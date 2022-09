Plus de 40% des Américains pensent qu’une guerre civile est probable aux États-Unis

Revue de presse : Commun Commune (1/9/22)*

Plus de 40% des Américains pensent qu’une guerre civile pourrait débuter aux Etats-Unis lors de la prochaine décennie. Cette inquiétude ressurgit dans un contexte politique national particulièrement clivant et violent.

Plus de la moitié des républicains les plus marqués en sont persuadés. Dans une enquête menée auprès de 1.500 adultes américains entre le samedi 20 et le mardi 23 août par The Economist et YouGov, plus de 40% des sondés ont assuré craindre une guerre civile dans leur pays au cours des dix prochaines années.

Dans le détail, 14% des personnes interrogées sont certaines d’une guerre civile à venir dans la prochaine décennie aux Etats-Unis, alors que 29% des sondés affirment en être plutôt certains. Au total, 43% des Américains questionnés ont affirmé qu’une guerre civile sur leur sol dans les dix prochaines années était probable.

