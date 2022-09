Notre automne social est un automne de raison… qui va nous donner raison?!…

Par Brigitte Bouzonnie.

Hier, Brigitte Bouzonnie nous proposait un questionnement…Pourquoi cette suite d’échecs du mouvement populaire français après ces vagues de manifestations colossales…qu’aujourd’hui elle fait remonter à 1944, à 2009, à 2016…? Pourquoi, en effet, ces flux et ces reflux du mouvement de résistance populiste – que trop de militants confondent avec l’insurrection populaire, ou pire encore, avec la révolution prolétarienne ?!… Voici l’origine de cet « échec ». L’échec – ou le reflux – du mouvement de résistance populiste s’explique justement parce qu’il n’est qu’un mouvement de résistance populiste dirigé par la petite-bourgeoisie pour exprimer sa frustration d’être laissée en rade par le système (le mode de production capitaliste décadent), sans espoir de retour, sinon de servir de caporal dans la prochaine guerre que le Grand capital prépare inexorablement – aveuglément – (voir: Liz Truss Première Ministre britannique s’est engagée en faveur de la guerre nucléaire – les 7 du quebec). Ce n’est pas d’un Grand Reset, ou d’un Nouvel Ordre Mondial, ou de plus de charité pour les pauvres dont nous avons besoin, c’est d’une Révolution prolétarienne dont nous avons un besoin impératif.

Visionnez la Manifestation du 4 septembre à Paris: https://fb.watch/fmIREgoLtw/

« Notre printemps (1944) est un printemps qui a raison » écrit avec lucidité le poète Paul Éluard. De la même façon, notre automne social est un automne qui a raison. Qui va nous donner raison. Après des années et des années, certes de fortes mobilisations du Peuple français dans la rue. Mais suivies d’échecs de nos mouvements sociaux.

–mobilisation contre la réforme des retraites voulue par Sarkosy en 2009 : 2,3 millions de personnes mobilisés le 6 octobre 2009.

–Mobilisation contre le projet de loi Khomri scélérat de 2016 : 1 million de personnes dans la rue le 31 mars 2016.

–Mobilisation contre la réforme des retraites voulue par macron, avec 2 millions de français en colère le 5 décembre 2019. Mobilisation se poursuivant pendant une durée de huit semaines : soit le double de la durée de Mai 68.

–Mobilisation contre le pass sanitaire tout au long de l’été 2021, avec des chiffres allant entre 2,5 millions et 6,5 millions de manifestants (chiffres de l’association Antipasssanitaire, faux nez du Ministère de l’Intérieur).

Donc, à notre actif, nous avons réussi à mener de fortes mobilisations. Mais hélas, nous nous sommes heurtés au refus systématique de la dictature Sarkosy, Hollande, Macron de tenir compte de nos doléances.

Mais, dialectique de l’histoire oblige, tous ces échecs passés, sont autant de pièces d’un puzzle, qui se rassemblent avec succès dans la mobilisation à venir de l’automne 2022. Comment est-ce possible ?

Où en est la situation ? Avec la guerre en Ukraine, la donne sociale française est profondément modifiée. Comme écrit un ambassadeur britannique à Beyrouth, Alastair Crooke, dans Strategic Culture, journal alternatif anglophone. Et que l’on ne peut pas taxer d’activiste ou de bolchevique : « Les dirigeants occidentaux doivent : 1°)- Soit provoquer une misère sociale d’une ampleur telle, qu’ils perdront tous leur poste. 2°)- Soit limiter leur aide militaire à Kiev !« (sic).

Avec la soumission imbécile de macron, agent de la CIA, au Pentagone et à l’OTAN, c’est naturellement le premier scénario qui va prévaloir. Autrement dit, le scénario d’un prix de l’électricité à 1 000 euros le mégawatt, l’essence hors de prix, etc…, qui ne pourra que susciter une forte colère du Peuple français. 0n rappelle que déjà, 80% des français ont du mal à joindre les deux bouts. 80% des salariés gagne moins de 2,5 fois le SMIC.

L’explosion du prix de l’électricité n’est donc pas un coup de tonnerre dans un ciel serein. Dans un contexte d’extrême opulence, dans lequel nous nagerions tous. Mais au contraire dans le cadre d’une paupérisation hélas bien avancée du Peuple français. Un « ras de marée de pauvreté” disait le regretté Julien Lauprêtre, Président du Secours Populaire.

1°)-Dans les années quatre-vingt, Il y eut d’abord la liquidation des classes populaires, que l’on a fait basculer dans le chômage. Dans un grand déni de réalité des responsables de gôche (coucou Mélenchon).

2°)-Actuellement, le projet de Macron est de liquider la classe moyenne (la liquider ou la mettre au pas? NDÉ): « des secteurs entiers de l’économie vont devenir des bouches inutiles comme l’explique Yuval Noah Harari ». Il y a « 4 milliards de bouches inutiles à nourrir » renchérit le nazi Schwab et le forum de Davos. Il s’agit là de deux phénomènes de paupérisation différents, hélas complémentaires, dans la dégringolade totale subie par le Peuple français depuis les années quatre-vingt.

D’ores et déjà, les britanniques sont très en colère. Font des grèves massives avec des slogans : « cut bill energy« (sic), comme le montre le dernier article de Jacques Cotta. Loin d’être des barouds d’honneur sans importance, on constate beaucoup de jeunes dans les manifs.

Les peuples européens vont se mobiliser avec une telle ampleur, que les dirigeants occidentaux perdront tous leur poste. (Incompréhensible en effet, pourquoi ces larbins politiciens qui s’accrochent désespérément à leur strapontin feraient-ils tout pour perdre leur charge…? Je ne comprends pas. Une possible réponse ici: LES NOUVEAUX DISCOURS MÉDIATIQUES TENTENT DE JUSTIFIER L’AUTOMNE NOIR QUE PRÉPARENT LES GOUVERNEMENTS – les 7 du quebec

En effet, « the times, there are changing » aurait dit Bob Dylan. Il existe une nouvelle fenêtre de tir, ouverte par LA VICTOIRE RUSSE ANNONCEE en Ukraine : victoires réitérées de Marioupol, Severodonetz, Lyssitchansk, n’en déplaise au bourrage de cranes menteurs des médias occidentaux aux ordres de l’OTAN. Voir: L’effondrement économique et social de l’Europe favorisé par les dirigeants européens!?… – les 7 du quebec qui peut comprendre ???

LA VICTOIRE RUSSE ANNONCEE signifie ipso facto LA VENUE D’UN MONDE MULTIPOLAIRE. Donc la mise au rancart de l’hégémonie américaine sur toute la planète. Et l’existence d’un projet alternatif à la mondialisation mortifère, qui facilitera le retour aux ETATS NATIONS. Concrètement, un retour à l’Etat nation et à l’existence d’un projet concurrent du capitalisme occidental signifie que le Peuple aura son mot à dire, sur le modèle des années soixante, lorsqu’il existait deux projets en concurrence : le projet capitaliste et le projet communiste. (Voilà le rêve de la petite bourgeoisie classe moyenne. NDÉ).

Les fortes mobilisations populaires génèreront un « mieux disant social », comme on disait quand j’étais jeune. Tout le contraire de nos fortes mobilisations « pour rien », telles que nous les vivons hélas depuis le mouvement social de l’automne 2009 contre la réforme des retraites voulue par Sarko.

Mais ces mobilisations records auxquelles nous avons assisté depuis 12 ans (2009-2021) ont un point positif : elles montrent que le Peuple français est un « PEUPLE POUR SOI », « CONSCIENTISE ». « QUI NE VEUT PLUS DE MACRON ». ET SURTOUT DU « CAPITALISME MONDIALISE« , faisant basculer les classes populaires et à présent la classe moyenne dans le chômage et la pauvreté de masse : 15 millions de français vivant en dessous du seuil de pauvreté, selon mes calculs. Et que la réélection de macron est due uniquement à de vastes triches rendues possibles les serveurs Dominion.

Macron a peur. Ce n’est pas moi qui l’écrit mais Eric Verhaegue, du Courrier des stratèges. Selon le lanceur d’alertes, le FBI serait en possession d’un dossier sur la vie privée de macron trouvé dans la maison de Donald Trump. A Mar-a-Lago. Et le ferait chanter. Pourquoi ? Pour l’empêcher de lâcher Zelenski et son aide militaire à Kiev, comme il s’y est employé tout l’été. Pourquoi un type comme macron veut-il quitter le navire atlantiste ? Parce qu’il a peur de la mobilisation populaire dans la rue cet automne. Il sait qu’il ne pourra pas s’en sortir en éborgnant lâchement Jérôme Rodriguez et Manu. Arrachant les mains. Tuant une dizaine de manifestants, comme il l’a fait honteusement avec le courageux mouvement des Gilets Jaunes.

Avec la guerre en Ukraine, nous avons une fenêtre de tir nouvelle, qui rend nos doléances de demande de vie décente en général et de prix de l’énergie bon marché plus recevables. Même les critiques de salon, style Eric Naudeau, s’attendent à un mouvement des gilets jaunes force 50, le 10 septembre prochain ! Voir L’effondrement économique et social de l’Europe favorisé par les dirigeants européens!?… – les 7 du quebec

OUI, NOTRE AUTOMNE SOCIAL EST UN AUTOMNE DE RAISON. ET QUI VA NOUS DONNER RAISON !

Comme on disait dans les années 70 :

ON A RAISON DE SE REVOLTER !

NOTE DE L’ÉDITEUR

« Le premier conseil que je propose est d’écouter le narratif propagé par les médias bourgeois à la solde du grand capital multinational. Il est nécessaire de connaitre ce que notre ennemi de classe dit – et souhaite que nous pensions d’un drame historique se déroulant sous nos yeux.

Le deuxième conseil est de ne rien assimiler – ingurgiter – ni propager des billevesées que ces médias menteurs déversent sur nous. EXEMPLE: Von Lion Ursula et sa bande n’obéissent pas au néo-nazi ce sont eux qui commande – soutienne – Zélensky leur homme de paille minable (néo-nazie sans envergure) – et non l’inverse.

Question : Pourquoi les marionnettes politiques européennes laissent-elles un minable pantin ukrainien misérable les insultés et pourquoi se privent-ils du gaz et du pétrole russe moins cher et des matières premières russes et des engrais russes et des céréales russes dont ils ont déjà tellement besoin ???? Voilà la question d’un million de roubles.

RÉPONSE: ce n’est pas par manque d’intelligence des pantins politiques – ce n’est pas pour accumuler des profits capitalistes – ce n’est pas parce que les capitalistes américains leurs imposent

C’est que dans la GUERRE TOTALE dans laquelle se sont engagées les deux clans – les deux alliances impériales – l’axe occidental (comprenant le capital USA et EUROPÉEN) doit absolument testé – vérifié – valider – sa piétaille – sa chair-à-canon – sa populace face aux restrictions et au rationnement de la guerre qui s’en vient – la guerre que les riches préparent depuis des années.

Imaginez un instant – si la populace européenne flanche – se révolte – mène l’insurrection pour une privation de 15% de carburant et une diminution de quelques degrés de chauffage et une hausse de prix de 10% des pâtes en épicerie que fera-t-elle dans un contexte de guerre virale-bactériologique-nucléaire mortelle.

Les chinois préparent leur peuple à cette guerre totale en réinstallant des confinements et en interdisant la grève – dites-vous que cette guerre déjà en cours ne se fera pas sans la CHINE. Les Russes préparent leur peuple eux-aussi aux grandes privations d’une économie de guerre

Les impérialistes occidentaux ont compris que le harcèlement et l’encerclement du TANDEM CHINO-RUSSE a assez duré et qu’il est devenu inefficace – INOPÉRANT – contre-productif (voir leur échec avec l’IRAN) et qu’ils leur faut préparer leur populace à la guerre totale pour savoir qui des deux clans dirigera le monde.

SURPRISE pour eux-tous … j’ai le sentiment que le prolétariat n’en veux pas de leur guerre virale-bactériologique – météorologique et nucléaire. »