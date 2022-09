L’OTAN : alliance défensive ou instrument de guerre?

Ce texte est disponible en format PDF:

OTAN-Alliance-défensive-ou-instrument-de-guerre-juin-2009-EAG

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale,

les relations entre les pays occidentaux et

l’URSS s’étaient rapidement transformées, passant

d’une alliance saluée contre le nazisme à une

confrontation entre « pays démocratiques » et « pays

communistes » que l’on nomme la Guerre froide et

qui opposait deux alliances politiques et militaires :

l’OTAN et le Pacte de Varsovie.

L’OTAN a été mise en place à Washington, en 1949,

et regroupait alors douze pays : les États-Unis, le

Canada, et dix pays d’Europe de l’Ouest et du Nord.

En Occident, elle est souvent perçue comme une

alliance défensive ayant été établie face à la menace

militaire des pays du « bloc communiste ». Mais

l’alliance militaire des pays communistes, le Pacte de

Varsovie, n’a vu le jour qu’en 1955, en bonne partie

en réponse à l’adhésion de la République fédérale

allemande (Allemagne de l’Ouest) à l’OTAN.

Au sein de l’OTAN naissante, le déséquilibre des

forces était énorme entre, d’une part, les ÉtatsUnis, puissance dominante aux plans économique,

politique et militaire et, d’autre part, les pays

européens affaiblis, en ruines. En même temps

que la forte présence des bases et le déploiement

des armes nucléaires étasuniennes se présentaient

comme une garantie sécuritaire pour l’Europe

occidentale, cela représentait une sérieuse limitation

à la souveraineté de ces États.

Un argument souvent invoqué par le gouvernement canadien pour

tenter de donner une légitimité à la guerre en Afghanistan est le fait

que celle-ci est menée sous l’égide de l’OTAN – l’Organisation du Traité

de l’Atlantique Nord – une alliance militaire de laquelle le Canada est

un membre fondateur. Le gouvernement soutient que le Canada doit

s’acquitter de ses obligations au sein de cette Alliance et faire sa part

dans la « guerre contre le terrorisme ».

Les origines de l’OTAN

1949 — 1991

une Alliance sous contrôle étasunien

malgré certains remous

L’OTAN est une organisation dont la structure

est très complexe, composée d’une myriade

de comités et dont des pans importants sont peu

connus, étant marqués par le secret militaire. Aucun

vote n’y est pris; les décisions ou les déclarations

sont arrêtées par consensus au terme de multiples

discussions, négociations et tractations à divers

niveaux, en privé, sur la place publique et au sein

des comités. Dans un tel contexte, il va de soi que

le déséquilibre des forces et des moyens font en

sorte que, dans l’ensemble, ce sont les points de

vue étasuniens qui finissent par prévaloir au sein de

l’OTAN.

Mais cela ne va pas sans résistance, ni sans

exception. Le cas le plus connu est celui de la

France qui, sans quitter l’OTAN comme telle, s’est

retirée de 1966 à 1995 du commandement militaire

intégré de l’Alliance. Mais la participation de la Grèce

et de l’Espagne ont aussi connu des hauts et des

bas.

En décembre 1979, les divisions ont été les plus

fortes au sein de l’OTAN, lorsque l’annonce du

déploiement de missiles Cruise et Pershing II (comme

vecteurs nucléaires) en Europe de l’Ouest a suscité

la controverse et une mobilisation impressionnante

des sociétés civiles. Cette annonce donna lieu à

des mouvements de protestation d’une ampleur

jamais vue auparavant, des milliers de personnes

étant même prêtes à participer à des actions de

désobéissance civile.

Au cœur de ces mobilisations, se retrouvent

la peur et le refus d’une conflagration nucléaire

entre les deux super-puissances, sur le « théâtre »

européen. Cette crise connaîtra son dénouement par

la ratification d’un traité entre les États-Unis et l’URSS

sur l’élimination des missiles aux portées courte et

intermédiaire.

Avec la dissolution du bloc communiste, tous les

pays d’Europe de l’Est et les ex-républiques de

l’URSS sont devenus des bassins de ressources et de

main d’œuvre à bon marché pour les grands capitaux

du monde. Mais la relative suprématie économique

des États-Unis est tombée de moitié, comparée à

ce qu’elle était un demi-siècle plus tôt. Par contre,

leur suprématie militaire est totale et historiquement

sans précédent. Elle sera donc la carte maîtresse

des États-Unis, jouée une première fois par George

Bush père lors de la Guerre du Golfe de 1991. Ce

fut le coup d’envoi d’un soi-disant « nouvel ordre

mondial ».

Dans un tel contexte, la chute du mur de Berlin

(1989) et la dissolution du Pacte de Varsovie et de

l’URSS (1991) n’ont pas entraîné la dissolution de

l’OTAN; la stratégie étasunienne était, au contraire, de

tirer avantage de l’élargissement de cette Alliance. En

janvier 1994, l’OTAN lancait donc son « Partenariat

pour la paix » en vue de l’adhésion des ex-États

communistes. Au cours des 15 années qui ont suivi,

l’OTAN est passée de 16 à 28 pays membres.

L’objectif des États-Unis était d’élargir à la fois le

mandat, le terrain et les moyens d’intervention de

l’OTAN pour l’étendre à « l’affrontement des dangers »

et à la « résolution de crises » partout dans le monde.

(voir encadré)

L’OTAN après 1991 :

une nouvelle vocation mondiale

Concept stratégique

de l’OTAN (1999)

• Article 24 : « (…) la sécurité de

l’Alliance doit aussi s’envisager dans un

contexte global. Les intérêts de sécurité

de l’Alliance peuvent être mis en cause par

d’autres risques à caractère plus général,

notamment des actes relevant du terrorisme,

du sabotage et du crime organisé, et par

la rupture des approvisionnements en

ressources vitales. (…) »

• Article 56 : « (…) Étant donné que les

forces de l’Alliance peuvent être appelées à

opérer au-delà des frontières de la zone de

l’OTAN, il faut disposer de moyens souples,

mobiles, rapidement déployables et aptes à

soutenir des opérations prolongées (…) »

En 2002, à l’initiative de Donald Rumsfeld,

une Force de réaction rapide de l’OTAN fût

créée, composée de 25 000 soldats. Puis,

en 2006, la déclaration finale du Sommet de

l’OTAN à Riga alla beaucoup plus loin :

« l’Alliance doit être capable de lancer et

d’appuyer simultanément des opérations

interarmées de grande envergure et des

opérations de moindre ampleur, pour la

défense collective et la réponse aux crises,

sur son territoire et au-delà, à sa périphérie

et à distance stratégique. »

L’objectif visé est de pouvoir mener

simultanément deux opérations de grande

envergure, comptant 60 000 militaires

chacune et six opérations moyennes avec

30 000 militaires, pour un total opérationnel

de 300 000 militaires!

La fin de la Guerre froide devait apporter

au monde les « dividendes de la paix » par

la réaffectation d’une part importante des

budgets militaires à des fins socialement

utiles et environnementalement viables.

Mais après des réductions initiales, les

budgets militaires ont recommencé à

croître. Pourquoi ?

Carte illustrant l’expansion de l’OTAN

Légende:

Pays membres avant 1999

Pays membres depuis 1999

Prochains pays membres :

Ukraine et Géorgie

Depuis 1991, les États-Unis ont poursuivi une

politique d’encerclement à l’égard de la Russie.

En témoignent l’élargissement de l’OTAN et les

pressions en faveur de l’adhésion prochaine de la

Georgie et de l’Ukraine; en témoignent également

les projets liés au « bouclier antimissile » en

Pologne et en République tchèque, de même que

l’établissement de bases militaires étasuniennes en

Afghanistan et ailleurs en Asie centrale.

D’autre part, suite à la fin de la Guerre froide,

l’Europe économique et politique s’est grandement

consolidée et la question de la doter de moyens

militaires autonomes et significatifs a acquis une

nouvelle importance. Objectivement, le maintien et

l’élargissement de l’OTAN sont venus couper l’herbe

sous le pied de la consolidation d’un pôle militaire

européen autonome. Ainsi, la récente résolution

du Parlement européen (19/02/2009) sur le rôle

de l’OTAN dans l’architecture de sécurité de l’Union

européenne fait le constat que « 94 % des personnes

qui vivent dans l’Union européenne sont citoyens de

pays membres de l’OTAN »… D’ailleurs, au Sommet

de l’OTAN des 4 et 5 avril 2009, Barack Obama a

déclaré que « la sécurité de l’Europe est directement

liée à celle des États-Unis », bref… qu’elle restera sous

contrôle étasunien à travers l’OTAN.

Le contrôle étasunien sur l’OTAN s’est même

renforcé avec l’élargissement de l’Alliance à des

pays recherchant davantage la « protection » et les

investissements directs des États-Unis que ceux de

l’Europe occidentale. C’est ainsi que l’opposition de

la France et de l’Allemagne à l’invasion étasunienne

de l’Irak en 2003 a été dénigrée par l’administration

Bush comme étant le fait de la « vieille Europe »,

alors que de nombreux dirigeants de pays de la

« nouvelle Europe » signaient une lettre commune

d’appui à cette guerre…

L’OTAN et la stratégie des États-Unis

Après la dissolution de l’URSS et la fin de la Guerre froide, un des objectifs

stratégiques des États-Unis est d’empêcher l’émergence d’une autre puissance

capable de rivaliser militairement avec eux. Au nombre des rivaux potentiels, il y

a la Russie et la Chine, mais aussi… l’Europe.

Le Canada et l’OTAN

Depuis le début, le Canada se situe au sixième

rang en regard de sa participation aux budgets

civils et militaires de l’OTAN. En 2005-2006, le Canada

a contribué à la hauteur de 160 $ millions et 114

employés. Du 16 juin 2005 au 27 juin 2008, c’est le

général canadien Ray Hénault qui occupait le poste

de président du Comité militaire, le poste militaire

le plus élevé de l’OTAN. D’après le Ministère des

Affaires étrangères, l’OTAN est « la pierre angulaire

des relations du Canada avec l’Europe. Le Canada

bénéficie considérablement du poids diplomatique,

des compétences techniques et des capacités

militaires de l’OTAN. »

La contribution du Canada au système aéroporté

de détection lointaine est la troisième en importance

parmi les membres de l’OTAN. De plus, le Canada sert

de terrain d’entraînement pour les forces de l’OTAN.

L’Opération Maple Flag qui se déroule à Cold Lake,

en Alberta, est l’un des plus importants exercices

de combat aérien au monde. Une des bases

d’entraînement les plus controversées est située à

Goose Bay, au Labrador. Les peuples autochtones

se sont opposés à l’utilisation de cette base qui

perturbe l’utilisation de leur territoire. La base de

Goose Bay est en train d’être agrandie comme site

d’entraînement pour les opérations spéciales et les

forces expéditionnaires.

Cela démontre que la politique étrangère et militaire

du Canada est intimement liée à celle de l’OTAN et

illustre l’émergence du Canada en tant que nouvelle

force militaire en mesure de mener des interventions

telles que celle en Afghanistan.

Tiré de NATO at 60 years,

Alliance Canadienne pour la Paix

(notre traduction)

Le Canada est souvent perçu comme un joueur de second ordre à l’OTAN. Toutefois,

en ce qui concerne les contributions à l’OTAN, le Canada ne cède pas sa place. En fait,

le Canada est bien intégré dans la structure de commandement de l’OTAN et il s’engage

dans des guerres telles que celles en Yougoslavie (1999) et en Afghanistan (2001).

Des blindés canadiens

« Léopard C2 » et leur

équipage en attente pendant

qu’un hélicoptère Blackhawk

décolle de la base Ma’Sum

Ghar près de la ville de

Bazaar-e-Panjwayi.

10 décembre 2006

Le 17 avril 2007, l’aboutissement de la

transformation de l’OTAN en instrument militaire

global de l’hégémonie étasunienne était décrit ainsi

par Daniel Fried, Secrétaire d’État adjoint (étasunien)

aux affaires européennes et eurasiennes :

« Depuis la Guerre froide et son rôle

régional dans les années 1990, l’OTAN

s’est transformée en une organisation

transatlantique effectuant des missions

globales, de portée globale avec des

partenaires globaux. (…) Tout appartient

potentiellement à la zone de l’OTAN…

L’OTAN est en train de développer

les capacités et les perspectives

politiques nécessaires pour s’attaquer

aux problèmes et aux éventualités qui

surviennent dans le monde entier. »

Un tel développement de l’OTAN entre directement

en contradiction avec le mandat de l’Organisation

des Nations Unies (ONU) dont le but premier est

de « maintenir la paix et la sécurité internationales »

et avec celui du Conseil de sécurité auquel l’ONU

confère, en vue d’assurer une action rapide et

efficace, « la responsabilité principale du maintien de

la paix et de la sécurité internationales ».

La volonté de l’OTAN d’agir de façon autonome

et en fonction de ses seuls intérêts partout dans

le monde entre aussi en contradiction avec l’article

53 de la Charte des Nations Unies qui stipule

qu’ « aucune action coercitive ne sera entreprise en

vertu d’accords régionaux ou par des organismes

régionaux sans l’autorisation du Conseil de sécurité ».

Pour les États-Unis, depuis plusieurs années déjà,

il n’est pas nécessaire d’obtenir cette autorisation.

En effet, dès 1988, dans le cadre d’une polémique

autour de la résolution 1203 du Conseil de sécurité

sur le Kosovo, Madeleine Albright répond ainsi à

la question « Cette OTAN du XXIe siècle, devra-t-elle

toujours disposer d’un mandat précis du Conseil de

sécurité de l’ONU pour agir? » : « Non… car, dans une

telle hypothèse, l’OTAN ne serait plus qu’une simple

filiale de l’ONU »…

Dernièrement, on observe une tendance encore

plus inquiétante : un rapprochement institutionnel

entre l’OTAN et l’ONU et une volonté d’accréditer

officiellement l’OTAN comme force internationale

de paix (!) au service de l’ONU. C’est le sens d’un

accord qui a été signé le 23 septembre 2008 entre

le secrétaire général de l’ONU, Ban Ki Moon, et celui

de l’OTAN, Jaap de Hoop-Scheffer, sans que cela

n’ait été approuvé ni même porté à la connaissance

du Conseil de sécurité. Cet accord a été fortement

dénoncé par la Russie et la Chine, de même que

par Hans von Sponeck, un ex-assistant secrétaire

général de l’ONU qui écrit :

« Dans la période actuelle de confrontation,

on est en droit de s’attendre à un niveau de

neutralité particulièrement élevé de la part du

secrétariat des Nations Unies. L’accord ONU/

OTAN est tout sauf neutre et ne restera donc pas

sans conséquences sérieuses… »

L’OTAN, l’ONU

et le droit international

L’OTAN en guerre

Les membres de l’OTAN sont responsables d’au

moins 75 % des dépenses militaires mondiales,

allouant maintenant 1 000 milliards de dollars US par

année à cet effet. En dollars constants, les dépenses

militaires de l’OTAN ont augmenté de 31 % de 2000 à

2008. Le déséquilibre des forces au sein de l’OTAN est

illustré par le fait que les États-Unis sont à eux seuls

responsables de la moitié des dépenses militaires

mondiales (donc des deux tiers des dépenses militaires

de l’OTAN).

Cette augmentation des dépenses militaires de

l’OTAN de même que l’encerclement objectif de la

Russie par l’expansion de l’OTAN et sa poussée en

Asie centrale par la guerre en Afghanistan ont pour

effet de relancer la course aux armements avec la

Russie et avec la Chine. En mars 2009, le président

russe, Dmitri Medvedev, déclarait : « Les tentatives

d’étendre l’infrastructure militaire de l’OTAN aux frontières

de notre pays (…) nous obligent à améliorer nos forces

armées, à leur donner une forme plus moderne (…). La

première tâche, c’est d’améliorer la capacité de riposte

de nos forces. Et avant tout de nos forces nucléaires

stratégiques (…). Cette modernisation sur une grande

échelle des forces armées débutera en 2011. » De son

côté, de 2000 à 2008, la Chine a augmenté son budget

officiel de défense de 16 % par année en moyenne,

les augmentations les plus marquées étant celles des

deux dernières années (18 % et 27 %).

Mais l’OTAN ne fait pas que préparer la guerre et

adopter des postures menaçantes, elle fait la guerre.

À deux reprises depuis la fin de la Guerre froide,

l’OTAN a mené des offensives militaires d’envergure

déterminées par les intérêts stratégiques des ÉtatsUnis. Une première fois, en ex-Yougoslavie, où une

campagne de « bombardements humanitaires » de 78

jours – du 23 mars au 11 juin 1999 – a fait des milliers

de victimes en plus de détruire les infrastructures

civiles de la Serbie et s’est soldée par l’établissement

d’un protectorat de l’OTAN au Kosovo, maintenant

« indépendant ». Et une deuxième fois – très loin

de l’Atlantique nord – en Afghanistan, où la guerre

se poursuit toujours, après plus de sept années, et

engage de plus en plus de troupes étrangères.

Dans les deux cas, le choix de faire la guerre a été

rapide et délibéré de la part de l’OTAN, ne laissant

aucun temps pour explorer d’autres avenues. Ainsi,

dans le cas de la Serbie, l’accord de Rambouillet,

proposé par les États-Unis au début de 1999, avait

été conçu pour qu’il soit rejeté et fournisse le prétexte

de la guerre. Son Annexe B, gardée secrète par les

États-Unis et les diplomates alliés, demandait rien de

moins que le libre passage et l’immunité du personnel

de l’OTAN sur tout le territoire de la Yougoslavie.

L’existence de cette annexe – et donc la supercherie

– fut rendue publique par un journal allemand… deux

semaines après le début des bombardements. En ce

qui concerne l’Afghanistan, la guerre a été décidée

et dirigée par les États-Unis, menant une coalition de

pays, principalement des membres de l’OTAN, dont le

Canada. Ceux-ci ont invoqué, dès le 4 octobre 2001,

l’article 5 du Traité de Washington (Charte de l’OTAN), en

vertu duquel toute attaque contre un pays de l’OTAN,

lancée de l’extérieur de ce pays, est interprétée comme

une attaque contre tous les pays de l’OTAN.

Mais dans les deux cas également – tout comme les

États-Unis pour l’Irak d’ailleurs – les fauteurs de guerre

ont réussi à faire cautionner leur action après coup par

le Conseil de sécurité des Nations Unies, au mépris du

droit international et même de la Charte de l’ONU.

Les pressions étasuniennes incessantes au sein de

l’OTAN en faveur de l’accroissement des dépenses

militaires des pays membres, de la modernisation

technologique à outrance et de « l’interopérabilité »

accroissent aussi l’intégration et la dépendance

des pays membres tant au niveau des structures

de commandement que des équipements et de la

formation du personnel militaire. En ce qui concerne le

Canada, les soldats qui sont déployés en Afghanistan

vont maintenant compléter leur entraînement dans une

grande base étasunienne à Fort Bliss, au Texas. Aux

plus hauts échelons, plusieurs généraux canadiens

vont parfaire leur formation au US Army War College;

ils occupent même des postes de commandement

au sein de l’armée étasunienne comme les chefs

d’état-major de la défense canadienne, Rick Hillier

et Walt Natynczyk, qui furent tous deux général

commandant adjoint du IIIe Corps à Fort Hood, au

Texas. Cette fonction a même amené l’actuel chef

d’état-major, Walt Natynczyk, à être déployé en Irak,

en 2004, en tant que général commandant adjoint du

Corps multinational, commandant 35 000 soldats dans

le cadre d’une guerre illégale!

Concept stratégique

de l’OTAN (1999)

• Article 46 : « Pour protéger la paix et

prévenirlaguerreoutouteformedecoercition,

l’Alliance maintiendra dans l’avenir prévisible

une combinaison appropriée de forces

nucléaires et de forces conventionnelles (…).

Mais ses forces conventionnelles ne peuvent

à elles seules assurer une dissuasion

crédible. Les armes nucléaires apportent une

contribution unique en rendant incalculables

et inacceptables les risques que comporterait

une agression contre l’Alliance. Elles restent

donc indispensables au maintien de la

paix. »

• Article 62 : « L’objectif fondamental

des forces nucléaires des Alliés est politique :

préserver la paix et prévenir la coercition ainsi

que toute forme de guerre. Elles continueront

à jouer un rôle essentiel en maintenant tout

agresseur dans le doute quant à la façon dont

les Alliés riposteraient en cas d’agression

militaire. Elles démontrent qu’une agression,

quelle qu’en soit la forme, n’est pas une

option rationnelle. La garantie suprême de

la sécurité des Alliés est apportée par les

forces nucléaires stratégiques de l’Alliance,

en particulier celles des États-Unis; les forces

nucléaires indépendantes du Royaume-Uni et

de la France, qui ont un rôle de dissuasion

propre, contribuent à la dissuasion globale et

à la sécurité des Alliés. »

En 1995, paraissait un inquiétant

document du Commandement

stratégique des États-Unis

(STRATCOM) qui décrivait les

armes nucléaires comme les plus

importantes de l’arsenal.

Àla différence des armes chimiques ou

biologiques, l’extrême destruction résultant

d’une explosion nucléaire est immédiate et qu’il

n’existe que peu ou pas de moyens de réduire son

effet ». Le document conseillait aux planificateurs de

ne pas donner l’image de gens « trop rationnels ou

réfléchis… le fait que les États-Unis puissent devenir

irrationnels et vindicatifs si leurs intérêts vitaux sont

attaqués devant être partie intégrante de l’identité

nationale à projeter. »

Le 8 juillet 1996, à la demande de l’Assemblée

générale des Nations Unies, la Cour internationale

de justice de La Haye (CIJ), donna un avis juridique

désavouant cette orientation en statuant que la

menace ou l’utilisation d’armes nucléaires serait

généralement contraire aux règles du droit international

applicable aux conflits armés et, en particulier, aux

principes et aux règles du droit humanitaire.

Mais, trois ans plus tard, cette politique se retrouve

en toutes lettres dans le nouveau concept stratégique

de l’OTAN en 1999 (voir encadré). Une telle politique,

qui considère la possession d’armes nucléaires et la

menace réelle de leur usage comme indispensable

à la sécurité d’un groupe de pays, est tout à fait

contraire à l’obligation de désarmement nucléaire

contenue dans le Traité sur la non-prolifération des

armes nucléaires.

«Une politique nucléaire

illégale et menaçante »

Alors que l’OTAN se présente comme suprême

garante des valeurs de droit, de liberté et de

démocratie, elle a déjà accueilli en son sein des

dictatures : le Portugal de Salazar et la Grèce des

colonels. Son histoire, son fonctionnement et ses

actions sont caractérisés par les jeux de coulisse,

la contrainte, la menace et même la guerre. En

tant qu’instance supra-nationale, dont une bonne

part des activités est, de surcroît, couverte par le

secret militaire, l’OTAN échappe totalement au

contrôle démocratique. Et il arrive souvent que les

gouvernements de ses pays membres, dans le cadre

de leurs engagements « envers l’OTAN », adoptent

des politiques qui sont contraires à la volonté des

populations de ces pays.

C’est encore le cas aujourd’hui alors que les

projets guerriers concoctés par « nos » dirigeants

politiques au sein de l’OTAN vont à l’encontre de la

volonté populaire dans presque tous les pays qui

en sont membres. C’est, en effet, en fonction de

ces délibérations à huis-clos que les Parlements de

l’Allemagne, du Canada, de l’Italie et de l’Angleterre –

pour ne nommer que ceux-là – votent de poursuivre

leur implication dans la guerre en Afghanistan malgré

l’opposition de leurs populations à 68 %, 58 %, 56 %

et 54 % respectivement.

Pour le retrait du Canada de l’OTAN

L’OTAN, nettement dominée par les ÉtatsUnis, agit maintenant comme bras armé de

l’hégémonie étasunienne à l’échelle mondiale.

Bien loin d’être un facteur de paix dans le

monde, l’OTAN attise les tensions, renforce

les divisions, initie délibérément des guerres,

menace de déclencher une guerre nucléaire

et entraîne le monde dans une nouvelle

course aux armements aux conséquences

potentiellement catastrophiques pour toute la

planète.

En fait, l’OTAN est au cœur même de

politiques et de procédés qui vont à l’encontre

de rapports égalitaires entre pays, fondés sur

le respect du droit international. Pour être

conséquente, notre opposition à la guerre

d’occupation en Afghanistan et au virage

militaristedelapolitiqueétrangèrecanadienne

doit s’accompagner de l’exigence du retrait du

Canada de l’OTAN, qui est le véritable maître

d’œuvre de ces politiques guerrières et antidémocratiques.

OTAN et démocratie

Logo du contre-sommet qui a eu lieu à

Strasbourg, France du 1er au 5 avril 2009.

Pour en savoir plus :

1. Nils Andersson, Que signifie un retour complet de la France au sein de l’OTAN ?, 10 février 2009 :

www.france.attac.org/spip.php?action=autoriser&arg=5258

2. Alliance canadienne pour la paix, NATO at 60 years, http://www.acp-cpa.ca/en/NATOFactsheet1.pdf

3. The United Nations and NATO: which security and for whom?, Current Concerns, 2009,

No 2 : www.currentconcerns.ch/index.php?id=711

4. Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif de la Cour internationale de

justice, 8 juillet 1996 : www.icj-cij.org/docket/files/95/7494.pdf

5. Paul-Marie de la Gorce, Retour honteux de la France dans l’OTAN, Le Monde diplomatique, janvier

1996 www.monde-diplomatique.fr/1996/01/DE_LA_GORCE/2285

6. Dominique Vidal, Ce que voulait de Gaulle en 1966, Le Monde diplomatique, avril 2008

www.monde-diplomatique.fr/2008/04/VIDAL/15800

7. Noam Chomsky, Hegemony or Survival, Metropolitan Books, Henry Holt and Company,

New York, 2003

Ce fascicule fait partie des textes préparatoires au Sommet populaire québécois contre la guerre

et le militarisme. Il a été produit par le Comité de suivi du Collectif Échec à la guerre pour stimuler

la réflexion concernant le rôle actuel de l’OTAN dans le monde et la participation du Canada à

cette alliance militaire. Une version approfondie de ce texte est également disponible en ligne

pour les personnes intéressées à en savoir plus. Pour une position critique détaillée sur le

Canada, l’OTAN et la guerre en Afghanistan, voir aussi Le Canada dans la guerre d’occupation

en Afghanistan, Collectif Échec à la guerre, février 2007.

65 ouest de Castelnau, bureau 302

Montréal, Québec

H2R 2W3

Tél. : 514-919-7249 (919-PAIX)

Courriel : info@echecalaguerre.org