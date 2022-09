L’incroyable « pandémie » du Covid-19 aura donné l’occasion de voir émerger le pire et le meilleur, l’innocent sincère et l’insignifiant tétanisé, le soumis résigné et l’insoumis spontané, le formater crédule et le résistant enragé des systèmes de santé des pays capitalistes occidentaux et asiatiques. Nous prolétaires révolutionnaires devons tirés les connaissances et les apprentissages de cet effort gigantesque de concertation mondiale exigé par les réels « complotistes », détenteurs du pouvoir économique-financier, sociologique-culturel, politique-juridique, militaire et idéologique du monde entier. La crise sanitaire du COVID a été menée pendant trois ans comme un exercice militaire mondial impliquant aussi bien les forces militaires que les ressources civiles et sanitaires de la plupart des États bourgeois (presque 200 pays inscrits à l’ONU et à l’OMS sa filiale sanitaire). Il nous revient, à nous prolétaires militants, de faire le bilan populaire de ce formidable exercice de guerre globale et totale… Dans ce cadre, nous vous convions à entendre l’expérience d’un médecin bourgeois de première ligne, un résistant de la première heure, qui nous dévoile les dessous de cet exercice militaire global tel que vécu dans le réseau médical français ou il est toujours persécuté pour avoir osé révéler le dessous des cartes truquées. Sa condamnation du système sanitaire français, et ultimement du système capitaliste mondialisé, est sans appel. Ce témoignage devrait nous permettre de nous préparer à la deuxième vague militaire-sanitaire…aux prochaines épidémies pandémiques, bref, aux prochaines guerres que le Grand capital mondialisé, décadent et désespéré nous prépare.