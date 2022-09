Après l’avoir méticuleusement organisé, les Allemands prennent peur devant le sabordage de leur économie

Baromètre de l’économie: les fabricants de papier toilette allemands font faillite!

Le Spiegel est entré en mode panique. Toujours drôle de voir les éternels donneurs de leçon perdre leur sang-froid, surtout pour constater que les producteurs de papier hygiénique sont en train de faire faillite. L’économie allemande est vraiment dans la mouise :

“Le fabricant de papier hygiénique de taille moyenne est l’une des premières victimes de la crise qui ronge tout le pays. Pour transformer le bois en papier toilette, en marques comme “Sanft&Sicher” ou “Snuffi”, il faut de l’énergie. Et en quantité. Rien que dans son usine de Düsseldorf, Hakle utilise chaque année 60.000 mégawattheures de gaz naturel et 40.000 mégawattheures d’électricité. Entre-temps, cela est devenu hors de prix pour l’entreprise. L’explosion des prix de l’énergie et des matières premières est à l’origine de la détresse de Hakle“.

Et le magazine hambourgeois de continuer en lamento:

“Les mauvaises nouvelles en provenance des entreprises s’accumulent et proviennent de toute la République.

“Un producteur d’engrais menacé de fermeture”.

“Arcelor-Mittal arrête la production sur deux sites allemands”.

“Le chausseur traditionnel Görtz est en faillite – 2500 emplois en danger”

Les chefs de groupe et les dirigeantes syndicales parlent désormais ouvertement de leurs craintes. “Le pire est encore devant nous”, déclare Klaus-Dieter Maubach, le patron d’Uniper, en évoquant le prix du gaz. Et la présidente du DGB, Yasmin Fahimi, prévient dans un entretien au SPIEGEL que si le gouvernement ne réagit pas rapidement, il risque d’y avoir un effet domino qui pourrait conduire à une désindustrialisation en Allemagne. “Ce serait une catastrophe”.

La question n’est plus depuis longtemps de savoir si la crise va arriver. La question est de savoir à quel point elle sera grave et combien de temps elle durera.

Cette tragédie comporte cinq actes, et elle commence par le choc des prix de l’énergie. Il touche d’abord les producteurs qui dépendent le plus de l’électricité et du gaz : Les fabricants de papier, les producteurs d’engrais, les sidérurgistes. Ceux-ci répercutent les augmentations de prix – deuxième acte – sur d’autres secteurs, du groupe industriel à la PME. Pour de nombreuses entreprises, il s’agit désormais d’une question de survie : Plus de 90 pour cent des entreprises considèrent la hausse des prix de l’énergie et des matières premières comme un défi important, voire existentiel, comme le montre une récente enquête de la BDI [la principale confédération patronale allemande]”.