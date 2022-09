65 milliards d’euros supplémentaires, c’est l’enveloppe débloquée par le gouvernement allemand le 4 septembre pour venir au chevet du pouvoir d’achat des ménages, notamment des plus modestes. Ce troisième plan d’aide double la mise par rapport aux deux précédents et c’est finalement 2,6 points de PIB qui ont été mis sur la table. C’est nettement plus que dans les principales autres économies européennes.