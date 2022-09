LA FACTORIE, Normandie, France

Bonjour à mes amis et amies de LA FACTORIE, en Normandie, France.

Oui Patrick Verschueren, les affairistes cyniques Canadiens et Chinois sont à l’œuvre au Canada aussi. On coupe plus d’arbres au Canada qu’en Amazonie. Mais c’est un secret !

Moi je demeure au Paradis, au Lac Des Plages, Québec, mais là, ces affairistes cyniques veulent creuser une mine de graphite en plein milieux de la foret vierge. 45,000 K carrés perdus à tout jamais !

Tout de suite, en partant, ils veulent vidés TROIS lacs d’eau pure ! Bien sur, on s’organise pour se défendre. Le peuple local est contre à 99%, opposés à la grosse machine des oligarques Canadiens et Chinois, mais (il y a toujours un mais). Comme toujours, les gouvernements, qui ont signés l’entente de Paris, les médias Main Stream, les oligarques Canadiens et Chinois; ont L’ARGENT !

Donc, on va se battre contre cet envahissement; une affiche anti mine à chaque maison, des milliers de signatures et même une longue marche juste qu’au cite d’ici quelques semaines.

Solidairement,

John Mallette

Le Poète Prolétaire