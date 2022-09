RECRUTEMENT FORCÉ ET NUCLÉARISATION DE LA GUERRE EN UKRAINE

La contre-offensive ukrainienne de la semaine dernière, suivie de la série de conflits alimentés dans la zone d’influence russe pour saper l’ OTSC ( Organisation du traité de sécurité collective ) ont élevé le niveau et la violence du conflit impérialiste entre la Russie et les États-Unis. La Russie mobilise dès aujourd’hui 300 000 réservistes et met l’arme nucléaire sur la table.

L’OFFENSIVE DE L’OTAN A ATTEINT BIEN AU-DELÀ DE LA RÉGION DE KHARKOV

La stratégie de Washington vis-à-vis de Moscou s’est concentrée la semaine dernière sur la démonstration d’une « perte de contrôle » russe généralisée. D’abord en Ukraine, puis dans le Caucase , aiguillonnant l’Azerbaïdjan d’une main et promettant une intervention de l’OTAN à l’ukrainienne de l’autre si l’Arménie se détachait des institutions régionales dominées par la Russie. Ce n’était pas une vantardise : Pelosi a été envoyé en personne à Erevan pour délivrer le message de première main.

Et enfin dans la région de l’Asie centrale : d’abord avec les affrontements frontaliers entre le Kirghizistan et le Tadjikistan , puis en encourageant le Kazakhstan à fermer la clôture des sanctions contre la Russie et la Biélorussie en ne permettant pas le transfert de marchandises par lesquelles les importations de l’UE ont continué d’arriver jusqu’à présent. Le but, selon les mots d’un analyste lié aux Etats-Unis : montrer que « l’OTSC dominée par la Russie est un tigre de papier ».

LA RÉPONSE RUSSE : CONSOLIDER ET IMPOSER LA FIN DE LA GUERRE

Poutine annonce ce matin la mobilisation de 300 000 réservistes et l’annexion des territoires occupés en Ukraine après les prochains référendums

La réponse russe a été de tenter de consolider les gains territoriaux et de forcer la fin de la guerre en Ukraine en trois étapes.

Tenue immédiate des référendums à Donestk, Lugansk, Kherson et Zaporollyie. La Russie ouvrira des écoles pour les plus de deux millions et demi de réfugiés ukrainiens qu’elle a sur son territoire, il est donc très douteux qu’un « non » sorte dans l’un d’entre eux, quelle que soit la propreté du processus électoral. Annexion formelle des nouvelles républiques après les référendums d’autodétermination. A partir de ce moment, les territoires conquis dans la guerre deviendront territoire russe. Comme l’a dit Medvedev , cela signifie deux choses :

. Que la Russie les défendra comme faisant partie intégrante de son territoire, c’est-à-dire en les incluant dans sa stratégie de défense nucléaire . Qu’après la réforme de la Constitution, un éventuel changement de gouvernement ne pourra pas inverser l’annexion sans abroger la Constitution elle-même.

. La signature d’un décret de mobilisation des réservistes annoncée ce matin par Poutine à la télévision .

.

LA BOÎTE DE PANDORE A ÉTÉ OUVERTE

La réponse du Kremlin est en fait une épreuve. Cela a été mis en évidence par les messages de ce matin du discours de Choïgou, ministre de la Défense . L’Etat russe reconnaît qu’il ne s’agit plus seulement d’une « opération spéciale », mais que « nous sommes en guerre contre l’Otan et le collectif Occident « . Et il le fait avec une mention explicite de la menace nucléaire : « Toutes sortes d’armes, y compris la triade nucléaire, remplissent leur mission.

Et la tâche est de défendre le territoire national, auquel les républiques ukrainiennes occupées se joindront dans les jours et les semaines à venir. On verra avec quels territoires sur le papier.

Le drame est évident: la Russie ne va pas reculer plus loin et si les USA et l’OTAN tentent de lui bander le bras en utilisant l’armée ukrainienne suréquipée pour repousser ses frontières nationales, elle est prête à utiliser l’arme nucléaire .

Lorsque les États-Unis ou l’Allemagne déclarent qu’ils ne reconnaîtront pas les référendums en Ukraine occupée, cela peut signifier deux choses très différentes :

Qu’ils ne reconnaîtront pas diplomatiquement les territoires annexés, de la même manière que la moitié du monde ne reconnaît pas les frontières d’Israël ou du Maroc. Qu’ils n’ont pas l’intention de réduire l’injection d’armes, de fonds, de renseignements et de stratégie dans l’armée ukrainienne et qu’ils sont donc prêts à mener la guerre sur le territoire russe quelle que soit la réponse que Moscou prévoit, de la même manière qu’ils ont refusé de considérer les exigences des forces de sécurité russes à l’approche de la guerre actuelle .

Les États-Unis, qui sont dans leur propre pétrin, veulent faire comprendre qu’ils sont dans la deuxième option. Et c’est probablement le cas. Cela signifie laisser la guerre faire un nouveau bond de létalité et d’horreur et devenir nucléaire entre les mains de la classe dirigeante russe.

Évidemment, ça n’a pas l’air bon.

LES OUVRIERS ET LA NOUVELLE PHASE DE LA GUERRE

Grève chez Gazprom en 2019

Selon le discours de Choïgou aujourd’hui, le recrutement forcé (conscription) touchera, à l’heure actuelle, 300 000 personnes, dont du personnel médical et des travailleurs laissés pour compte dans le secteur de l’armement. Cependant, le décret ne donne pas de chiffres ni ne limite son expansion ultérieure. Cela les fait dépendre des besoins déterminés par les militaires. Selon les termes du décret, la mobilisation pourrait toucher un million et demi de personnes.

C’est-à-dire que 300 000 personnes maintenant, et peut-être beaucoup plus dans les semaines et les mois à venir, seront recrutées de force. La plupart d’entre eux seront des ouvriers. Choïgou a insisté, et la presse russe le répète, sur le fait qu’il n’y aura pas de conscription des jeunes et des étudiants.

Des centaines de milliers de travailleurs qui seront déracinés de leur emploi et de leur famille à travers le pays. Le moment que la bourgeoisie russe redoutait – reconnaître qu’elle était en guerre et qu’elle allait impliquer massivement les ouvriers – est déjà là.

L’escalade des contradictions impérialistes entre la Russie et les États-Unis ne pouvait qu’accroître les contradictions entre la bourgeoisie et les travailleurs. Les travailleurs de toute la Russie peuvent voir ce qui leur arrive immédiatement dans le miroir de l’Ukraine, des lois ultra-précaires préparant une faim d’après-guerre et une militarisation immédiate du travail et de la vie quotidienne alors que les prélèvements s’élargissent progressivement à mesure que le carnage exige de plus en plus de chair à canon .

Rien ne peut être attendu qui ne soit pas la mort et la confrontation des órdagos entre les impérialismes en lice.

Il n’y a qu’une seule issue aux guerres impérialistes qui ne signifie pas les aggraver encore jusqu’à ce qu’il ne reste plus que des ruines et des cadavres : le renversement révolutionnaire de la classe qui, en s’identifiant au capital et en bénéficiant du travail social dirigé, nous soumet et nous sacrifie à la barbarie . .