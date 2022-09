Banco-centralisme – La dette, de Giscard à Liz Truss

http://mai68.org/spip2/spip.php?article12712

Liz Truss va énormément augmenter la dette anglaise

Letemps.ch, 23 septembre 2022 : Le gouvernement conservateur de Liz Truss va emprunter autant que lors de la crise financière [de 2008]. Les marchés s’inquiètent et l’opposition parle de « folie »

Note de do : En diminuant les impôts, Liz Truss permet aux riches d’être encore plus riches. Elle compense par un endettement massif. En augmentant la dette de la Grande Bretagne, Liz Truss augmente sa dépendance aux banques centrales à qui, en théorie, la dette devra être remboursée en dernier recours. C’est en fait le vrai but de tout ça : livrer la Grande Bretagne pieds et poing liés aux banques centrales.

Le banco-centralisme

Préliminaire : Le capitaliste emprunte de l’argent, il s’endette pour investir dans son entreprise, et espère ainsi en tirer des bénéfices qui augmenteront son capital.

Le monde capitaliste, c’est un monde où le capital croit en même temps que les forces productives, et où il croit plus vite que la dette qui l’a généré.

Le monde du capitalisme est un monde ou le capital s’accumule davantage et plus vite que la dette.

Le monde banco-centraliste, c’est un monde où les forces productives et le capital continuent de croitre et de s’accumuler, mais moins vite que la dette qui les a générés.

Le monde du banco-centralisme est un monde où la dette s’accumule davantage et plus vite que le capital.

En dernier recours la dette est due aux banques centrales.

C’est l’esclavage par la dette.

Les banques centrales prennent le pouvoir.

Pour comprendre pourquoi aujourd’hui la dette s’accumule plus vite que le capital, pour prendre connaissance de tous les tenants et les aboutissants, lire l’article :

http://mai68.org/spip2/spip.php?article9492

La loi Rothschild

Cause de l’endettement de la France

Avant la loi Rothschild, l’État pouvait emprunter de l’argent sans avoir à payer d’intérêts sur sa dette. La loi Rothschild le lui interdit depuis le 3 janvier 1973.

La courbe rouge indique l’évolution de la dette de la France de 1979 à 2008. La courbe bleue indique l’évolution de cette dette pendant la même période, mais calculée sans intérêt ; c’est-à-dire comme si la loi Rothschild n’existait pas et que, par conséquent, l’État français n’avait jamais perdu le droit de battre monnaie, c’est-à-dire d’« emprunter » à taux zéro en fabriquant lui-même son propre argent.

Georges Pompidou a été le directeur général de la banque Rothschild ; il en était le valet, il n’est par conséquent pas étonnant qu’une fois président de la république il ait fait cette loi du 3 janvier 1973 qui interdit à l’État français de battre monnaie et qui a endetté la France d’une façon structurelle et incommensurable auprès de banques privées comme la banque Rothschild. C’est Giscard d’Estaing, ministre des finances, qui a signé cette loi.

La prétendue « dette » de la France est par conséquent une gigantesque arnaque, et il n’est pas question de la « rembourser » !

L’article complet est ici : http://mai68.org/spip/spip.php?article1245

Emprunt Giscard

Wikipédia le 24 septembre 2022 à 14h35

Extraits :

« L’emprunt Giscard d’Estaing est un emprunt national émis par l’État français à la fin de l’année 1972 au taux d’intérêt de 7 %, alors que Valéry Giscard d’Estaing est ministre de l’Économie et des Finances. »

« Lancé le 16 janvier 1973, l’emprunt à 15 ans est totalement souscrit dans la journée. Si son taux de 7 % est inférieur d’un point au prix du marché, il reste supérieur au taux d’inflation. »

Conclusion de do :

Attendu que :

L’emprunt Giscard est émit à la fin de l’année 1972

La loi Rothschild date du 3 janvier 1973

L’emprunt est souscrit très peu après, le 16 janvier 1973.

On peut conclure à la préméditation d’un crime d’État destiné à donner le pouvoir aux banques centrales.

Bien à vous,

do

