L’alliance impérialiste asiatique fait barrage autour de ses chefs

par Pepe Escobar. Source Réseau International.

L’OCS à Samarcande et l’Assemblée générale des Nations unies ont démontré que la quasi-totalité des pays du Sud hors de l’OTANistan, ne diabolisent pas la Russie.

Les plaques tectoniques géopolitiques se déplacent et se balancent, et le son est entendu dans le monde entier, alors que les petits oursons jumeaux, la RPD et la RPL, ainsi que Kherson et Zaporijia, votent pour leurs référendums. Fait irrémédiable : à la fin de la semaine prochaine, la Russie sera très certainement en passe d’ajouter plus de 100 000 km2 et plus de 5 millions de personnes à la Fédération.

Denis Pouchiline, chef de la RPD, a résumé la situation : « Nous rentrons à la maison ». Les bébés ours rentrent chez Maman.

Si l’on ajoute à cela la mobilisation partielle de près de 300 000 réservistes russes – qui n’est sans doute qu’une première phase – les conséquences de cette mobilisation sont immenses. Exit le précédent format souple de l’opération militaire spéciale (OMS) : entrez dans une guerre cinétique sérieuse, et non hybride, contre tout acteur, vassal ou autre, qui ose attaquer le territoire russe.

Il n’y a qu’une très courte fenêtre de crise/opportunité provoquée par la Chine pour que l’Occident collectif, ou l’OTAN, négocie. Ils ne le feront pas. Même si toute personne ayant un QI supérieur à la température ambiante sait que la seule façon pour l’Empire du chaos/du mensonge/du pillage de « gagner » – en dehors de la couverture de The Economist – serait de lancer une rafale d’armes nucléaires tactiques en première frappe, ce qui entraînerait une réponse russe dévastatrice.

Le Kremlin le sait – le président Poutine y a publiquement fait allusion ; l’état-major russe le sait ; les Chinois le savent (et ont appelé, également publiquement, à des négociations).

Au lieu de cela, nous avons une russophobie hystérique qui atteint un paroxysme. Et de la part des vassaux pris au dépourvu, une boue extra toxique de peur et de dégoût.

Les implications ont été traitées de manière pointue et rationnelle sur The Saker et par Andrei Martyanov. Dans le domaine de « l’influence » sur les réseaux sociaux – un élément clé de la guerre hybride – un divertissement bon marché a été fourni par tout le monde, des eurocrates effrayés aux généraux américains à la retraite menaçant d’une « frappe dévastatrice » contre la flotte de la mer Noire « si Vladimir Poutine utilise des armes nucléaires en Ukraine ».

L’un de ces spécimens n’est qu’un simple agent de relations publiques pour un groupe de réflexion atlantiste. Le chef adjoint du Conseil de sécurité russe, Dmitri Medvedev, désormais totalement débranché, s’est débarrassé de lui comme il se doit : « Les idiots retraités portant des galons de généraux n’ont pas besoin de nous effrayer en parlant d’une frappe de l’OTAN sur la Crimée ».

On s’affole dans un rêve éveillé lunaire ? Oh oui. Des rêves humides sordides, dépourvus de l’éclat de Bowie.

La Maskirovka rencontre Sun Tzu

La nouvelle stratégie de Moscou porte la maskirovka – masquer, feinter, tromper l’ennemi – à un autre niveau, en laissant tomber le masque et les gants de velours. Maintenant, tout est clair : c’est du Sun Tzu turbo-chargé (« Que vos plans soient sombres et impénétrables comme la nuit, et quand vous bougez, frappez comme l’éclair »).

Il y aura beaucoup d’éclairs sur le champ de bataille ukrainien. C’est l’aboutissement d’un processus qui a débuté à Samarcande, lors du sommet de l’OCS la semaine dernière.

Selon des sources diplomatiques, Poutine et Xi Jinping ont eu une conversation très sérieuse. Xi a posé des questions difficiles – comme dans « vous devez en finir » – et Poutine a expliqué de manière argumentée comment les choses allaient passer au niveau supérieur.

Yoda Patrouchev s’est rendu en Chine immédiatement après – rencontrant son homologue Yang Jiechi, chef de la Commission des Affaires étrangères, et le secrétaire du Comité politique et juridique central, Guo Shengkun.

À la suite de Samarcande, Patrouchev a expliqué comment Moscou aidera militairement Pékin lorsque l’Empire tentera un coup tordu sur le prochain champ de bataille : l’Asie-Pacifique. Cela devrait se faire dans le cadre de l’OCS. Il est important de noter que les réunions de Patrouchev ont été demandées par les Chinois.

Le partenariat stratégique entre la Russie et la Chine est donc sur le point d’aboutir à une coopération à part entière avant que les choses ne se compliquent en mer de Chine méridionale. C’est comme si la Russie et la Chine étaient sur le point de créer leur propre OTSC.

Et cela se produit alors même que les dirigeants chinois continuent d’affirmer – principalement en privé – que la guerre dans les régions frontalières occidentales de la Russie est très mauvaise pour les affaires (BRI, UEE, OCS, BRICS+) et qu’il faut y mettre fin dès que possible.

Le problème, c’est qu’il n’est pas possible d’y mettre un terme rapidement. Le ministre des Affaires étrangères Lavrov, à New York pour l’Assemblée générale des Nations unies, a souligné :

« L’Ukraine a fini par devenir une sorte d’État totalitaire nazi » – soutenu inconditionnellement par l’Occident collectif.

L’OTANistan a, comme on pouvait s’y attendre, intensifié sa tactique depuis l’absence de réponse à la demande russe d’une discussion sérieuse sur l’indivisibilité de la sécurité, fin 2021 : il a continué de bombarder le Donbass.

Cela ne pouvait plus être toléré par le Kremlin et l’opinion publique russe. D’où la mobilisation partielle – proposée avec force par les siloviki et le Conseil de sécurité depuis un certain temps déjà, avec en première ligne Kostyukov au GRU, Naryshkin au SVR et Bortnikov au FSB.

Le symbolisme est fort : après tant d’années, Moscou s’engage enfin pleinement à soutenir le Donbass jusqu’à ce que les bébés ours viennent définitivement rejoindre leur maman.

Des rumeurs – non confirmées – circulent à Moscou selon lesquelles la décision a été accélérée parce que le GRU dispose d’informations selon lesquelles les Américains transféreront bientôt à Kiev des missiles à longue portée capables de frapper les villes russes. Il s’agit là d’une ligne rouge pour le Kremlin, d’où la déclaration expresse de Poutine selon laquelle toutes les armes disponibles dans le puissant arsenal russe seront utilisées pour protéger la patrie.

La ligne rouge est encore plus pertinente que la contre-offensive totale de Kiev, tant annoncée, qui ne pourrait avoir lieu qu’au printemps 2023. Avec la mobilisation partielle, la Russie peut compter sur un nouveau lot de troupes fraîches prêtes pour la guerre d’ici la fin de l’année. L’avantage numérique ukrainien tant vanté sera bientôt réduit à néant.

Des esclaves fredonnant « Das Rheingold »

Le tableau général de l’hiver dévoilera donc beaucoup moins de lenteur – la tactique dominante jusqu’à présent – et beaucoup plus de manœuvres de guerre à grande échelle et de frappes dévastatrices contre les infrastructures ukrainiennes.

Pendant ce temps, l’Europe peut devenir sombre et glaciale, flirtant avec un retour au Moyen Âge, mais les seigneurs impériaux de la guerre refuseront toujours de négocier. Le Kremlin et le RGS s’en moquent éperdument. Parce que l’opinion publique russe comprend très majoritairement la situation dans son ensemble. L’Ukraine n’est qu’un pion dans leur jeu – et ce qu’« ils » veulent, c’est détruire et piller la Russie.

Le ministre de la Défense Choïgu l’a exprimé d’une manière – factuelle – que même un enfant peut comprendre. La Russie combat l’Occident collectif ; les centres de commandement occidentaux à Kiev dirigent le spectacle ; et toute la panoplie des satellites militaires et « civils » de l’OTAN est mobilisée contre la Russie.

Maintenant, c’est déjà clair. Si ces centres de commandement de l’OTAN disent à Kiev de frapper le territoire russe après les référendums, nous aurons la décimation des « centres de décision » promise par Poutine. Et il en va de même pour les satellites.

C’est peut-être ce que les RGS voulaient faire depuis le début. Maintenant, ils peuvent enfin le mettre en œuvre, grâce au soutien populaire sur le front intérieur. Ce facteur crucial est ce que les « renseignements » de l’OTAN ne peuvent tout simplement pas comprendre et/ou sont incapables d’évaluer de manière professionnelle.

L’ancien conseiller du Pentagone pendant l’administration Trump, le colonel Douglas Macgregor, une voix extrêmement rare de bon sens dans le Beltway, comprend totalement les enjeux :

« La Russie contrôle déjà le territoire qui produit 95% du PIB ukrainien. Elle n’a pas besoin de pousser plus à l’ouest ». Le Donbass sera entièrement libéré et la prochaine étape sera Odessa. Moscou n’est « pas pressé ». Les Russes ne sont rien d’autre que méthodiques et délibérés. Les forces ukrainiennes se vident de leur sang en enchaînant contre-attaque sur contre-attaque. Pourquoi se précipiter ? »

L’OCS à Samarcande et l’Assemblée générale de l’ONU ont amplement démontré comment la quasi-totalité des pays du Sud en dehors de l’OTANistan ne diabolisent pas la Russie, comprennent la position de la Russie, et en profitent même, comme la Chine et l’Inde qui achètent des tonnes de gaz et paient en roubles.

Et puis il y a le remaniement euro/dollar : pour sauver le dollar américain, l’Empire brise l’euro. C’est sans doute le jeu de pouvoir du gouvernement américain et de la Fed pour couper l’UE – surtout l’Allemagne – de l’énergie russe bon marché en organisant une démolition contrôlée de l’économie européenne et de sa monnaie.

Pourtant, les stupides eurocrates sont si cosmiquement incompétents qu’ils n’ont rien vu venir. Alors maintenant, ils feraient mieux de commencer à fredonner « Das Rheingold » jusqu’à une renaissance du Moyen-Âge « hello darkness, my old friend ».

Dans le registre des Monty Python, le sketch se déroulerait comme un Poutine maléfique dirigeant le naufrage de l’économie et de l’industrie européennes, obligeant ensuite les Européens à donner toutes leurs armes à l’Ukraine, puis laissant l’OTAN échouée dans le brouillard, hurlant des platitudes désespérées. À la fin, Poutine se débarrasse de son masque – après tout, il s’agit de maskirovka – et révèle son véritable visage de suspect habituel.

Tous les jeunes, portez la nouvelle (russe) : c’est parti. C’est le moment de frapper comme l’éclair.

Pepe Escobar

source : Strategic Culture Foundation

traduction Réseau International