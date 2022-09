LA FIN DE NORDSTREAM ET LE DÉBUT D’UNE NOUVELLE ÈRE NUCLÉAIRE???

Source: Communia. Traduction et commentaire:

QUE S’EST-IL PASSÉ?

Avant-hier soir les premiers signalements de fuites sont apparus sur le Nordstream 2 . Peu de temps après, tout au long de la journée d’hier, les rapports sismologiques suédois ont clairement indiqué qu’il ne s’agissait pas d’un accident mais, peut-être, d’un acte de sabotage car ils ont confirmé deux autres explosions dans le NordStream1. Les rapports ultérieurs de l’armée danoise ne laissaient aucun doute. (Voir: Le spectre de l’Allemagne guerrière se lève sur l’Europe endormie – les 7 du quebec).

.

QUELLES CONSÉQUENCES CELA A-T-IL ?

POURQUOI EST-CE LA FIN D’UNE ÉPOQUE?

Février 2022, Biden promet de « mettre fin » à NordStream à la Maison Blanche devant un Scholz qui feint la démence.

L’approvisionnement de l’industrie allemande et du business énergétique russe est au cœur de la bataille impérialiste en Europe depuis vingt ans

La tension entre Vladimir Poutine et les États-Unis remonte encore plus loin, au début des années 2000, lorsque le tout-puissant patron de Ioukos, première compagnie pétrolière russe, noue des alliances avec le groupe Exxon Mobil. Son directeur général, Mikhail Khodorkovsky, envisage alors de vendre son groupe aux Anglo-Saxons pour 25 milliards de dollars, ce qui lui permettrait de financer une campagne présidentielle avec la bienveillance des Américains. Vladimir Poutine le poursuit alors pour fraude fiscale et l’emprisonne pendant dix ans. Les Américains comprennent à ce moment qu’ils ne mettront pas la main sur les matières premières russes. Vingt ans plus tard, les États-Unis sont devenus exportateurs de gaz naturel liquéfié et cherchent à conquérir le marché européen. Les Allemands, sous la pression des Verts, ont opté pour 45 % d’énergies renouvelables intermittentes : ils ont besoin du gaz supplémentaire de leurs centrales électriques au gaz, actuellement alimentées par des gazoducs russes. Et le nouveau, Nord Stream 2, permet de contourner l’Ukraine. Évidemment, c’est cet oléoduc que les Américains menacent de fermer en cas d’incident sur le sol ukrainien. Éditorial par Marianne , 16/02/2022

Dans cette dernière phase, c’est Trump qui a ouvertement initié l’ affrontement lors du sommet de l’OTAN de 2018 : soit les États-Unis entrent dans le business gazier russe, soit ils imposeront des sanctions à l’Allemagne, comme ils l’ont finalement fait, jusqu’à ce qu’il reprenne le marché en envoyant des méthaniers à travers la France, la Hollande et la Pologne. La position américaine a immédiatement conduit au divorce de l’axe franco-allemand dans l’UE .

L’arrivée de Biden à la présidence n’a fait que radicaliser les choses. Les États-Unis ont concentré leur politique envers l’UE sur la promotion de la confrontation avec la Russie au point de transformer la répression contre Nalvalny en prétexte pour tenter de forcer la main à l’Allemagne .

Lorsque Biden a finalement rendu imminente l’entrée de l’Ukraine dans l’OTAN et le déploiement de missiles à capacité nucléaire sur son territoire, augmentant la pression contre la Russie, la première menace américaine, devant Scholz lui-même, ne visait pas tant Moscou que l’Allemagne.

Comme nous le commentions alors : « La conférence de presse après la rencontre a été étrangement violente du côté américain et passive-agressive du côté allemand ». Le New York Times l’a dit ainsi :

« Si la Russie envahit, cela signifie que des chars et des troupes traversent à nouveau la frontière ukrainienne, alors il n’y aura plus de Nord Stream », a déclaré Biden. « Nous y mettrons fin. » Lorsqu’on lui a demandé exactement comment, Biden a répondu: « Je vous promets que nous pouvons le faire. » Biden dit que le pipeline Russie-Allemagne n’avancerait pas si Moscou envahit l’Ukraine , New York Times 07/02/2022.

.

QUI L’A FAIT?

Les déclarations de Biden ont été rappelées hier par le représentant américain au Parlement européen avec un retweet juste avant une autre entrée dans laquelle, commentant une photo de l’une des fuites, il a dit succinctement : « Merci, USA », dans ce qui semblait être un justification de l’attaque à part entière.

La presse allemande a commenté que la CIA avait averti ses homologues allemands du danger et qu’en réalité seul un « agent de l’État » pouvait mener une attaque de ces caractéristiques, qui nécessite des mini-sous-marins et des commandos spéciaux. Quelque chose de difficile dans une zone saturée d’une présence militaire de l’OTAN. De plus, seuls l’Ukraine – qu’ils ne considéraient pas comme ayant de telles capacités opérationnelles – et les États-Unis pourraient être intéressés par les résultats de l’attaque.

La réponse de l’UE a été d’exiger une enquête sur ce qu’elle tient déjà pour acquis comme étant du sabotage . Seule la Pologne insiste sur le fait qu’il peut s’agir d’ une erreur humaine .

Pendant ce temps, en Russie, Peskov a accusé le coup d’État sans pointer ouvertement du doigt qui que ce soit, mais les agences basées à Moscou ont rappelé que :

Le 23 septembre, un groupe d’assaut amphibie de la marine américaine a quitté la mer Baltique, composé des grands navires de débarquement USS Kearsarge, USS Arlington et USS Gunston Hall. Ils abritaient un bataillon d’infanterie de marine expéditionnaire comptant jusqu’à 2 400 militaires, ainsi qu’une unité des forces spéciales. .

QUELLE SCÈNE EST OUVERTE MAINTENANT?

Lancement d’un missile balistique intercontinental russe Yars lors d’exercices des forces nucléaires dans un lieu inconnu en Russie. Image tirée d’une vidéo publiée le 19 février 2022 par le ministère russe de la Défense.

Pour l’Allemagne, c’est brûler ses navires , ou plutôt découvrir que son principal allié les a brûlés. Pour la Russie, perdre le dernier but pour reconquérir un jour l’UE. Les pipelines Nordstream étaient, en fin de compte, le cordon ombilical du capital russe avec le reste de l’Europe.

Ce n’est pas un hasard si Medvedev met alors ouvertement sur la table la possibilité d’une guerre nucléaire. Hier encore, il écrivait sur sa chaîne Telegram :

Le sujet de ces derniers jours est la menace nucléaire russe. Biden et Truss, plusieurs clignotants secondaires, et Sullivans , pulvérisant de la salive atlantiste, exigent que la Russie retire sa main de son « bouton nucléaire ». Ensemble, ils nous menacent constamment de conséquences « terrifiantes » si la Russie utilise des armes nucléaires. Et le jeune cousin de Londres est tout à fait prêt à lancer immédiatement un échange de frappes nucléaires avec notre pays. Je dois le rappeler encore aux sourds qui ne s’entendent qu’eux-mêmes. La Russie a le droit d’utiliser des armes nucléaires si nécessaire dans des cas prédéterminés. Dans le strict respect des fondements de la politique de l’État en matière de dissuasion nucléaire. Si nous ou nos alliés sommes attaqués en utilisant ces types d’armes. Ou si l’agression avec l’utilisation d’armes conventionnelles menace l’existence même de notre État. Le président de la Russie en a parlé directement récemment. De plus, nous ferons tout notre possible pour empêcher l’apparition d’armes nucléaires chez nos voisins hostiles. Par exemple, dans l’Ukraine nazie, qui est aujourd’hui contrôlée directement par les pays de l’OTAN. Cela n’a aucun sens de compter sur la raison et la volonté politique du régime de Kyiv. Mais il reste un fragile espoir de bon sens et un sentiment d’auto-préservation de la part des pays ennemis qui les tolèrent. Ils comprennent que si la menace contre la Russie dépasse la limite de danger établie, nous devrons réagir. Sans demander la permission à personne, sans longues consultations. Et ce n’est certainement pas du bluff . La question est différente. Imaginez que la Russie soit obligée d’utiliser l’arme la plus redoutable contre le régime ukrainien, qui a commis un acte d’agression à grande échelle dangereux pour l’existence même de notre État. Je crois que l’OTAN n’interviendra pas directement dans le conflit même dans cette situation . Après tout, la sécurité de Washington, Londres et Bruxelles est bien plus importante pour l’Alliance de l’Atlantique Nord que le sort de l’Ukraine mourante, dont personne n’a besoin, même si elle est abondamment pourvue d’armes diverses. La fourniture d’armes modernes n’est qu’un business pour les pays occidentaux pourtant fortement impliqués dans la haine à notre encontre. Pas plus. Les démagogues étrangers et européens ne périront pas dans une apocalypse nucléaire. Par conséquent, ils avaleront l’utilisation de n’importe quelle arme dans le conflit actuel. Il serait bon que les autorités de Kyiv soient au moins partiellement au courant de cette triste conclusion. Malheureusement, c’est presque impossible. Ils sont dans une frénésie de guerre constante avec de brèves pauses pour d’étranges rêves hallucinatoires.

Le danger est évident. L’attaque ouvre grand la boîte de Pandore nucléaire . Le gouvernement polonais, avec l’infatigable volonté génocidaire de toutes les bourgeoisies nées de la crasse stalinienne de la Russie à l’Albanie, s’est pratiquement félicité et a tout de suite misé sur une riposte « dévastatrice » de l’OTAN .

Il est clair que les classes dirigeantes de l’ancien bloc russe de la guerre froide touchent le ciel de leurs rêves : elles mènent une guerre contre la Russie avec toute la force des États-Unis et de l’OTAN derrière elles. Ce qui n’est pas clair, c’est contre qui les États-Unis font déjà la guerre. Comme l’ a rappelé hier Sigmar Gabriel , ministre des Affaires étrangères avec Merkel jusqu’à l’entrée de l’actuel gouvernement allemand.

L’entrée dans une escalade militaire jusqu’à la grande guerre entre l’OTAN et la Russie ne laisserait pas une Ukraine libre, mais une Europe dévastée.

C’est l’horizon qui s’ouvre maintenant. Et d’emblée, la résistance à sa réalisation est moindre que l’inertie. Certainement en Pologne ou dans les pays baltes. Et apparemment aux États-Unis et en Russie.

Seule l’émergence de véritables luttes -c’est-à-dire des grèves massives- contre la guerre et le militarisme, et non des départs individuels au pacifisme , aussi suicidaires , violents ou même massifs soient-ils, peut arrêter cette dérive accélérée de la barbarie.

Il n’est pas nécessaire de remonter à 1918 pour trouver des exemples. Il y a deux ans, les protestations et les grèves en Libye des deux côtés du front ont stoppé ce qui était une escalade à laquelle presque toutes les grandes puissances et leurs agents ont participé.

Ce que nous devons faire dans chaque pays pour faire face à l’appauvrissement est le même que ce qui est nécessaire pour vaincre le militarisme et le bellicisme des deux blocs belligérants avant que le carnage ne se multiplie. Lancez-vous en tant que travailleurs.