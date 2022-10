En route vers la Troisième Guerre mondiale. Lavrov à l’ONU (2022)

Traduit par un de nos lecteur allemand. Merci.

Ce que les médias occidentaux ne disent pas sur le discours de Lavrov (Russie) au Conseil de sécurité de l’ONU.

Le ministre russe des Affaires étrangères Lavrov a prononcé un discours historique au Conseil de sécurité de l’ONU qui ne pouvait pas être plus clair. Les médias allemands se sont moqués de cette intervention au lieu d’informer leurs lecteurs que l’Occident avait en fait lancé la Troisième Guerre mondiale.

L’attitude intransigeante de l’Occident à l’égard de la Russie est connue de tous et si un homme politique occidental ose ne serait-ce qu’évoquer la possibilité de négociations ou de discussions avec la Russie, une tempête médiatique se déclenche. Dans le même temps, on se plaint en Occident que la Russie ne veut pas négocier. Le fait que les médias occidentaux s’en sortent auprès de leurs lecteurs avec cette contradiction évidente relève de l’exploit propagandiste.

Du point de vue du droit international, la formation de soldats ukrainiens sur le territoire d’États occidentaux constitue déjà une participation à la guerre. Le fait que les Etats-Unis participent désormais ouvertement aux planifications militaires de l’armée ukrainienne et fournissent également à l’Ukraine des informations opérationnelles de renseignement et des données de reconnaissance en temps réel a fait déborder le vase. En Russie, on parle désormais ouvertement du fait que la Russie est en guerre avec l’Occident, que la troisième guerre mondiale a de facto déjà commencé.

Comme l’Occident a refusé toutes les négociations avec la Russie sur des garanties de sécurité mutuelles avant le début du conflit et qu’il refuse toujours de discuter avec elle, le gouvernement russe ne tient plus du tout compte des sensibilités de l’Occident. L’intervention du ministre russe des Affaires étrangères Lavrov au Conseil de sécurité de l’ONU l’a également montré.

Lavrov est entré dans la salle, a prononcé son discours, puis est reparti. Pourquoi devrait-il perdre son temps à écouter au Conseil de sécurité de l’ONU les bulles de discours des ministres des Affaires étrangères occidentaux comme Baerbock, que l’on peut de toute façon lire chaque jour dans tous les journaux occidentaux ? Aucun représentant occidental n’y a dit quoi que ce soit sur le fond, ils n’ont tous fait que livrer leurs slogans.

Comme le discours de Lavrov est très important pour comprendre l’état d’esprit du gouvernement russe, je l’ai traduit et je conseille à tous les lecteurs de le lire attentivement. Pour les lecteurs qui sont nouveaux sur l’anti-miroir, j’ai mis de nombreux liens pour qu’ils puissent vérifier si les accusations de Lavrov correspondent à la vérité.

Début de la traduction

Madame la Présidente !

Excellences, chers collègues !

Si je comprends bien, la réunion d’aujourd’hui a été motivée par le souhait de certaines délégations d’aborder la question de l’impunité en Ukraine. Je pense que cela tombe à point nommé. Ce terme reflète exactement ce qui se passe dans ce pays depuis 2014. Les forces nationales radicales, ouvertement russophobes et néonazies, sont arrivées au pouvoir à l’époque par un coup d’État armé, avec le soutien direct des pays occidentaux. Immédiatement après, ils se sont engagés sur la voie de l’anarchie et du mépris total des droits de l’homme et des libertés fondamentales : le droit à la vie, le droit à la liberté d’expression, le droit d’accès à l’information, le droit à la liberté de conscience et le droit d’utiliser sa propre langue maternelle.

Les crimes de Maidan en février 2014 restent impunis. Les auteurs de la tragédie monstrueuse du 2 mai 2014 à Odessa, au cours de laquelle une cinquantaine de personnes ont été brûlées vives et tuées dans la maison des syndicats de cette ville, n’ont été ni retrouvés ni punis. Sur cette liste de crimes impunis figurent également les assassinats politiques d’Alexandre Busina, de Pavel Cheremet et d’autres personnalités publiques et journalistes. Malgré cela, on tente aujourd’hui de nous imposer un tout autre récit sur l’agression russe comme cause principale de tous les problèmes.

Ce faisant, on ignore le fait que l’armée ukrainienne et les milices des formations nationalistes tuent et assassinent impunément les habitants du Donbass depuis plus de huit ans, uniquement parce qu’ils ont refusé de reconnaître les résultats du coup d’État criminel, sanglant et anticonstitutionnel de Kiev et ont décidé de défendre leurs droits garantis par la constitution ukrainienne, y compris le droit d’utiliser librement leur langue maternelle russe.

Rappelez-vous comment le Premier ministre de l’époque, Iatseniouk, a déclaré en 2015 que des « sous-hommes » vivaient dans le Donbass. L’actuel président Selensky n’est pas en reste. Lors d’une interview en septembre 2021, il a répondu à la question de savoir ce qu’il pensait des habitants du Donbass qu’il y avait des hommes et qu’il y avait des « créatures », des « sujets ». C’est une caractéristique constante du régime ukrainien, tant sous Porochenko que sous Selensky.

Ils ont déclaré terroristes tous ceux qui ne sont pas d’accord avec les résultats du coup d’État. Depuis huit ans, le régime de Kiev mène une « opération militaire » contre la population civile. En Ukraine, on assiste depuis de nombreuses années à une mobilisation totale de l’ensemble de la population adulte, y compris les femmes, afin de les enrôler dans les rangs des bataillons nationalistes et des forces armées ukrainiennes.

Alors que les autorités de Kiev prétendent hypocritement être attachées aux accords de Minsk, elles ont ouvertement et impunément saboté leur mise en œuvre. Un blocus financier, des transports et de l’énergie a été imposé au Donbass. Les habitants de la région ont été privés de prestations sociales, de pensions, de salaires, de services bancaires, de communication, d’éducation et de soins de santé. Ils ont été privés de leurs droits civils fondamentaux, y compris ceux qui sont garantis par le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966.

A un moment donné, Selensky s’est lassé de faire semblant et a déclaré que le « paquet de mesures de Minsk » n’était nécessaire que pour maintenir les sanctions imposées à la Russie. Son prédécesseur et co-auteur des accords de Minsk, Petro Porochenko, était encore plus ouvert. Il y a quelques mois, il a déclaré publiquement et fièrement que ni lui ni personne en Ukraine n’appliquerait cet accord qu’il avait signé. Il n’était nécessaire que pour gagner du temps afin d’obtenir des armes de la part des pays occidentaux pour la guerre avec la Fédération de Russie. Le secrétaire du Conseil national de sécurité et de défense ukrainien, Danilov, a tenu les mêmes propos.

Le régime de Kiev doit sa propre impunité à ses curateurs occidentaux, en premier lieu l’Allemagne et la France, et bien sûr les Etats-Unis. Au lieu d’exiger des dirigeants de Kiev qu’ils mettent en œuvre les accords de Minsk, Berlin et Paris ont cyniquement fermé les yeux sur les menaces ouvertes de Kiev de résoudre le « problème du Donbass » par la force, le fameux plan B.

Ces dernières années, le régime de Kiev a mené une vaste attaque frontale contre la langue russe. Il a violé en toute impunité les droits des populations russes et russophones d’Ukraine. Des « lois linguistiques » scandaleuses ont été adoptées : « Sur l’enseignement » (2017), « Sur la garantie du fonctionnement de la langue ukrainienne comme langue d’État » (2019), « Sur l’enseignement secondaire général » (2020) et « Sur les peuples autochtones d’Ukraine » (2021). Ils visent tous à évincer la langue russe, voire à l’interdire totalement.

Parallèlement, des lois ont été adoptées pour promouvoir la théorie et la pratique du nazisme. Kiev a ignoré les timides recommandations de la Commission de Venise du Conseil de l’Europe, du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme et du Haut-Commissaire de l’OSCE pour les minorités nationales visant à corriger la loi linguistique. De leur côté, ces structures multilatérales n’ont pas eu le courage – peut-être ne leur a-t-on tout simplement pas permis – d’inciter le gouvernement ukrainien à respecter ses obligations internationales en matière de droits de l’homme.

Le ministère ukrainien de l’éducation a supprimé la langue et la littérature russes du programme scolaire. Comme dans l’Allemagne nazie, les livres en russe sont interdits et détruits, et les monuments aux écrivains russes sont détruits.

Avec le soutien de l’État, une idéologie d’intolérance nationale est imposée aux Russes ethniques. Aujourd’hui, les fonctionnaires du pays ne cachent plus leur identité nationale-socialiste et appellent ouvertement et impunément au meurtre de personnes russes.

En voici quelques exemples. L’ambassadeur ukrainien au Kazakhstan, Vrublevsky, qui se trouve actuellement à Kiev, s’est exprimé comme suit lors d’une interview le 22 août dernier : « Nous essayons de tuer le plus possible d’entre eux (les Russes). Plus nous tuerons de Russes maintenant, moins nos enfants devront en tuer. C’est tout« . Quelqu’un a-t-il fait attention à cela ? Le maire de Dniepr, Filatov, s’est exprimé dans le même sens au printemps dernier : « Le temps de la colère froide est arrivé. Nous avons maintenant le plein droit moral de tuer ces bêtes dans le monde entier, en toute sérénité et avec une intelligence absolument intacte, et ce sans limite de temps et dans la plus grande quantité possible ». Le 13 septembre dernier, le secrétaire du Conseil national de sécurité et de défense, Danilov, a déclaré : « Dans les colonies où les forces armées ukrainiennes pénètrent, les habitants seront ukrainisés sans tenir compte de leur opinion. Cela ne concernera pas seulement les Russes, mais aussi les représentants d’autres nationalités. Si vous voulez en plus apprendre d’autres langues, le roumain, le polonais ou l’hébreu, s’il vous plaît, s’il vous plaît.

Dois-je encore mentionner que toutes ces escapades russophobes sont restées absolument impunies ? Il ne s’agit pas seulement de russophobie. Il a parlé de représentants d’autres ethnies vivant en Ukraine.

Le point culminant a été l’interview de Selensky du 5 août 2021, dans laquelle il a conseillé à tous ceux qui se sentent russes de disparaître en Russie pour le bien de leurs enfants et petits-enfants.

J’ai l’impression que la décision des habitants de certaines régions d’Ukraine d’organiser maintenant des référendums est la réponse à ses souhaits.

Sous le couvert de la lutte contre « l’agression russe » et le « séparatisme », la persécution des dissidents en Ukraine s’intensifie. En mars dernier, 11 partis politiques ont été interdits sous prétexte de leurs « liens avec la Russie ». Les principales chaînes de télévision d’opposition en langue russe sont coupées depuis longtemps. Les sites web non souhaités par le gouvernement sont bloqués. Les journalistes sont poursuivis s’ils tentent d’exprimer une opinion différente de l’opinion officielle. L’éminente activiste ukrainienne Berezhnaya, qui s’est exprimée à plusieurs reprises devant les Nations unies et l’OSCE sur la montée du néonazisme en Ukraine, est détenue dans les prisons du SBU.

Nous n’avons aucun doute sur le fait que l’Ukraine s’est définitivement transformée en un État nazi totalitaire, où les normes du droit international humanitaire sont impunément bafouées. Il n’est pas étonnant que les forces armées ukrainiennes et les bataillons nationalistes aient recours à des tactiques terroristes et utilisent les civils comme boucliers humains.

Dans ce contexte, l’attitude des États qui injectent des armes et des équipements militaires en Ukraine et qui forment les forces armées ukrainiennes est particulièrement cynique. L’objectif est évident, ils ne le cachent pas, mais le déclarent : prolonger les hostilités aussi longtemps que possible, malgré les pertes et les destructions, afin de saigner la Russie et de l’affaiblir. Cette ligne implique une implication directe des pays occidentaux dans le conflit ukrainien, ce qui fait d’eux une partie. L’attisage délibéré de ce conflit par « l’Occident collectif » reste également impuni. Bien sûr, ils ne se puniraient pas eux-mêmes.

Nous ne nous faisons aucune illusion sur le fait que les forces armées russes et les milices de la DNR et de la LNR ne sont pas seulement confrontées aujourd’hui aux formations néonazies du régime de Kiev, mais à la machine de guerre de l’Occident « collectif ». A l’aide de systèmes modernes, d’avions, de bateaux, de satellites et de drones stratégiques, l’OTAN fournit aux forces armées des renseignements en temps réel et déclare que la Russie doit être vaincue sur le champ de bataille – comme le déclarent directement les officiels de l’UE – et qu’elle doit être privée de toute souveraineté en guise de punition. Il ne s’agit déjà plus de racisme latent, mais de racisme totalement ouvert.

Dans le contexte des tirs massifs sur les colonies dans le Donbass, Selensky se réjouit de l’efficacité des armes occidentales. Voici sa citation : « On a enfin le sentiment que l’artillerie occidentale, les armes que nous avons reçues de nos partenaires, sont très efficaces. La précision est vraiment ce qu’elle doit être », a déclaré cyniquement le dirigeant de cette structure étatique. Pourtant, aucun objectif militaire ou stratégique n’a été touché dans les colonies bombardées. C’est la population civile du Donbass qui en souffre.

Depuis fin juillet de cette année, les forces armées ukrainiennes larguent à distance des mines antipersonnel papillon interdites au-dessus du centre de Donetsk et de sa banlieue. Leur utilisation viole grossièrement la Convention sur l’interdiction des mines antipersonnel de 1997, que l’Ukraine a ratifiée en 2005, ainsi que le Deuxième Protocole à la Convention de Genève sur les armes conventionnelles, qui interdit les mines sans mécanisme d’autodestruction.

Ces atrocités ont été rendues possibles et restent impunies parce que les États-Unis et leurs alliés, avec l’assentiment des institutions internationales des droits de l’homme, couvrent systématiquement les crimes du régime de Kiev depuis huit ans et fondent leur politique à l’égard de M. Selensky sur le principe américain bien connu : « Off course he is a son of a bitch, but he is our son of a bitch ».

La vérité dérangeante, qui assombrit la belle image de l’Ukraine en tant que victime de l’agression russe, est dissimulée avec zèle et occultée de manière flagrante. Même l’organisation occidentale de défense des droits de l’homme Amnesty International, qui ne peut guère être soupçonnée de sympathie envers la Russie, a été vivement critiquée et stigmatisée comme agent du Kremlin, simplement parce qu’elle a confirmé dans son rapport les faits connus, à savoir que Kiev déploie des positions de combat et des armes lourdes dans des zones résidentielles.

Le bombardement criminel de la centrale nucléaire de Zaporzhye par des combattants du régime de Kiev, qui fait courir le risque d’une catastrophe nucléaire, reste impuni. Et ce, bien que des collaborateurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) soient présents en permanence sur le site depuis le 1er septembre dernier et que la partie responsable du tir soit facilement identifiable.

Je rappelle que la visite de l’AIEA à la centrale nucléaire a été artificiellement retardée, puisque tous les détails avaient déjà été coordonnés le 3 juin dernier et que la mission aurait pu s’y rendre sans être dérangée. Ensuite, la situation s’est dégradée lorsque le département de la sécurité du secrétariat de l’ONU a refusé d’approuver l’itinéraire convenu par la Russie et l’Agence. Elle a ensuite commencé à prétendre que l’AIEA déterminerait elle-même tous les paramètres de la mission. Ce plan peu scrupuleux a retardé de trois mois la visite de la mission de l’organisation à la centrale nucléaire.

Il existe une grande inquiétude quant au sort des soldats russes tombés aux mains des nationalistes ukrainiens. Il existe de nombreuses preuves qu’ils ont été maltraités en violation du droit humanitaire international, y compris des exécutions sommaires. Je suis sûr que ceux qui s’intéressent aux véritables événements en Ukraine ont vu des enregistrements vidéo du massacre par les nazis ukrainiens de prisonniers de guerre russes, jetés à terre, les mains attachées dans le dos, et tués d’une balle dans la tête. Est-ce qu’un des pays représentés ici s’est exprimé sur ce crime ?

Nous avons de nombreuses preuves de ces actes et d’autres actes criminels commis régulièrement par le régime de Kiev depuis 2014. Les forces de l’ordre russes, en collaboration avec leurs homologues de la DNR et de la LNR, relèvent et examinent soigneusement les faits relatifs à ces crimes. Plus de 220 personnes impliquées ont été identifiées, dont des représentants du haut commandement des forces armées ukrainiennes et des commandants d’unités militaires qui ont tiré sur des civils. Des citoyens du Royaume-Uni, du Canada, des États-Unis et des Pays-Bas font l’objet d’une enquête pour des activités de mercenaires et des actes criminels en Ukraine. Je peux vous assurer que tous les responsables, quelle que soit leur nationalité, seront tenus pour responsables.

Je tiens à souligner une nouvelle fois ce qui suit. Alors que les négociateurs russes et ukrainiens avaient pratiquement accepté à Istanbul, fin mars dernier, les paramètres proposés par Kiev pour parvenir à un accord, la tragédie de Boutcha s’est produite quelques jours plus tard. Personne ne doute qu’il s’agit d’une mise en scène. Immédiatement après cet incident mis en scène, nos collègues occidentaux ont attisé l’hystérie et mis en place un nouveau train de sanctions contre la Fédération de Russie, nous accusant de tuer des civils. Une fois l’effet de propagande atteint, plus personne ne se souvenait de Boutcha. Sauf nous. En présence du secrétaire général et des honorables ministres, je lance un nouvel appel : s’il vous plaît, faites en sorte que le gouvernement ukrainien prenne la mesure simple de publier les noms des personnes dont les corps ont été montrés à Boutcha. Cela fait des mois que je le demande. Personne n’écoute et personne ne veut réagir.

Monsieur le Secrétaire général

Usez au moins de votre autorité, s’il vous plaît. Je pense qu’il sera utile à tous de clarifier cet épisode.

Nous avons remarqué l’activité accrue de la justice internationale concernant l’Ukraine. Certains « efforts » sont annoncés pour enquêter sur les crimes commis en Ukraine et attribués à l’armée russe. Tout cela est commandé. Nous le voyons très bien.

Ni le coup d’État sanglant à Kiev en 2014, ni la tragédie d’Odessa le 2 mai 2014, ni les tirs sur des villes pacifiques du Donbass, ni le bombardement de Lougansk le 2 juin 2014, ni bien d’autres faits n’ont entraîné la moindre réaction visible de la Cour pénale internationale. Plus de 3.000 requêtes pour crimes contre des habitants du Donbass ont été transmises à la Cour. Il n’y a eu aucune réaction. Manifestement, la direction de cet « organe judiciaire » a désormais reçu l’ordre « d’en haut » de déclencher une tempête d’indignation. Nous n’avons aucune confiance en cet organe. Pendant huit longues années, nous avons attendu en vain que la lutte contre l’impunité commence en Ukraine. Nous n’attendons plus de justice de cette institution et d’une série d’autres institutions internationales. Le temps de l’attente est terminé.

Tout ce que j’ai dit confirme une fois de plus que la décision de lancer l’opération militaire était inévitable. Nous en avons parlé plus d’une fois. Nous avons présenté de nombreuses preuves montrant comment l’Ukraine s’est préparée à jouer le rôle de « l’anti-Russie » en tant que tremplin pour créer et mettre en œuvre des menaces pour la sécurité russe. Je peux vous assurer que nous ne laisserons pas cela se produire.

Fin de la traduction

L’ampleur de la désinformation – ou « non-information » – des médias allemands comme le Spiegel est désormais choquante. Le Spiegel a rapporté le discours de Lavrov sous le titre « Discussion sur la guerre en Ukraine – Lavrov quitte le Conseil de sécurité de l’ONU directement après son discours », a ridiculisé Lavrov dans son article et a caché aux lecteurs du Spiegel tous les arguments russes. L’introduction de l’article du Spiegel montre déjà le contenu informatif du Spiegel :

« Il est arrivé 90 minutes en retard, a lancé des accusations contre l’Ukraine et est reparti : le ministre russe des Affaires étrangères a fait une apparition mémorable à l’ONU. Son homologue ukrainien s’en est moqué ».

