LE FÉMINISME EN 2024 ?

Le Féminisme est MORT au Québec depuis au moins dix ans, Depuis le mouvement OCCUPY provoqué par Stéphane Hessel dans son fameux livre : « INDIGNEZ-VOUS ! » en 2011. Les féministes québécoises n’ont rien compris. Elles se sont mises à attaquer les femmes musulmanes? Des petite bourgeoises en manteaux de fourrures qui nous regardent de haut et qui n’arrêtent pas de nous dire que tout a été réglé et que tout va bien maintenant ?!?

«RÉVEILLEZ-VOUS!» Comme disait Marie-Claire Blais, «Vous pouvez tout perdre du jour au lendemain!»

Dans le Devoir: Regardez autour de vous! Ça va de plus en plus mal depuis la COVID, ici et ailleurs, surtout pour les femmes! À commencer par les inégalités salariales qui persistent au Québec.

Exemple la grève dans les CPE négocié du côté gouvernementale par une féministe, genre Marguerite Thatcher. Une bulldozer indifférente à la misère de tous les jours de ces femmes, majoritaires, dehors dans la rue, pancarte d’une main, le petit dans l’autre, à moins dix, à huit heures du matin.

Elles sont tannées de se faire dire NON par un gouvernement imbu de lui-même, qui n’a pas d’argent pour les démunies de notre société injuste, mais qui a pleins d’argent pour les HOMMES d’affaires, pour des pipelines, des coupes à blancs, des tunnels indésirables sous le fleuve, des supers usines délirantes..

En 2020, les femmes avaient été quatre fois plus nombreuses que les hommes à quitter le marché du travail en raison du confinement pandémique. En 2021, selon l’IRIS, l’écart entre les femmes et les hommes est beaucoup plus grand lorsqu’on considère le revenu annuel moyen : 23,8 %, en 2019.

Ces données précèdent la « plandémie ». Maintenant, c’est pire ! Les deux dernières années ont été particulièrement éprouvantes pour l’emploi et les revenus des femmes. En avril 2022, Oxfam soulignait que le confinement et les autres malversations reliées au COVID-19 avait coûté aux femmes du monde entier au minimum 800 milliards de dollars en perte de revenu, soit l’équivalent du PIB combiné de 98 pays. Et il s’agit d’une évaluation prudente. Ou est cet argent ? Dans les poches du 1% ?

Les femmes nous demandent uniquement un rattrapage salariale, parce que l’autonomie c’est l’épanouissement professionnel. Ces femmes dévouées en dépendent. La ministre (féministe?) veut en faire un exemple politique, et remettre à leur place toutes ces femmes qui font… «un travail de femme».

John Mallette

Le Poète Prolétaire.