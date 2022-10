Documentaire: La grande arnaque du réchauffement climatique

Réchauffement climatique – Vrai ou Faux ? Le phénomène du réchauffement climatique suscite beaucoup de passion dans le monde. Le public et les politiciens s’alarment de la douceur des hivers, de l’augmentation des tempêtes et des inondations et du recul des glaces permanentes dans l’Arctique.

Mais qu’en est-il des explications scientifiques de la prétendue catastrophe climatique imminente ? Les émissions de CO2 sont-elles vraiment la seule cause des changements climatiques ?

La grande arnaque du réchauffement climatique, « The Great Global Warming Swindle », est un documentaire dévastateur pour le « lobby du carbone ». Passées les cinq premières minutes, il démolit l’affirmation si souvent répétée selon laquelle aucun scientifique digne de ce nom ne s’oppose à la thèse du réchauffement global.

Suit l’interview d’un nombre impressionnant d’experts en climatologie, océanographie, météorologie, biogéographie et sciences environnementales, travaillant dans des institutions comme l’Institut Pasteur, la Nasa, le Centre de recherches arctiques, MIT et d’autres universités.

Au cours des 70 minutes suivantes, vous assisterez fasciné à un démontage inexorable de toute l’hypothèse du CO2. Le dioxyde de carbone — qu’il soit produit par l’homme ou présent dans des sources naturelles beaucoup plus abondantes, en particulier dans les volcans et au sein des océans — ne détermine pas le climat.

Vous verrez, au contraire, que c’est la production du soleil, avec ses variations au cours des cycles courts et longs, qui influence le plus le climat sur Terre. (Voir: Réchauffement climatique : l’alternance des périodes chaudes et des périodes froides – les 7 du quebec)

Le film comporte aussi l’interview de l’un des chercheurs danois qui viennent d’établir le lien déconcertant entre les rayons cosmiques et le climat.

Source : https://lemediaen442.fr/documentaire-la-grande-arnaque-du-rechauffement-climatique/