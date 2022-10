Gleichschaltung : «Nous nous moquons de ce que pense le peuple: tout sera réglementé et plafonné»

La principale faille de l’ensemble du plan européen est que l’Europe, le gros consommateur, ayant perdu le contrôle des prix des matières premières au profit des producteurs d’énergie et de matières premières, veut maintenant, avec l’aide des États-Unis, le reprendre.

Par Alastair Crooke – Le 11 septembre 2022 – Source Al Mayadeen

Au cas où quelqu’un, quelque part, ne l’aurait pas remarqué, l’Europe est en crise. Il y a six mois, les dirigeants européens étaient tout excités à l’idée que leurs projets de cesser d’acheter du gaz et du pétrole russes et de sanctionner absolument tout ce qui était russe allaient «faire sauter» l’économie russe et, du même coup, «éliminer» Poutine.

Avance rapide jusqu’à aujourd’hui, et ce sont « 6 entreprises sur 10 au Royaume-Uni qui risquent de fermer leurs portes à cause de la hausse des coûts de l’énergie » , « un hiver froid s’annonce en Europe » , « dix hivers terribles à venir » , « une inflation record dans la zone euro » , et les options énergétiques de l’Allemagne qui s’amenuisent. Mais réjouissez-vous : les dirigeants européens se moquent de ce que vous pensez. Allez vous faire voir ! «Nous soutiendrons l’Ukraine jusqu’au bout»…jusqu’au dernier ukrainien jusqu’au dernier européen… , préviennent-ils.

C’est tout simplement extraordinaire : l’UE ne cesse de se tirer une balle dans le pied, puis de recommencer. Elle a d’abord imaginé l’effondrement financier de la Russie ; elle a ensuite imaginé que l’incompétence militaire et les performances maladroites de la Russie permettraient à Zelensky d’humilier la Russie sur le champ de bataille. Et maintenant, au lieu de cesser de creuser son trou, l’UE propose son « plan B » : après avoir tout sanctionné (avec des conséquences prévisibles), elle envisage maintenant de « plafonner » tout, avec des conséquences négatives tout aussi prévisibles.

Vendredi dernier, les ministres des finances du G7 ont décidé de mettre en œuvre leur plan visant à plafonner le prix des exportations de pétrole russe. Cette initiative ne remplacera pas les embargos distincts des pays du G7 sur le pétrole russe, mais sera mise en œuvre en parallèle ; le 5 décembre pour le brut, et le 5 février 2023 pour les produits raffinés.

Ce plafonnement sera mis en œuvre par l’« interdiction complète des services » qui permettent le transport maritime du brut et des produits pétroliers russes. Ces services – qui comprennent l’assurance maritime – ne seront autorisés que si les produits sont achetés à un prix inférieur ou égal à un prix qui sera fixé par une « large coalition de pays » .

Ce projet est essentiellement l’idée de la secrétaire d’État américaine au Trésor, Janet Yellen.

Dans sa vision, le prix serait fixé au-dessus du niveau de prix dont la Russie a besoin pour équilibrer son budget national (et donc l’inciter à continuer à pomper du pétrole), mais en dessous du prix nécessaire dans le but de maintenir la prospérité des économies occidentales – et suffisamment bas pour réduire considérablement les revenus pétroliers de la Russie, affaiblissant ainsi (on l’espère) son économie et son effort de guerre.

Le plafond théorique est indéterminé, mais il est estimé à environ 50-60 dollars. Le budget russe est basé sur un prix du pétrole équivalent à 44 dollars en 2022. La mise en œuvre par l’UE nécessitera que les États membres conviennent à l’unanimité de modifier le sixième train de sanctions qui détaille l’embargo de l’Union sur le brut russe, notamment en aménageant son interdiction des services d’assurance.

Même cet élément clé de l’assurance servant de « mécanisme de fonctionnement » du plafond est discutable : la Lloyds’ de Londres est l’un des principaux assureurs maritimes. Comment, en pratique, les compagnies d’assurance vont-elles déterminer quelles cargaisons sont transportées et à quel prix initial ? Vont-elles recruter une armée d’inspecteurs ? Pourquoi ces ministres du G7 supposent-ils que seuls les services d’assurance du G7 seront engagés ? L’Inde assure déjà les cargaisons russes, tout comme la Russie et la Chine. Il est plus probable que cela signifie un transfert des services d’assurance maritime de Londres vers l’Asie – un autre avantage économique occidental perdu.

La première et la plus évidente des lacunes de ce projet est qu’il dépend de la volonté des grands importateurs de pétrole russe, dont l’Inde et la Chine, d’y adhérer. Et les deux pays ont dit « non » . La Russie a prévenu qu’elle cesserait tout simplement ses exportations vers tout État participant au système.

Puis, quelques jours après que l’UE a menacé les négociants en matières premières d’organiser une « intervention d’urgence » pour écraser les prix de l’énergie, Gazprom a annoncé (par pur hasard ?) qu’elle allait «interrompre complètement» tout le transit de Nord Stream 1 en raison d’une « fuite de pétrole » . [Depuis, un attentat a endommagé gravement NS1 et 2, NdSF]

Voir: Sabotage des gazoducs russes Nord Stream 1 et 2 – les 7 du quebec

La nouvelle a fait plonger les marchés boursiers mondiaux et a menacé de faire remonter les prix du gaz et de l’électricité en Europe à des sommets historiques. Elle a également forcé la Suède à suivre l’Autriche et l’Allemagne en renflouant leurs entreprises énergétiques à hauteur de milliards d’euros.

Dimanche, tard dans la journée, l’Union européenne (qui a « travaillé sans relâche tout le week-end ») a proposé des « interventions historiques » sur le marché de l’énergie, notamment un prélèvement sur les bénéfices excessifs des compagnies d’électricité et d’énergie : des plafonnements des prix du gaz à la suspension des transactions sur les produits dérivés de l’électricité, « l’Union européenne s’efforce de répondre aux derniers développements de la crise qui s’aggrave. »

En un mot, tous les autres marchés de matières premières sont sur le point d’être « réglementés » ou plafonnés à mort.

Le principal défaut de toute cette construction est que l’Europe, le gros consommateur, ayant perdu le contrôle des prix des matières premières au profit des producteurs d’énergie et de matières premières, veut maintenant, avec l’aide des États-Unis, le reprendre. Mais personne, en dehors de l’Occident, ne le souhaite. L’OPEP+ ne le souhaite certainement pas. En effet, l’OPEP+ est en train de réduire la production, ce qui fera grimper les prix. Les producteurs souhaitent naturellement des prix élevés. Ils n’ont pas envie de « punir » la Russie au détriment de leurs revenus.

Quant à l’Inde et à la Chine, elles sont tout à fait satisfaites d’acheter du pétrole russe à prix réduit (du gaz liquéfié dans le cas de la Chine) et, après l’avoir « transformé » , de le revendre aux Européens avec un bénéfice appréciable. Aucun des deux États n’a intérêt à contrarier Moscou inutilement et ils ne sont pas fans de l’interventionnisme occidental « fondé sur des règles » .

L« ‘intervention prévue [par l’UE] devrait être conçue de manière à éviter une augmentation de la consommation de gaz ou à compromettre les efforts visant à réduire la demande de gaz. Elle devrait être simple à mettre en œuvre et à coordonner dans l’ensemble de l’Union et être compatible avec les objectifs climatiques de l’Union » , a déclaré la présidence de l’UE dans le projet de document.

« Simple à mettre en œuvre » ? C’est là que les rires fusent : pourquoi ? Parce que, comme l’a écrit Goldman Sachs vendredi, rien de ce que fait l’Europe n’entraînera une baisse des prix, et au contraire, les prix augmenteront considérablement, ce qui suggère que les plans « historiques » de l’Europe fonctionnent en théorie, mais s’effondrent en pratique.

Alastair Crooke

Traduit par Zineb, relu par Wayan, pour le Saker Francophone