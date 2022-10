A propos des référendums au Donbass.

Pendant que les brigades internationales du capital occidental, s’organisent sous la houlette de Bernard Henri Lévi BHL pour mettre la pâté à l’affreux Poutine, le camp adverse qui ne se résume pas à Poutine passe lui aussi à l’offensive pendant que le prolétariat reste passif ou bosse dans les usines d’armements. Quant au mouvement révolutionnaire il ne se manifeste que par des déclarations de principes sur le net contre la guerre ayant tout simplement oublié que le marxisme est un guide pour l’ action et ne saurait se satisfaire de contemplations.

Il se trouve que les seules forces agissantes viennent pour le moment des courants nationalistes et souverainistes. En Italie nous avons assisté au retournement du Parlement sur la livraison d’armes à l’Ukraine, les opposants aux envois d’ armes minoritaires au début du conflit sont devenus majoritaires en peu de temps. La Lega, de Matteo Salvini est dorénavant officiellement contre l’ envoi d’armement à Zelinski ; même le Parti Démocrate, pro-Otan a changé de camp. Nous avons mème entendu l’homme d’ affaires Carlo de Benedetti ( à l’origine de la création du parti démocrate italien) en appeler à un découplage de l’ UE contre l’ axe Washington/Londres.

Sur le concept agresseur et agressé

Tout révolutionnaire conséquent ne juge pas une guerre selon qui est l’ agresseur et qui est l’ agressé mais selon la politique mené par les différents pays impérialistes qui a mené a cette guerre. C’est en quelque sorte l’ ABC de l’ internationalisme, de même qu’il nous faut lutter en priorité contre notre propre bourgeoisie.

« Dans quel but la guerre actuelle est-elle menée ? Notre résolution l’indique (qui se fonde sur la politique pratiquée par les puissances, belligérantes pendant des dizaines d’années avant la guerre). » ( une caricature du marxisme Lénine)

Quelle est donc cette politique ?

Dans le concert de l’ impérialisme mondial, l’impérialisme américain est dominant, il dispose de la plus impressionante armée du monde ainsi que le droit d’imprimer la monnaie universelle.

A ce niveau il est le chef d’ orchestre de l’ impérialisme occidental et depuis la fin de la guerre froide l’impérialisme américain n’ a cessé de vouloir réduire l’empire russe, en faire une puissance de seconde zone. C’est manifestement le célèbre Z.Bresinski qui allait expliqué dans son livre le Grand Echiquier la stratégie que les américains devaient utiliser vis à vis de la Russie post stalinienne. Force est de constater qu’ elle fut suivi systématiquement par des guerres, des révolutions et coup d’ État à travers le monde.

Dans un premier temps il fallait que l’occident s’engage dans des guerres localisées pour affaiblir l’ URSS et la faire éclater, ce fut l’ œuvre de Z Brezinski qui conseilla d’ armer les moudjahidins afgans pour parvenir à cette fin. Dans un second temps c’est à dire après l’éclatement de l’ URSS l’ heure était venue de liquider tous les régimes pro-russe, à savoir la Serbie, le panarabisme de Naser à Saddam en passant par Kadhafi. Seule la Syrie de Bachar El Assad résistera avec l’ aide de la Russie, quant à l’ Algérie elle reste dans le viseur.

A partir du moment où les arrières, pro-russe étaient dégagés de l’ échiquier mondial il devenait possible d’ engager une guerre au centre de l’ Europe, c’ est à dire au sein du no man’s land ukrainien pour empêcher la création d’une zone économique Eurasienne qui mettrait les Etats Unis en situation critique. Pour cela il était nécessaire de pousser la Russie de Poutine à la faute pour qu’elle intervienne militairement pour faire respecter les accords de Minsk et ce qui est moins connu « la jurisprudence du Kosovo » engendrée par le Dr Bernard Kouchner au nom du droit des peuples à disposer d’ eux mêmes, en réalité de changer de patron impérialiste.

Ce n’ est déjà plus une partie d’ echec,mais de billard qui s’ amorce les boules partent dans tous les sens. Poutine à bien vue la faille de cette jurisprudence et va l’utiliser pour reprendre la Crimée par un référendum sans que la communauté internationale n’ intervienne et pour cause il était dans la légalité du droit international.

Le complot Ukraino-atlantiste.

Aprés le coup d’ état de Madian en 2014 fomenté par les banderistes, le groupe Azov et le Secteur droit soutenu et armés par les néos- conservateurs américains. Poutine prend acte du coup d’ Etat de 2014 et du déluge de bombardement que les pustchistes banderistes ont déverser sur le Donbass durant huit années 15 000 morts sans que la communauté internationale ne léve le petit doigt,en langage courant nous appelons cela une non assistance à personne en danger.

Ceci plus le non respect des accords de Minsk vont contraindre Poutine à tomber dans le piége que les américains et britanniques vont lui tendre et par ricochet à l’ UE qui tombe dans la trappe tendue par les américains pour affaiblir l’ économie européenne, et la faire éclater. Se souvenir de l’affaire Galiléo concurrent du GPS américains…

‘ Allemagne est en mauvaise posture, de plus Olaf Scholz prétend vouloir prendre à lui seul le contrôle de la défense européenne que la France reluque depuis des années. Les boules de billard partent dans tous les sens, voilà que Italie rejoint les souverainistes et les fascistes pur jus du MSI de Mussolini. Quant à la France elle glisse tranquillement sur le même terrain.

Ce n’ est déjà plus une partie d’échec qui se déroule sous nos yeux mais une partie de billard entre un occident fracturé et une opposition instable de BRICKS , Chine , Russie et le monde islamique contre l’ occident à des degrés divers en réalité un approfondissement de la crise catastrophique du capital.

Le parti eurasie d’Alexandre Douguine

Comme nous l’ avons signalé, il y a longtemps que les Etats Unis observent et détruisent toute tentative de mise en place d’un bloc économique eurasien de l’ atlantique à l’ Oural comme le voulait de Gaulle. Cette constitution d’une zone eurasie était l’ obsession de Z Bresinski comme nous l’ avons déjà signalé. Aux Etats-Unis nous verrons la naissance du POE de L. laRouche relayer en France par Jacque Cheminade de « solidarité et progrés » qui développe constamment des théses favorable à l’ eurasie avec des arguments qu’ Alexandre Douguine approuverait. Vu de l’ occident Cheminade fait figure de cinquième colonne russe. Il est certain que les thèses eurasiennes de Douguine ne sont que l’ expression de visées impérialistes pour ce « rouge brun » de l’ ex parti national bolchevik. Pour nous internationalistes du 3 éme camp, il faut essayer de nous dégager de la dichotomie guerrière actuelle, qui va bientôt prendre une autre dimension, celle d’une guerre mondiale.



Ukraine la menace nucléaire Video de ARTE

La signification du passage du Donbass sous identité russe

Ce n’ est pas un hasard si Poutine a déclaré au début du conflit qu’il ne s’ agissait que d’une simple opération spéciale, visant l’ épuration des éléments fascistes de l’ Ukraine russophobe. L’opération malgré quelques déboires allait être favorable aux russes qui s’imposaient militairement au Donbass. Dans l’ arrière cour les occidentaux préparérent la contre offensive de l’ OTAN, sur le terrain il n’y avait pas que des ukrainiens, mais des mercenaires étrangers les brigades internationales de BHL.

Il ne faisait alors aucun doute que le caractère de la guerre venait de changer. Poutine va alors prendre le contre pied en décidant de procéder à un référendum pour rattacher le Donbass à la Russie et assumer sa protection tout comme il l’ avait fait pour la Crimée en 2014 s’appuyant sur le droit international et la jurisprudence du Kosovo . Ce qui va entrainer au niveau international des débats juridiques recensés

ici « Droit à l’État » et droit international général – Étude comparée de ce droit concernant le Kosovo de 2008 et la Crimée de 2014 .

Les résultats de la consultation populaire sont sans appel. Les territoires de Lougansk et Donetsk, mais aussi ceux sous contrôle de l’ armée russe, de Zaporodje et Kherson. Seront rattachés à la fédération de Crimée, cette fédération de Crimée évoluera en fonction du rapport de force, si celui-ci est favorable aux russes, d’autres territoires seront annexés ou libérés selon ce rapport de force dans le viseur la Novorossiya (Odessa, Krivoï Rog, Nikolaïev, Dnipropetrovsk) ou de la Russie ukrainienne (Kharkov) etc.

Dans la république de Donetsk: 99,23 %.

Dans le république de Lougansk: 98,42%.

Dans la région de Zaporodje: 93,11%

Dans la région de Kherson: 87,05%.

La réponse de Zelinski ne s’ est pas faite attendre, il a immédiatement demandé l’intégration de l’ Ukraine dans l’ OTAN, une manière officielle de constater le fait que la Russie et ses alliés se trouvent maintenant face à l’ OTAN.Le 28 septembre les USA, suivis par la Pologne, la Roumanie, la Bulgarie, la Lituanie etc ont demandé à leurs ressortissants en Russie de quitter immédiatement le territoire fédéral.

A propos des désertions

La chaîne de télévision française LCI complétement russophobe ne cesse de se réjouir , de la fuite de nombreux russes qui veulent échapper à la mobilisation, en oubliant que du coté ukrainien ce fut la même chose. Fuir les théâtres de guerre est un bon réflexe, mais ce n’ est pas un acte de désertion, la désertion concerne des soldats qui renoncent à se battre, le cas s’est produit en Ukraine, mais ce fut une désertion patriotique de soldats qui manquaient d’armes et préféraient se rendre ou déserter plutôt que de se faire tuer. Du coté Ukrainien il y a aussi des désertions dont l’ occident ne parle pas par exemple celles qui ont suivi le coup d’ Etat banderiste de l’ Euromadian en 2014, en aout 2015 de sources ukrainienne :

5000 officiers de police et 3000 militaires ont rejoint les rangs des insurgés du Donbass.

Le procureur général militaire d’Ukraine, Anatoli Matios, a déclaré au cours d’un briefing:

« Nous avons des listes complètes d’ environ 5.000 officiers de maintien de l’ordre et de 3000 membres de l’armée qui sont passés à l’ennemi », a-t-il dit.Parmi eux, se trouvent certains qui ont gagné la Crimée maintenant annexée par la Russie. »Matios se dit convaincu que tous les traîtres seront appelés à répondre de leurs actes. « Comme vous le savez », précise-t-il, « auparavant, le bureau du procureur militaire a rapporté que 144 anciens procureurs de Crimée sont soupçonnés de trahison. » (Source ukrainienne)

Déserteurs patriotiques ukrainien réclamant des armes.

Pour conclure provisoirement.

La situation est grave d’une part par le manque assourdissant de réaction de masse au niveau international contre la guerre entre deux blocs du capitalisme mondial faisant des populations civiles encore et toujours les victimes de leurs rivalités de grandes puissances.D’ autre part comme ce fut souvent le cas dans l’histoire l’ incapacité des groupes révolutionnaires à faire face à la situation autrement que par des lamentations ou des déclarations de principes.

La situation est d’ autant plus grave que les gouvernements chaque pays ont subjugué leur population avec les menaces Covid, le réchauffement climatique, les inondations,les incendies, les déserts médicaux faisant …En bref un niveau d’insécurité sociale permanent qui bien sur alimente l’ extréme droite.

G.Bad 5 octobre 2022

