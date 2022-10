Rayons cosmiques et refroidissement planétaire: nouvelle phase de refroidissement du climat

.

Les rayons cosmiques galactiques sont un mélange de photons à haute énergie et de particules subatomiques, accélérées vers la Terre par des explosions de supernova et d’autres événements violents du cosmos ; les rayons cosmiques solaires sont effectivement les mêmes, mais leur source est le Soleil. (Voir aussi: Résultats de recherche pour « climat » – les 7 du quebec).

Spaceweather.com et les étudiants de Earth to Sky Calculus lançaient des ballons à rayons cosmiques presque chaque semaine, depuis mars 2015, avant que la pandémie ne s’en mêle.

Les résultats publiés par l’équipe révèlent que le rayonnement atmosphérique a atteint des sommets, au moment même où l’activité solaire atteignait un nouveau minima, la corrélation est évidente, additionnée de données indirectes supplémentaires, révélant que c’est le cas depuis des temps immémoriaux.

Pendant les minimums solaires, le point bas du cycle solaire de 11 ans, le champ magnétique du Soleil s’affaiblit et la pression extérieure du vent solaire diminue. Cela permet à davantage de rayons cosmiques (CR) de pénétrer dans le système solaire interne, y compris l’atmosphère de notre planète :

Rayons cosmiques en corrélation avec les taches solaires.

Les niveaux de rayonnement ont augmenté presque sans interruption depuis le début du programme de surveillance Earth to Sky Calculus, les derniers lachés, en décembre 2019, (fig.1) et début 2020 ( fig.2 ), enregistrant de nouveaux sommets historiques :

(Fig.2) – Les données les plus récentes d’Abisko, en Suède, montrent que l’augmentation ne se limite pas à la stratosphère. Cela se produit également aux altitudes de navigation aérienne, avec une augmentation sur 3 ans d’environ 12%, même en dessous de 40.000 pieds.

S’il s’agit bien d’un Grand Minimum Solaire, vers lequel nous nous dirigeons, les rayons cosmiques devraient ressortir des relevés, et c’est exactement ce que nous voyons :

Les chercheurs de l’observatoire géophysique de Sodankyla surveillent les rayons cosmiques depuis 1964.

Lorsque les CR frappent l’atmosphère terrestre, ils produisent une pulvérisation de particules secondaires, qui pleuvent sur la surface de la Terre (visualisée dans l’image ci-dessous). Parmi ces particules, se trouvent les neutrons. Des détecteurs, comme ceux d’Oulu, comptent ces neutrons comme indicateur indirect des rayons cosmiques.

Schéma de principe d’une douche à rayons cosmiques. Cette « pulvérisation secondaire » est également ce que mesurent les ballons Earth to Sky Calculus.

Vous trouverez ci-dessous un autre aperçu de la corrélation entre les CR et le Soleil.

Le panneau supérieur montre l’augmentation et la diminution naturelles des rayons cosmiques avec le cycle solaire de 11 ans. Il montre que pendant le maximum solaire, les rayons cosmiques sont faibles et, à l’inverse, pendant le minimum solaire, ils sont forts.

LES IMPLICATIONS

Les rayons cosmiques sont mauvais et cela va s’aggraver. C’est la conclusion d’une étude de 2020 intitulée « Galactic Cosmic Radiation in Interplanetary Space Through a Modern Secular Minimum ».

Le type de rayonnement produit par les rayons cosmiques est le même que celui utilisé dans les appareils à rayons X médicaux et les scanners de sécurité des aéroports. Ce rayonnement a augmenté de plus de 20% dans la stratosphère, selon les données de spaceweather.com.

Les rayons cosmiques pénètrent dans les jets commerciaux, délivrant des doses corporelles égales à une ou plusieurs radiographies dentaires, même sur des vols réguliers à travers les États-Unis. Les rayons cosmiques présentent un danger encore plus grand pour les astronautes, comme on peut s’y attendre. Ils peuvent également modifier l’électrochimie de la haute atmosphère terrestre, provoquant des éclairs.

« Au cours du prochain cycle solaire, nous pourrions voir les doses de rayons cosmiques augmenter jusqu’à 75% », a déclaré l’auteur principal Fatemeh Rahmanifard, du Space Science Center de l’Université du New Hampshire. « Cela limitera le temps pendant lequel les astronautes peuvent travailler en toute sécurité dans l’espace interplanétaire. »

Aucun blindage de vaisseau spatial n’est capable d’arrêter les rayons cosmiques les plus énergétiques, laissant les astronautes exposés chaque fois qu’ils quittent le système Terre-Lune. Dans les années 1990, les astronautes pouvaient voyager dans l’espace jusqu’à 1.000 jours avant d’atteindre les limites de sécurité de la NASA, en matière d’exposition aux radiations. Plus maintenant. Selon la nouvelle recherche, les rayons cosmiques limiteront les voyages à 290 jours pour les astronautes de sexe masculin de 45 ans et à 204 jours pour les femmes (les hommes et les femmes ont des limites différentes, en raison des dangers inégaux pour leurs organes reproducteurs).

Cependant, bien plus crucial que de limiter les sorties dans l’espace et de mettre fin aux fantasmes de colonisation de Mars, les rayons cosmiques frappant l’atmosphère terrestre se sont avérés ensemencer les nuages ​​( Svensmark et al ), la couverture nuageuse jouant le rôle le plus important dans le climat à court terme de notre planète.

« Les nuages ​​​​sont le parasol de la Terre », écrit le Dr Roy Spencer, « et si la couverture nuageuse change pour une raison quelconque, vous avez un réchauffement du climat ou un refroidissement global. »

Et ainsi de suite, alors qu’un renversement des courants océaniques, une réduction de TSI, une augmentation de l’albédo glace/neige ou une éruption volcanique VEI 6+ sont tous capables de réduire la température terrestre de la Terre, tout ce qui est réellement nécessaire est une légère augmentation de CR ​​et une augmentation correspondante de la couverture nuageuse​​.

Le résultat du minimum solaire historiquement faible du cycle 24, le plus bas du Soleil depuis plus de 100 ans (NASA), combiné à la poursuite de la baisse observée au cours du cycle 25 et à l’intensification prévue du 26 (et au-delà), sera un refroidissement de la planète .

Nous le voyons déjà. Selon les satellites, la température moyenne mondiale est inférieure d’environ 0,43 °C à son sommet du début de 2016, et baisse… (Voir: Résultats de recherche pour « climat » – les 7 du quebec).

Le temps froid revient, les latitudes moyennes se refroidissent, en phase avec une activité solaire historiquement faible, des rayons cosmiques nucléant les nuages ​​et le courant-jet méridien (parmi de nombreux autres forçages, y compris la libération imminente du gyre de Beaufort ).

