Dans certains campus la civilisation occidentale dû à un suprématiste male, blanc et hétérosexuel considérée comme responsable de tous les malheurs du monde (Bella d’Albreta). Les étudiants (américains) pensent que la culture occidentale s’avère coupable de sexisme, de racisme, d’homophobie et aussi d’écocide et d’impérialisme.

C’est sous l’influence d’intellectuels français et de la « French Théory » dans les années 60, que des universités américaines (à majorité Afro-américaines) ont basculé vers une déconstruction culturelle . Tels que : le postmoderniste : (“des conventions anhistoriques du modernisme en architecture et en urbanisme”), le postcolonialiste (“les effets persistants de la colonisation”), et le poststructuralisme (“aux frontières de la pensée intellectuelle”). Derrière ce jargon, apparaît la déconstruction de la culture humanisme occidentale et surtout de sa mise en procès.

Voyez ici la confusion – la « culture blanche » – n’existe pas. Ce qui existe c’est la culture bourgeoise capitaliste diffusée sous une multitude de formes nationalistes chauvines et racistes. Quand les populations noires ou jaunes ou métis etc. sont rejoint par le développement marchand, puis industriel capitaliste…ils sont contaminés par l’idéologie bourgeoise occidentale sous toutes ses variantes.

Par le « wokisme » – rejetant la lutte des classes – la petite bourgeoisie exprime sa rage et son désespoir de se voir écarter de ses rôles sociaux traditionnels (courroies de transmission et organismes d’élaboration et de rediffusion), et de se voir rejeter des centres de pouvoir de la société du capital. Avec les médias sociaux, largement répandus parmi les pays riches et pauvres, il n’est plus nécessaire d’entretenir une couche intermédiaire (classe moyenne) de laquais spécialisés dans l’élaboration, la diffusion et l’inquisition des mantras sociaux. Le « wokisme » diffuse l’idéologie individualiste-narcissique qui culpabilise les masses populaires pour la décadence de la société bourgeoise. Ici gauche et droite se rencontre.

Le terme wokisme s’utilise aussi aujourd’hui par des gens qui mènent une croisade contre tout ce qui pourrait être victimaire dans le monde. Ils prétendent même traduire en justice tout le passé de l’Occident (âgé, blanc, masculin et hétérosexuel !) masquant par-là leur vraie motivation: une lutte acharnée pour le pouvoir…dans la société bourgeoise mondialisée et en voie de s’effondrer.

En fait : sous prétexte d’égalité, de lutte pour la défense des minorités ( genre, femmes, noirs, LGBT+, colonisés, exclus, écologistes, anti-développement, retour à la nature, pro-euthanasie, pro-avortement, droits des animaux ) cette idéologie englobe aussi les mouvements souvent minoritaires. C’est-à-dire : les victimes sociales, les néo-féministes, les antiracistes, l’écriture inclusive, les antifascistes, les indigénistes, les anti-coloniaux. Ceux qui rejettent certains événements ou personnages de notre histoire universelle (la colonisation, tels que : Christophe Colomb, Colbert, Napoléon…). Mais aussi ceux qui pensent que les mathématiques représentent une science machiste réactionnaire et raciste ! Il est même question d’en simplifier l’étude pour qu’elles soient moins abstraites et comprises du plus grand nombre.

Quand à nous, nous pensons plutôt que le « wokisme « , fortement soutenu par l’appareil étatique bureaucratique, par le Grand capital et sa vaste machine de propagande et de désinformation médiatique, a comme objectif de diviser la mouvance petite bourgeoise et populiste de gauche comme de droite. Le « wokisme » a pour objectif de détourner la rage de la petite bourgeoisie en cours de paupérisation et de prolétarisation dans les sociétés capitalistes avancées décadentes. L’objet du « wokisme » est de semer la zizanie et la confusion parmi la populace en dévoyant les mouvements de résistance spontanée. Le « wokisme » ne vise pas à « déconstruire » la culture « blanche occidentale » (sic) mais il vise à reconstruire une idéologie bourgeoise réactionnaire mondialisée et expansionniste dissimulée sous la peau gauchiste des luttes contre les inégalités et la supposée défense des minorités. En cela le « wokisme » réalise peu à peu la fusion entre la gauche, le centre et la droite des politiciens larbins au service du capital.

À nouveau le « wokisme » dévoile son visage réactionnaire, belliqueux – fasciste et raciste en opposition à la lutte de classes. La classe prolétarienne occidentale – en tant que classe aliénée – dominée – exploitée et sans pouvoir aucun au sein des sociétés militarisées – bureaucratisées – capitalisées Atlantistes n’a aucune responsabilité dans l’expansion impérialiste si ce n’est de servir de chair à canon…comme en guerre d’Ukraine présentement.

Sur le plan religieux le wokisme, par souci de radicalisme laïc, souhaite abolir en priorité le catholicisme car c’est la religion qui ritualise le plus la culture occidentale: (crèches ou les sapins de Noël, abattre la statue du Mt St Michel, ne plus souhaiter un “bon Noël”, mais de “bonnes fêtes” … en faveur d’une culture islamique !

Les campagnes #METOO

Les différentes campagnes Metoo soulèvent de véritables scandales, mais ne seraient-elles pas orchestrées dans le temps pour une grande oeuvre destructrice des valeurs de l’occident ?

D’abord le Metoo dans le cinéma et dans les industries du spectacle

Certains sports (le tennis, la natation…) ;

(le tennis, la natation…) ; Puis les médias ;

Les Grandes Écoles ;

Enfin les plus graves dans l’église catholique en nombre et parce que cela touche des enfants ;

en nombre et parce que cela touche des enfants ; Aujourd’hui l es politiques sont épinglés ;

sont épinglés ; Demain l’exploitation des animaux (les animalistes, les antispécistes et l’élevage).

Ces maltraitances contre les minorités existent depuis toujours. Quelles soient dénoncées en ce moment c’est une énorme avancée, bien qu’elles ne soient pas encore vraiment sanctionnées (et éliminées). Mais personnellement je ne crois pas aux lois des séries. À qui profite les crimes ? sûrement pas à soulager les victimes, souvent à vie ! (L’essentiel des débats semble résider dans la durée de la prescription!)

Cette révolution culturelle – « cancel culture ou culture de l’annulation »

Elle impose aux États-Unis via une radicalisation des esprits qui oppose les femmes contre les hommes. Les blancs contre les noirs. Les jeunes (les milleniums) contre les vieux… Au point d’exercer une influence quasi « religieuse », au détriment du fameux protestantisme actuel, voire de prendre sa place dans un nouveau puritanisme américain.

À l’exemple de son voisin, le Canada (pas encore le Québec) tombe dans un certain wokisme.

Ici l’auteur se trompe – le Québec, comme le reste du Canada, est largement contaminé par l’idéologie réactionnaire « wokiste ». La petite bourgeoisie québécoise enragée et désespérée s’est dotée d’un parti politique provincial – « wokiste » qui pendant les trois années de pandémie bidon qui s’est abattue sur la population désemparée, n’a pas su s’opposé aux lois et aux mesures – aux décrets – et aux programmes autoritaires de l’exécutif provincial qui a longuement confiné la populace. Québec Solidaire, le parti des « wokistes » professionnels a donné la preuve pendant ces trois années de brimades populaires et de totalitarisme étatique qu’il pouvait gérer l’État bourgeois aux ordres de la bourgeoisie nationaliste et chauvine. Conclusion: aux élections québécoises du 3 octobre 2022 Québec Solidaire a perdu 2 de ses 13 comtés.

Le wokisme contamine en premier les “fabriques” de mentalités de demain, à travers les universités, la culture et les médias.

Le wokisme en France :

Pour l’instant la France résiste encore assez bien à cette idéologie destructrice. Durant la campagne présidentielle, avec la percée de Sandrine Rousseau à la primaire écolo, le mot « wokisme » est sur toutes les lèvres. Depuis, toute la classe politique est sommée de s’exprimer sur le concept du mouvement « woke ».

Il y a ceux :

Qui évitent soigneusement le sujet ;

Qui s’en réfère pour tout ;

Ou ceux qui rejettent en bloc cette idéologie.

Des philosophes ou d’universitaires Français critiquent cette idéologie, affirmant qu’elle va à l’encontre de l’universalisme républicain français.

Officiellement en France pas grand monde ne se revendique du wokisme (pour l’instant!). C’est plutôt devenu une tentative de disqualification de mouvements sociaux autour d’une pseudo défense extrémiste de minorités : du féminisme, du racisme, du genre, de l’écologie, de la colonisation, de l’éducation, de la culture, des pouvoirs …

Une enquête de l’IFOP

En mars 2021, l’IFOP publiait un sondage intitulé : « Notoriété et adhésion aux thèses de la pensée woke, parmi les Français ». Cette étude révélait que les concepts du « wokisme » n’étaient que très peu connus des Français :

14 % des sondés avaient déjà entendu le mot,

6 % du panel en connaissaient le sens.

Le sondage démontrait également que la compréhension des concepts exprimés dépendait de l’âge et du niveau de diplôme.

Les Français et leur élites (excepté des universitaires et certains experts des sciences humaines) sont psychologiquement plus matures et moins perméables à cette idéologie diabolique. La lutte contre cette idéologie se fera par l’affirmation de nos idées républicaines et de laïcité. Les minorités religieuses ou sectaires doivent en effet s’adapter à la France où notre religion c’est la république.

Le wokisme et notre RSE

Le nouveau #RSE (Responsabilité Sociale et Environnemental) va-t-il se dissoudre dans le wokisme ?

Le RSE est un thème « wokiste »

À l’origine, l’objectif du RSE s’avérait comme une mesure de progrès social, de justice et de plus équité. Mais aujourd’hui on peut s’inquiéter sur le détournement de statut opéré par des activismes du wokisme à la recherche du pouvoir dans l’entreprise.

La culture woke, la « Cancel culture » qui dégouline des réseaux sociaux, elle ne se limitera pas à la critique du système, mais elle visera aussi les fondamentaux de l’économie de marché.

En dénonçant avec violence :

Les injustices sociales,

La lutte contre les inégalités,

Une certaine aliénation des minorités ;

Parfois même jusqu’à un supposé impérialisme des hommes blancs.

Un impérialisme du capital indépendamment du sexe ou du genre ou de la race du propriétaire des moyens de production et d’échanges

La culture Woke s’attaque à l’existence même de l’entreprise privée et à son dogme fondé sur la concurrence, l’innovation et les profits comme facteurs du progrès et aux fondements même de l’économie de marché.

Le risque de contamination du RSE en France

Notre nouveau RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises ) en place en France, pourrait favoriser une forme de wokisme sous le couvert de plus de justice et de plus d’égalité. Déjà dans certaines grosses entreprises nationales on peut noter un rapprochement sensible entre les deux idéologies, via les injonctions des militants de la woke. Ces entreprises doivent même parfois s’expliquer sur leur histoire, leur passé… et leur stratégie.

La très célèbre London School of Economics, a demandé la dissolution de la Hayek Society et de toutes les sociétés et associations qui sont « nuisibles aux étudiants marginalisés » ou qui prônent l’étude des « fondamentaux du libre-marché ». Pour soi-disant protéger les classes populaires.

L’antiracisme, le féminisme ont polarisé le débat en les radicalisant et en installant une nouvelle forme de politiquement correct, moralisateur et véhiculé principalement par la gauche.

Conclusion :

Il serait souhaitable que nous restions “éveillés” en France, pour ne pas se laisser dominer par des minorités radicales et agissantes !