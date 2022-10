Raffineries – SOUTIEN TOTAL AUX OUVRIERS GRÉVISTES !

Source: http://mai68.org/spip2/spip.php?article12853

9 octobre 2022 : Au lieu de râler sur le manque de carburants dans les stations services, les autres (enseignants, étudiants, ouvriers, employés, etc.) feraient mieux de se mettre en grève eux aussi. Pour faire une grève générale sauvage totale et illimitée autogérée en coordination.

QU’EST-CE QU’UNE COORDINATION ?

Dans une coordination, tout part de l’individu mais rien ne s’y arrête. Une coordination n’est pas un syndicat. Son but n’est donc pas de les concurrencer mais de donner le pouvoir à la base. Dans un syndicat, c’est le bureau qui décide. La différence entre un syndicat et la coordination est une différence de nature, de qualité. En pratique, avec une coordination, les individus font ce qu’ils désirent. L’étymologie du mot le dit : la coordination n’est là que pour coordonner les actions et les réflexions quand c’est possible.

http://mai68.org/spip/spip.php?article1081

Évacuation de la raffinerie Grandpuits, le 22 octobre 2010, où les gendarmes délèguent leur pouvoir au chef syndical (vidéo-preuve 46’’) : http://mai68.org/spip/spip.php?article1628 ______________________________

Étude historique et stratégique de la contestation en France depuis mai 68 Après 1968, en France, chaque année les étudiants se mettaient en grève. Une grève dure, avec piquets de grèves durs et émeutes, une grève qui durait au minimum un mois. Ces grèves étaient auto-organisées en coordination. Puis, en 1986, pour la première fois dans toute l’histoire du mouvement ouvrier, une grève nationale de tout un secteur d’activité fut auto-dirigée par une coordination. Cela dut se faire contre les syndicats, et notamment contre la CGT. Ce fut la plus fameuse grève de la SNCF. Bien plus fameuse que celle de 1995 ! CGT – Et Bernard Thibault devint chef : http://mai68.org/spip/spip.php?article1170 (Avec un topo sur les grèves de 1986 et de 1995) ______________________________ CGT = CRS http://mai68.org/spip/spip.php?article3

10 juin 2003 : Les manifestants sont tout à fait à gauche ; à leur droite, leur faisant face et s’en prenant violemment à eux, on voit le SO de la CGT (par exemple la personne en rouge), on voit ensuite le grillage de protection des CRS et enfin, on voit les CRS à l’extrême droite. Nous n’oublierons ni ne pardonnerons jamais cette alliance du SO de la CGT avec les CRS.

27 mars 2006 : La révolution française, le 14 juillet 1789, fut une émeute qui a réussi. Or, les SO syndicaux font tout pour neutraliser les émeutiers, pour les isoler, notamment en les renommant « casseurs », exactement comme le pouvoir. Les SO syndicaux font tout pour livrer les émeutiers à la police du sarkonazi. Les syndicats sont des bordels et les partis les meilleurs proxénètes des masses ! L’humanité ne sera heureuse que le jour où le dernier capitaliste aura été pendu avec les tripes du dernier bureaucrate ! Une seule solution pour la lutte : monter une coordination commune à tous les secteurs en lutte.

La CGT est fière d’être plus efficace que la police pour mater la révolte (Vidéo-Picouly 1’43’’) :

http://mai68.org/spip/spip.php?article1693

UIMM – Les syndicats sont au service de ceux qui les financent :

L’historien Jacques Marseille rapporte qu’en juin 1936, Alfred Lambert-Ribot, délégué général de l’UIMM, rencontra grâce à Léon Blum les représentants des syndicats. De ces rencontres découla un « modèle où l’État, le patronat de la grande entreprise industrielle et le syndicalisme alors ouvrier s’entendirent pour « fluidifier » au mieux le dialogue social tout en jouant, pour la galerie, le spectacle de l’accord arraché :

http://mai68.org/spip/spip.php?article1621

UIMM – quand le patronnat graisse la patte aux syndicats (vidéo 2’10) :

http://mai68.org/spip/spip.php?article6097

(Excellent résumé sur le scandale de l’UIMM.)