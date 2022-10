Haïti sous loi martiale – la révolte d’un peuple

Source: Déclaration de solidarité de la FSM avec le peuple d’Haïti

Le peuple haïtien est descendu dans les rues pour protester contre les politiques gouvernementales alors que les prix des produits de base et du carburant montent en flèche. Le peuple haïtien souffre depuis des années à cause de la situation économique et des politiques gouvernementales, en même temps que la violence et les assassinats, y compris des syndicalistes, se répandent.

La Centrale autonome des travailleurs haïtiens (CATH) exprime son inquiétude face aux développements dans leur pays, où le gouvernement est une marionnette du FMI, mettant en œuvre des politiques anti-ouvrières et des mesures d’austérité conduisant le pays au bord du gouffre.

La CATH condamne fermement l’assassinat de trois de ses syndicalistes, alors que des gangs criminels règnent dans les rues, harcèlent les travailleurs sur leurs lieux de travail et que le gouvernement ne traite pas efficacement cette situation inacceptable.

La CATH demande la fin de toutes les politiques dictées par le FMI et les cercles capitalistes, des mesures drastiques pour rétablir la sûreté et la sécurité dans le pays, et la mise en place de mesures efficaces contre la vie chère et l‘inflation.

La FSM soutient pleinement les justes revendications du peuple haïtien et condamne fermement les politiques anti-ouvrières mises en œuvre depuis des années entraînant la misère et le désespoir du peuple haïtien. Nous exigeons justice pour nos syndicalistes assassinés et le respect des droits et libertés syndicales. La voix des travailleurs sera toujours entendue, leurs luttes continueront toujours.

La famille de la FSM avec ses 105 millions de membres dans le monde entier est fermement solidaire du peuple haïtien. Ce n’est qu’avec la lutte militante et de classe que nous pouvons réaliser nos revendications.

Vive la solidarité internationaliste !

Vive la classe ouvrière d’Haïti!