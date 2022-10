Les loups se mangent entre eux comme les nazis en 1944!

Par Brigitte Bouzonnie.

LES LOUPS CAPÏTALISTES OCCIDENTAUX SE MANGENT ENTRE EUX COMME LES NAZIS EN 1944 !

Etats-Unis et Allemagne. C’est le début de la fin !

1°)-On partira du document choquant et ultra cynique rédigé au mois de janvier 2022 par le think thank californien Rand Corporation ( cf Article rédigé par Robert Bibeau, à partir du document du think thank américain Rand Corporation, publié le 10 octobre sur le site Les 7 du Québec). Comment les États-Unis ont planifié la guerre et la crise énergétique en Europe (RAND Corporation) – les 7 du quebec

Il montre comment les Etats-Unis ont planifié, dès ce moment-là la guerre en Ukraine et surtout: L’EFFONDREMENT DE L’ECONOMIE EUROPEENNE !

Le groupe de réflexion RAND Corporation, est connu pour avoir été à l’origine de la stratégie américaine de politique étrangère et de défense pendant la guerre froide.

Le document, qui date de janvier 2022, reconnaît que la politique étrangère agressive menée par l’Ukraine avant le conflit pousserait la Russie à devoir mener une action militaire contre le pays. SON OBJECTIF REEL ETAIT DE FAIRE PRESSION SUR L’EUROPE POUR QUE LEL ADOPTE UN LARGE ENVETAI LDE SANCTIONS CONTRE LA RUSSIE, QUI SE RETOURNERAIT ENSUITE CONTRE ELLE.

L’économie de l’Union européenne, déclare-t-il, « s’effondrera inévitablement » à la suite de cela, et ses auteurs se réjouissent du fait que, entre autres, des ressources allant jusqu’à 9 milliards de dollars retourneront aux États-Unis, et des personnes bien éduquées les jeunes en Europe seront forcés d’émigrer.

L’objectif clé décrit dans le document est de diviser l’Europe – en particulier l’Allemagne et la Russie – et de détruire l’économie européenne en plaçant des idiots utiles à des postes politiques afin d’empêcher l’approvisionnement énergétique russe d’atteindre le continent.

2°)- On s’appuiera aussi sur l’analyse développée par Pepe Escobar dans son article intitulé : « ‘Qui profite du terrorisme des pipe lines”, posté sur le site Réseau International. Que nous dit-il?

“Le sabotage de Nord Stream 1et 2 fonctionne une déclaration de guerre des Etats-Unis contre l’Allemagne et contre les entreprises et les citoyens de l’UE. Et non pas contre la machine eurocrate kafkaïenne de Bruxelles. Et si l’objectif russe était de vaincre l’Ukraine, et ainsi de vaincre le bloc impérialiste occidental? (Delawarde) – les 7 du quebec

Et l’auteur d’insister sur l’attaque des « Straussiens ». Le terrorisme des pipelines fait partie d’une offensive straussienne, voulant la scission ultime entre la Russie et l’Allemagne. « Leo Strauss et le mouvement conservateur en Amérique : Une évaluation critique », de Paul E. Gottfried (Cambridge University Press, 2011) est une lecture obligatoire pour comprendre ce phénomène. Les États-Unis déclarent la guerre à la Russie, à l’Allemagne, aux Pays-Bas et à la France – les 7 du quebec

Leo Strauss, philosophe juif allemand qui a enseigné à l’université de Chicago, est à l’origine de ce qui est devenu plus tard, de manière très tordue, la doctrine Wolfowitz, écrite en 1992 sous le nom de Défense Planning Guidance, qui définissait « la mission de l’Amérique dans l’après-guerre froide ».

La doctrine Wolfowitz va droit au but : TOUT CONCURRENT A L’ HEGEMONIE AMERICAINE COMME L’ ALLEMAGNE ET LE JAPON. DOIT ETRE ECRASE. L’Europe ne doit jamais exercer sa souveraineté « Nous devons veiller à empêcher l’émergence d’un système de sécurité purement européen qui saperait l’OTAN, et en particulier sa structure de commandement militaire intégrée ».

Le secrétaire d’État américain Blinken et sa sous-fifre, Victoria « F**k the EU » Nuland, sont des Straussiens, maintenant totalement déchaînés, ayant profité du vide noir à la Maison Blanche (le sénile Biden). Pour les Straussiens, DETRUIRE L ALLEMAGNE EST PRIMORDIALE.

3°)- On se référera aussi à l’article rédigé par Thierry Meyssan du 6 octobre 2022, publié sur le site Réseau International, intitulé : Les Etats-Unis déclarent la guerre à la Russie, l’Allemagne, la France et les Pays Bas ». On recommande la lecture de cet article majeur, pour comprendre les causes du sabotage du gazoduc Nord Stream par les américains. Le 16 septembre 2022, le chancelier Olaf Scholz a indiqué que son pays (l’Allemagne) ne souhaitait plus être sous la tutelle anglo-saxonne. Et qu’elle assurerait elle-même sa propre sécurité et celle de l’ensemble de l’Union Européenne. C’est en représailles à cette initiative, que les dirigeants américains ont saboté Nord Stream, afin de couler l’industrie allemande. Les États-Unis déclarent la guerre à la Russie, à l’Allemagne, aux Pays-Bas et à la France – les 7 du quebec

Dans ce même article, on apprend que Scholz a été convoqué à Washington en décembre 2021. Et qu’il lui a été demandé de rompre tout lien économique avec la Russie.

Ces trois articles montrent l’âpreté du conflit Etats-Unis/Allemagne. Conflit sur la durée, même s’il est totalement occulté par nos médias menteurs otanisés. Mais dont la violence vaut largement celle du conflit »affiché » Russie/Ukraine.

En clair, l’économie états-uniennes, pour survivre seulement, maintenir son taux de profit sinon en chute libre, a besoin de décaniller structurellement l’économie allemande.

Exactement comme les nazis en 1944. Comprenant qu’ils avaient perdu la guerre, les nazis se sont mangés entre eux, analyse Jacques Delarue dans son ouvrage : “Histoire de la Gestapo”, édition Fayard, 1963. Avec la Liquidation des conjurés du complot du 20 juillet 1944 et l’élimination de Canaris. L’épuration de l’Abwehr. L’éloignement de l’armée (la Wermacht), en qui Hitler n’eut plus jamais confiance. La délation de tout acte de défaitisme par de jeunes nazis fanatiques.

Né dans la violence, abreuvé de crimes et d’horreurs pendant douze ans, le nazisme s’effondre lentement dans les ruines et le sang, entrainant tout un peuple dans son agonie. Dans le chaos wagnérien qui s’abat, les fidèles d’hier, les nazis purs et farouches, cherchent désespérément une planche de salut, tentent de jouer leur carte personnelle contre un allié d’hier. Souvent dans une inconscience la plus totale.

De la même façon, on analyse les huit trains de sanctions contre la Russie, l’acte de sabotage des Nord Stream, comme une volonté clairement manifestée de la part des Etats-Unis de liquider l’économie allemande, hier encore pays modèle de l’Union Européenne et de l’OTAN.

Là aussi, il s’agit d’un calcul à courte vue, témoignant de l’inconscience la plus totale des Etats-Unis. Il ne modifiera en rien le rapport de forces Russie/Etats-Unis favorable à la Russie.

En s’en prenant mortellement à un de ses alliés, l‘ALLEMAGNE, les Etats-Unis ne se conduisent pas en vainqueurs. Mais d’ores et déjà en vaincus dans leur tête. Gérant la défaite annoncée. Inéluctable. Chorégraphiée.

Aussi scandaleux que soit cette opération de sabotage des gazoducs pour le Peuple et l’industrie allemande, les Etats-Unis avouent ainsi publiquement, qu’ils vont perdre la guerre en Ukraine, car le sabotage ne modifie pas de façon significative le rapport de forces Russie/Etats-Unis.

Selon moi, l’Allemagne va jouer double jeu. Officiellement, Scholz va acheter du gaz de schiste aux américains. Mais en secret, il continuera à acheter du gaz aux russes, grâce à la pipe-line de Nord Stream qui n’a pas explosé.