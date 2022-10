Pour ce Debriefing, notre invité est le professeur André Goffinet, docteur en médecine, agrégé de l’enseignement supérieur de l’Université catholique de Louvain et spécialiste en neurologie. Avec six chercheurs et universitaires, il a lancé un appel pour la création par l’ONU d’une Agence internationale des agents pathogènes pandémiques (IPPA) dont la fonction serait de règlementer et de contrôler la recherche sur les agents pathogènes à potentiel pandémique comme le SARS-Cov2. Un appel qui n’a pas trouvé d’écho dans les médias, déplore le Goffinet. Pourtant, il tient à rappeler l’importance de la surveillance des expériences menées dans les laboratoires de recherche militaires P4 (une centaine dans le monde) ou P3 (un millier dans le monde) pour prévenir d’éventuelles catastrophes sanitaires…d’ou émergent les armes virales de génocide…