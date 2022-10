A table avec les insectes

OLIVIER CABANEL — Trois animaux sur quatre sont des insectes, et chaque année de nouvelles espèces sont découvertes.

Alors, pourquoi ne pas en manger de temps en temps?

Le nombre réel d’espèces est incertain : il va de 4 à 100 millions.

En France, on a dénombré 35200 espèces.

Aujourd’hui on a recensé 1417 espèces d’insectes consommés dans le monde.

Ils sont dégustés par 3000 ethnies différentes.

Si vous décidez un jour d’en manger, ce qui vous est sûrement arrivé involontairement, si vous avez dégusté un fromage bien « mur », vous êtes un entomophage.

Ne faites pas la grimace.

Dites vous bien que certains peuples s’étonnent que nous puissions manger des escargots, des moules ou des huîtres encore vivantes.

Pourquoi ne pas se régaler de chenilles farcies ou de brochettes de criquets.

D’autant qu’en Europe, un certain docteur Watson, préconisait en 1760, la consommation d’araignées accompagnées de raisin ou de pain et de beurre pour soigner le paludisme.

Les insectes les plus consommés sont les coléoptères, (scarabées pour les intimes) les lépidoptères (surtout les chrysalides de papillons), les hyménoptères, et les orthoptères.

Contrairement à une idée reçue, certains insectes sont de très grande taille.

Le premier insecte ailé est probablement la libellule, et l’on estime sa présence sur terre à 285 millions d’années,

Elle pouvait atteindre 70 cm d’envergure.

Aujourd’hui l’espèce la plus grande atteint quand même19 cm.

Elles sont aujourd’hui un des rares liens que nous ayons avec les dinosaures.

J’ai personnellement eu l’occasion de manger des fourmis.

Lors d’une petite fête à Genève, notre hôte rentrait d’un périple en Amérique du sud, et a voulu à tout prix nous faire déguster des fourmis grillées.

Elles étaient de grande taille, et à vrai dire, c’était impossible de deviner une fourmi dans ce qui nous a été présenté.

C’était plutôt bon, comme un biscuit apéritif, salé, bien croquant.

Il y a un peu partout dans le monde des restaurants qui servent des insectes.

A Paris, comme ailleurs.

Je ne voudrais pas terminer cet article sans vous proposer une recette, entendue sur France Info, et proposée par Nathalie Fontrel, spécialiste notoire de l’environnement sur France Inter.

La recette du criquet à la sauce piquante :

Faire frire les criquets dans l’huile, lorsqu’ils deviennent rouges, on les place sur un papier absorbant pour enlever le gras, on assaisonne avec des brins d’origan, on presse un citron, et on verse un peu de tabasco sur le tout.

On sert çà sur une feuille de salade, et il faut 5 criquets par personne.

Au moment ou la malnutrition touche 40 millions de personnes, Juan Antonio Garcia Oviedo, biologiste entomologiste de l’Institut Polytechnique National de Mexico a lancé un plan de lutte, et propose aux enfants des tortillas a base d’œuf de fourmis, de vers de terre ou de scarabées, des barres chocolatées aux grillons.

« les tortillas à la farine de grillon contiennent 85% de protéïnes » affirme-t-il, « et une saucisse de grillons a une teneur en acides aminés deux fois supérieures à celle d’une saucisse normale ».

L’expérience menée pendant six mois à Mexico a permis de constater que le rendement scolaire s’améliorait, que les enfants gagnaient du poids, et que leur croissance s’accélerait.

Juan Antonio Garcia Oviédo va lui même choisir les insectes dans la nature sauvage, pour être sur qu’ils n’aient pas ingéré des insecticides.

Car comme disait un vieil ami africain :

« celui qui taquine un nid de guêpes doit savoir courir ».