LES MOTS QUI DÉRANGENT DE JEAN-LOUP IZAMBERT D’HIER & D’AUJOURD’HUI…

Jean-Loup Izambert d’hier à propos du Livre « 56 »

Pour avoir largement relayé, commenté et analysé le Tome 1 de « 56 » « L’État Français complice de groupes criminels » – IS-Édition du journaliste indépendant Jean-Loup Izambert. Qui nous a permis de comprendre que ce ne sera que lorsque nous les occidentaux, reconnaitrons les criminels de guerre parmi les nôtres et que nous arrêterons de nier la vérité que le sang commencera à sécher… Et en appui de l’analyse de Byblos de RÉSEAU INTERNATIONAL il devient évident que nous devons RECONNAITRE LES FAITS !



Et par 2 billets très complets de l’interview d’Izambert par Algérie patriotique, en 2 parties, que je viens de mettre à jour ce 1er octobre la 1ÈRE PARTIE portant plus sur le Tome 1 ;

La 2ÈME PARTIE portant plus sur le Tome 2 ► Mensonges et Crimes d’État du Livre « 56 » par Jean-Loup Izambert – IS-Édition.com – Présentation de l’Éditeur :

De la « génération Mitterrand » à la « république exemplaire » de François Hollande, en passant par celles de Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron, 56 dirigeants politiques français sont impliqués dans le soutien à des organisations criminelles et terroristes. En soutenant et en armant ces groupes terroristes au prix de nombreux mensonges, ils ont fait de la France un État-voyou, en pleine illégalité internationale. Maintenant, leurs « rebelles » [NdJBL : vous savez ces petits gars qui faisait du bon boulot… LÀ] frappent l’Europe et le peuple français… Voici pourquoi ; À la suite du tome 1 de « 56 » (« L’État français complice de groupes criminels »), Jean-Loup IZAMBERT, journaliste d’investigation indépendant, livre de nouveaux éléments sur les complicités de dirigeants politiques et hauts fonctionnaires français avec des individus liés à des organisations criminelles. Il met à nu les mensonges et crimes ourdis par la présidence française, donne la parole à la Syrie démocratique et décortique les raisons de la guerre contre le « cœur de paix du Moyen-Orient ». CHAPITRE 1 – PAGE 16 du Tome 2 « Mensonges et Crime d’État » de « 56 » : […] «Dans la même logique, le président Obasanjo a négocié un prêt d’un milliard de dollars auprès du gouvernement chinois afin de financer la réhabilitation des voies ferrées du Nigeria et acheter du matériel roulant. La partie chinoise se donne deux ans pour produire son premier baril de pétrole au pays de Ken Sarowiwa et de Wole Soyinka», précise Michel Collon. Depuis, les États-Unis y ont installé le chaos avec leur cantinière française. À la suite de la Libye. Telle est l’évolution – prévisible – d’une situation que le Secrétaire général de l’ONU Ban-Ki-moon salua, au lendemain de l’assassinat du colonel Kadhafi, comme « une transition historique pour la Libye« . Visiblement tout aussi averti de la géopolitique du Maghreb, le ministre français des Affaires étrangères de l’époque, Alain Juppé, se félicitait « d’avoir aidé à la fin de quarante-deux ans de tyrannie en Libye » (sic) ! Sans commentaires. Et, c’est dès 2011 que la République arabe syrienne voit sa population meurtrie et ses infrastructures détruites par la guerre ourdie par la présidence française avec les mêmes groupes assassins. […] ►◄ Jean-Loup Izambert d’aujourd’hui ;

Interview de Jean-Loup Izambert du 20 septembre 2017

PAR HERVÉ – SOURCE LE SAKER FRANCOPHONE

– Bonjour M. Izambert. On vous connaît sur notre site avec la présentation de votre précédent ouvrage, Trump face à l’Europe. Comment ce livre 56 est-il lié au précédent ?



Jean-Loup Izambert : – J’ai écrit Trump face à l’Europe entre les deux tomes de 56 et ces trois ouvrages sont liés. L’actualité, avec l’élection de Donald Trump, m’y a poussé. Il était nécessaire de rappeler la réalité de la politique étasunienne contre l’Europe comme la nature du pouvoir politique de Washington. Trump face à l’Europe traite des guerres menées par « le pays de la guerre » contre l’Europe pour empêcher le versant Ouest de la petite Union dite « européenne » de retrouver son grand espace, son cœur, sa pleine puissance continentale. Depuis 1990, les dirigeants étasuniens ont la hantise de voir l’Europe occidentale et centrale développer leurs liens naturels, géographiques, historiques, culturels, politiques, économiques avec la première puissance en devenir de notre continent qu’est la Fédération de Russie. Pour lire l’intégralité de l’interview écrite sur ► http://lesakerfrancophone.fr/jean-loup-izambert-56-12

Parce qu’il n’est plus possible de se voiler la face ;

Comme le confirmait Kristof Herstell à RUSSIA TODAY DEUTSCH au lendemain des attentats de 2015 ; Tous les gouvernements de l’OTAN, France comprise, pratique le management par la terreur. TOUS ! Doublage en français ► https://www.kla.tv/index.php?a=showembed&vidid=5350&lang=fr

Et avec Zupiter 1er, il en sera de même, et toutes les lois dites « anti-terroristes » qui sont ordonnées actuellement le sont n’ont pas pour nous protéger (car nous avons pu voir combien l’état d’urgence ne protégeait personne et pour cause) mais pour nous museler, nous le populo, car nous nous éveillons, même trop peu, c’est encore de trop pour eux… Le risque est trop grand pour les Zélites de perdre le contrôle total sur nous, le peuple.

Macron crée SA Task Force ► http://www.leparisien.fr/politique/antiterrorisme-les-agents-tres-speciaux-d-emmanuel-macron-01-10-2017-7298787.php

Et ses députés godillots enfoncent le clou dans le cercueil de nos libertés déjà moribondes : Après un passage au Sénat qui avait partiellement assoupli le texte, les parlementaires En marche ont renforcé les dispositions du projet de loi pérennisant des mesures de l’état d’urgence. Pas assez pour les élus de droite et d’extrême droite. Source Libération ► http://www.liberation.fr/france/2017/09/29/loi-antiterroriste-les-deputes-lrem-durcissent-le-texte_1599620

Loi antiterroriste : l’Assemblée nationale vote l’extension des contrôles d’identité près des frontières ASSEMBLÉE NATIONALE – Les députés ont voté ce jeudi 28 septembre l’élargissement des possibilités de contrôles d’identité à proximité des frontières, dernier article très controversé du projet de loi antiterroriste qui sera soumis au vote solennel de l’Assemblée mardi 3 octobre. Source HuffPost ► http://www.huffingtonpost.fr/2017/09/28/loi-antiterroriste-lassemblee-nationale-vote-lextension-des-controles-didentite-pres-des-frontieres_a_23226673/

Pourquoi le projet de loi antiterroriste menace les libertés fondamentales ;

Le projet de loi antiterroriste examiné cette semaine à l’Assemblée nationale prévoit de pérenniser des dispositions de l’état d’urgence dans le droit commun. Une situation qui inquiète professionnels, spécialistes et associations. « Nous ne pouvons pas vivre en permanence dans un régime d’exception. Il faut donc revenir au droit commun (…). Nous avons tout l’appareil législatif permettant de répondre, dans la durée, à la situation qui est la nôtre. »

Ce constat n’est pas fait par un spécialiste du droit ou un praticien éclairé. C’est celui qu’Emmanuel Macron livrait en novembre 2016 dans son ouvrage-projet Révolution. Pourtant, le projet de loi antiterroriste examiné cette semaine par l’Assemblée nationale semble être à des lieues de la volonté présentée par le candidat Macron. […]

Des « visites et saisines »

Les perquisition sont mortes, vive les visites et saisines. Derrière ce que Jacques Toubon [NdJBL : Jacques Toubon, Garde des Sceaux sous Chirac est inquiet !!!], le Défenseur des droits, qualifie de « novlangue du terrorisme » se cache en réalité des perquisitions élargies et simplifiées. […]

Une loi qui sera adoptée

Ce texte est le dernier d’une longue série de lois antiterroristes qui parsèment le paysage législatif français depuis 1986. Depuis cette date, on dénombre plus d’une vingtaine de lois sur ce thème.

Au Palais Bourbon, les avis divergent sur le texte. Trop timoré pour Les Républicains, « liberticide » pour la France Insoumise ou « hors-sujet » pour le Front National. Pour leur part, les députés Nouvelles Gauche et MoDem conditionnent leur soutien à des garde-fous supplémentaires.

Quoi qu’il en soit, examiné en procédure accéléré, le texte devrait être adopté lors du vote prévu le 3 octobre puisque le groupe majoritaire, La République en Marche, le soutient.

A ce stade, on ne peut que regretter la phrase d »Emmanuel Macron, dans le premier chapitre de Révolution : « Les libertés du citoyen ne doivent pas être sacrifiées à un impératif de sécurité absolue et inatteignable. » Source LesInrocks ► http://www.lesinrocks.com/2017/09/26/actualite/projet-de-loi-antiterroriste-les-libertes-menacees-11989982/



TOUBON à raison de s’inquiéter !

Car c’est TRÈSMAUVAIS, pour nous, puisque la loi sera votée comme toujours ;

RAPPEL DE L’HISTOIRE :

Le 10/07/1940 , 80 parlementaires sur 649 ont voté CONTRE les pleins pouvoirs à Pétain !

er novembre, après l’adoption d’une loi antiterroriste introduisant plusieurs de ses mesures dans le droit commun. Source Le président Emmanuel Macron a, en effet, confirmé au Congrès sa levée au 1novembre, après l’adoption d’une loi antiterroriste introduisant plusieurs de ses mesures dans le droit commun. Source Le Monde

ET NOUS Y SOMMES…

Alors, il faut rappeler qu’en 2004, Jean-Loup Izambert avait écrit un livre Faut-il brûler l’ONU ? Éditions Le Serpent à plumes ;

Guerre en Yougoslavie, en Irak, en Palestine, au Venezuela, en Afrique… Que fait l’ONU, à quoi sert-elle ? Et du reste qu’en sait-on ? Quelques images rapides à la télévision de réunions du Conseil de sécurité, quelques courtes interviews de son Secrétaire général et parfois le débarquement des Casques bleus dans une région du globe avec quelques idées reçues : l’ONU coûte cher, les fonctionnaires internationaux sont des nantis, etc. Première enquête d’investigation journalistique au sein du système onusien et de ses organisations internationales, celle-ci intervient à un moment où se pose avec force dans plusieurs grands conflits la question du rôle et de l’efficacité de l’ONU. Faut-il brûler l’ONU ? est donc un livre d’actualité. Enquêter au sein de l’ONU conduit à un constat interne accablant : le droit du travail est quasiment inexistant, l’emploi d’une précarité insoupçonnée – sauf pour les hauts fonctionnaires internationaux nommés aux postes de direction par les États, essentiellement les grandes puissances occidentales qui s’octroient 60 % de ces postes -, la justice inique, le harcèlement psychologique, sexuel et le mobbing répandus, la répression syndicale importante, etc. Mais ce n’est pas tout. A cette situation interne s’ajoute le bilan catastrophique de plus d’un demi-siècle d’ONU. Si vous lisez ce livre en une heure, dans le même temps 900 personnes seront mortes de faim. Des épidémies anciennes et nouvelles se propagent, trois milliards d’habitants sur six « vivent » avec moins de deux dollars par jour, un milliard ne sait ni lire ni écrire, un milliard est sans travail, 800 millions d’individus n’ont pas accès aux soins, le revenu par habitant est aujourd’hui plus bas dans 80 pays qu’il y a dix ans… Que reste-t-il de la Charte des Nations Unies ? Faut-il vraiment brûler cette Organisation qui ne serait plus que » le machin » de quelques grandes puissances ?

Et il y en a encore pour ce poser la question comme si on avait pas déjà tout dit et tout compris ; « ONU : la grande imposture » : les Nations unies mises à nu – Avec « ONU : la grande imposture », la journaliste Pauline Liétar

dévoile les trafics d’influence, la corruption et les gaspillages d’une organisation moins vertueuse et respectable qu’il n’y paraît. Régulièrement, une info baroque nous arrive de New York, en direct de la respectable assemblée onusienne censée promouvoir justice et paix dans le monde. On apprend, par exemple, que l’Arabie saoudite, si célèbre pour sa défense des libertés publiques, siège à la Commission des droits de l’homme, ou, tout récemment, qu’elle intègre celle de la condition de la femme en vertu sans doute de sa longue expérience du fouet et du niqab. On s’alarme, on s’effare : comment ces aberrations ont-elles été rendues possibles ? Puis on oublie. Comme on a oublié le scandale du programme « Pétrole contre nourriture », quand, voilà vingt ans, Saddam Hussein avait instauré un système de corruption généralisé pour contourner l’embargo sur l’Irak. L’ONU, impavide, continue à régner sur la scène diplomatique. Source Marianne

Non, on oublie rien…

Mais il devient évident qu’il n’y a pas de solutions au sein du Système, qu’il n’y en a jamais eu, et qu’il n’y en aura jamais…

La synthèse anarchiste – Voline 1934 par Résistance71 le 27/09/2017 « Il n’y a pas de dialogue avec les propagateurs de la misère et de l’inhumanité. Il n’y a pas de dialogue avec le parti de la mort. Aucune discussion n’est tolérable avec les tenants de la barbarie. Seule l’affirmation obstinée de la vie souveraine et sa conscience briseront les fers qui entravent le progrès de l’homme vers l’humain. »

~ Raoul Vaneigem ~

La solution n’est pas dans l’élection… La preuve par Macron… Mais pas plus que dans l’insurrection ! Ils sont IN-DÉ-CROT-TA-BLES ! TOUS ; Certes, et à jamais…

Mais ne désespérons pas pour autant non plus ! JAMAIS…