La guerre d’Ukraine se déroule selon le plan de la Rand Corporation

Nous avons diffusé un document de la RAND Corporation (États-Unis) dévoilant des mois à l’avance le déroulement de la guerre en Ukraine: « Dans ce qui semble être une fuite interne du groupe de réflexion RAND Corporation, connu entre autres pour avoir été à l’origine de la stratégie américaine de politique étrangère et d’agression pendant la guerre froide, un compte rendu détaillé est donné de la façon dont la crise énergétique en Europe a été planifié par les États-Unis. Le document, qui date de janvier 2022, reconnaît que la politique étrangère agressive menée par l’Ukraine avant le conflit pousserait la Russie à devoir mener une action militaire contre le pays. Son objectif réel, affirme-t-il, était de faire pression sur l’Europe pour qu’elle adopte un large éventail de sanctions pour isoler la Russie de son marché européen, sanctions qui avaient été préparées depuis des années (sous le gouvernement Trump) » Comment les États-Unis ont planifié la guerre et la crise énergétique en Europe (RAND Corporation) – les 7 du quebec« Le pamphlétaire Manlio Dinucci constate aujourd’hui que l’ensemble du conflit se déroule selon les prévisions de la RAND Corporation pour le bénéfice du Grand capital états-unien. En France, en Allemagne et aux Pays-Bas, notamment, le prolétariat internationaliste amorce sa résistance sur le front économique de sa lutte de classe contre les manigances guerrières du capital.

Par Manlio Dinucci. Sur Mondialisation.ca : La guerre avance selon le plan de la Rand Corporation | Mondialisation – Centre de Recherche sur la Mondialisation

États-Unis, Union Européenne et d’autres pays ont jusqu’à présent “donné” à l’Ukraine environ 100 milliards d’euros de fournitures militaires. C’est de l’argent qui, directement ou indirectement, sort de nos poches. Ce chiffre est en augmentation continue. L’Union Européenne entraînera 15 mille militaires ukrainiens dans deux camps en Pologne et dans un autre état membre.

Au sommet OTAN des ministres de la Défense, le secrétaire général Stoltenberg informe : “À la suite du sabotage des gazoducs Nord Stream, nous avons doublé notre présence en Mer Baltique et en Mer du Nord à plus de 30 navires”. Ce qu’est la matrice de l’attaque est confirmé par le fait qu’on a empêché la société Gazprom russe, co-propriétaire du Nord Stream, de participer aux enquêtes sur les explosions sous-marines.

Moscou a les preuves que, en plus de saboter le Nord Stream, on a tenté de faire exploser le gazoduc Turkstream, le seul intact pour transporter le gaz russe en Europe. Malgré l’assurance de Stoltenberg que “l’OTAN n’est pas une partie en cause dans le conflit”, les preuves existent que les plus de 22 tonnes d’explosifs utilisées pour l’attentat du pont de Crimée, ont été expédiées depuis l’Ukraine à travers la Bulgarie, pays de l’OTAN.

Alors que la Russie se déclare prête à des négociations pour une solution politique, le G7 ferme toute tractation en posant comme condition préliminaire le “retrait complet et inconditionnel” de la Russie hors d’Ukraine. Simultanément l’OTAN procède en Europe, dans la semaine du 17 au 23 octobre, à la manoeuvre de guerre nucléaire Steadfast Noon au bord du territoire russe. Y participe aussi la Pologne, qui demande à avoir des armes nucléaires USA sur son propre territoire.

La guerre avance selon le plan élaboré en 2019 par la Rand Corporation pour le compte du Pentagone : “Attaquer la Russie sur son flanc le plus vulnérable, celui de son économie dépendante de l’exportation de gaz et pétrole. Opérer pour que les pays européens de l’OTAN augmentent leurs propres forces dans une fonction anti-Russie. déployer en Europe des bombardiers stratégiques et des missiles nucléaires dirigés contre la Russie. Fournir des aides létales à l’Ukraine en exploitant le plus grand point de vulnérabilité extérieure de la Russie”.

