Des rapports gouvernementaux prouvent que la vaccination par le COVID tue des centaines de milliers de personnes chaque semaine. Des documents confidentiels de Pfizer confirment que votre gouvernement savait ce qui allait se passer…

Il se peut que vous ayez du mal à croire certaines des affirmations suivantes. Mais nous pouvons vous assurer que chacune d’entre elles a été extraite de documents officiels approuvés par le gouvernement.

Si vous êtes prêt à lire la suite, vous êtes sur le point de tomber sur la sélection la plus complète de preuves qui prouvent que la vaccination Covid-19 provoque en fait une dépopulation massive, et que votre gouvernement savait que cela se produirait.

Nous ferons référence à chacun de ces documents pour que vous puissiez vérifier vous-même les affirmations.

Excès de décès

L’Europe enregistre chaque semaine des décès en excès par rapport à la moyenne 2016-2019, et ce depuis le début de l’année.

Eurostat est l’office statistique de l’Union européenne, chargé de publier des statistiques et des indicateurs de haute qualité à l’échelle de l’Europe qui permettent de comparer les pays et les régions.

Le graphique suivant est extrait du site internet d’Eurostat et a été publié le 13 octobre 2022. Il montre la surmortalité en Europe au cours du mois d’août.

Ce qui précède n’est pas un cas isolé. C’est la même vieille histoire depuis le début de l’année, mais personne n’en parle.

Le graphique suivant montre la surmortalité en Europe pour le mois de juin –

La même chose s’est produite en Europe en mai 2022.

Nous constatons également des milliers de décès excédentaires chaque semaine en Angleterre et au Pays de Galles.

L’Office for National Statistics (ONS) publie des chiffres hebdomadaires sur les décès enregistrés en Angleterre et au Pays de Galles.

Le graphique suivant, créé par l’Office for National Statistics (ONS), montre le nombre de décès par semaine jusqu’au 16 septembre 2022, comparé à la moyenne sur 5 ans, et il prouve que la tendance à la surmortalité hebdomadaire en 2022 a commencé vers la fin du mois d’avril.

Comme le graphique fourni par l’ONS est médiocre pour disséquer les chiffres des décès, nous avons téléchargé les chiffres officiels de l’ONS sur les décès, ce que vous pouvez faire vous-même ici, et créé des graphiques pour découvrir la véritable gravité de la situation depuis avril 2022.

Le graphique suivant montre le nombre de décès excédentaires chaque semaine entre la semaine 16 et la semaine 37 de 2022, par rapport à la moyenne sur cinq ans.

La seule semaine où l’Angleterre et le Pays de Galles n’ont pas enregistré de décès en excès au cours des 22 semaines entre le 16 avril et le 16 septembre est la semaine 22. Toutefois, cela est très probablement dû à une sous-déclaration des décès, cette semaine étant un week-end férié prolongé pour le jubilé de platine de la reine Elizabeth II.

La semaine la plus défavorable en termes de surmortalité au cours de cette période a été la semaine 19. Il s’agissait de la semaine se terminant le 15 mai, au cours de laquelle 2 208 décès en excès ont été enregistrés en Angleterre et au Pays de Galles.

Depuis lors, le nombre moyen de décès en excès par semaine s’élève à 1 145,1, avec des variations allant d’environ 1 000 à plus de 1 700 par semaine.

Le graphique suivant montre le nombre total de décès entre la semaine 16 et la semaine 37 de 2022 par rapport au nombre moyen de décès sur cinq ans et au nombre total de décès en excès en 2022.

Malheureusement, près de 26 000 personnes de plus que prévu sont mortes.

Mais revenons à l’Europe.

Les chiffres officiels fournis par 29 pays européens confirment qu’il y a eu plus de décès en excès en 2022 dans toute l’Europe qu’en 2020, au plus fort de la pandémie de Covid-19, ainsi qu’en 2021, lorsqu’un grand nombre de décès sont survenus à la suite de l’autorisation d’utilisation d’urgence des injections de Covid-19.

Malheureusement, l’analyse montre que l’augmentation en 2022 est due au fait que tant d’enfants et de jeunes adultes meurent désormais chaque semaine.

EuroMOMO est une activité européenne de surveillance de la mortalité. L’organisation déclare que son objectif est de « détecter et mesurer les décès excédentaires liés à la grippe saisonnière, aux pandémies et aux autres menaces pour la santé publique ».

Les statistiques nationales officielles de mortalité sont fournies chaque semaine par les 29 pays européens ou régions infranationales du réseau collaboratif EuroMOMO, soutenu par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS), et hébergé par le Statens Serum Institut, au Danemark.

À la semaine 37, en 2022, l’Europe avait enregistré 243 617 décès en excès.

Au cours de la même période en 2020 (semaine 0 à semaine 37), 233 737 décès excédentaires ont été enregistrés. Il s’agissait principalement de décès liés à la maladie de Covid-19.

Au cours de la même période en 2021, 231 956 décès en excès ont été enregistrés. Une grande partie d’entre eux auront été étiquetés comme étant des décès dus au Covid-19 au cours de l’hiver 2021, mais les injections de Covid-19 devraient avoir mis fin à la fois aux prétendus décès dus au Covid-19 et à l’augmentation considérable des décès en excès.

Malheureusement, ce ne fut pas le cas.

À la semaine 37, l’Europe avait officiellement enregistré 9 880 décès en excès en 2022 par rapport à ce qu’elle avait enregistré en 2020, au plus fort de la pandémie.

Elle a également enregistré officiellement 11 661 décès supplémentaires en 2022 par rapport à 2021, malgré le fait qu’il y ait eu une énorme vague de décès Covid-19 au début de 2021.

La question est de savoir pourquoi ?

Eh bien, de nombreuses preuves suggèrent que ce sont les injections de Covid-19 qui contribuent maintenant au nombre important de décès en excès qui se produisent encore semaine après semaine.

1 personne vaccinée sur 73 était décédée en mai 2022 en Angleterre.

Le graphique suivant montre le nombre total de décès consécutifs à la vaccination Covid-19 en Angleterre entre le 1er janvier 2021 et le 31 mai 2022, sur la base des chiffres fournis par l’ONS.

Le graphique suivant montre l’adhésion totale à la vaccination par rapport au refus total de vaccination en Angleterre, par dose.

Les données du graphique ont été extraites de la page 65 du rapport Weekly National Influenza and Covid-19 Surveillance – Week 27 – de l’Agence britannique de sécurité sanitaire,

Par conséquent, si l’on se base sur le fait que 44,48 millions de personnes ont reçu au moins une dose de vaccin Covid-19 en Angleterre, et que 606 537 décès ont été enregistrés parmi les personnes vaccinées, cela signifie qu’une personne vaccinée contre le Covid-19 sur 73 sera malheureusement décédée à la fin du mois de mai 2022.

Les vaccins Covid-19 sont au moins 75 fois plus mortels que tous les autres vaccins réunis.

L’organisme britannique de réglementation des médicaments a confirmé que sur une période de dix-neuf mois, les vaccins Covid-19 ont causé au moins 5,5 fois plus de décès que tous les autres vaccins disponibles réunis au cours des 21 dernières années.

Cela signifie que, comparées côte à côte, les injections de Covid-19 sont 7 402%/75x plus mortelles que tous les autres vaccins disponibles au Royaume-Uni.

Le UK Medicine Regulator a révélé, en réponse à une demande de liberté d’information, qu’il avait reçu un total de 404 réactions indésirables signalées à tous les vaccins disponibles (à l’exception des injections de Covid-19) associées à une issue fatale entre le 1er janvier 2001 et le 25 août 2021, soit une période de 20 ans et 8 mois.

L’organisme britannique de réglementation des médicaments a également révélé qu’au 13 juillet 2022, il avait reçu 2 213 notifications de réactions indésirables aux vaccins Covid-19 associées à une issue fatale.

Vingt ans et huit mois, c’est une période 13,7 fois plus longue que la période de dix-neuf mois pendant laquelle les vaccins Covid-19 ont été déployés.

Par conséquent, le nombre de décès rapportés à tous les autres vaccins combinés au cours de la même période de dix-neuf mois s’élève à 29,5 décès.

Cela signifie que les injections de Covid-19 s’avèrent être 7 402%/75x plus mortelles que tous les autres vaccins disponibles au Royaume-Uni.

Les taux de mortalité sont les plus bas chez les non-vaccinés dans tous les groupes d’âge.

Les trois graphiques suivants montrent les taux de mortalité mensuels standardisés sur l’âge par statut vaccinal pour les décès non liés au Covid-19 en Angleterre entre janvier et mai 2022 pour tous les groupes d’âge. Vous pouvez cliquer sur chaque graphique pour l’agrandir.

Les données ont été extraites du tableau 2 de l’Office for National Statistics du Royaume-Uni, intitulé « Deaths by Vaccination Status, England, 1 January 2021 to 31 May 2022 », qui peut être consulté sur le site de l’ONS ici, et téléchargé ici.

Au cours de chaque mois depuis le début de l’année 2022, les personnes partiellement et doublement vaccinées dans chaque groupe d’âge étaient plus susceptibles de mourir que les personnes non vaccinées du même groupe d’âge. Et au plus tard en mai 2022, les personnes triplement vaccinées dans chaque groupe d’âge étaient plus susceptibles de mourir que les personnes non vaccinées du même groupe d’âge.

Cela ne peut pas s’expliquer simplement par le fait que davantage de personnes sont vaccinées, car il s’agit de taux pour 100 000 habitants.

Il faut environ 5 mois pour que la vaccination par le Covid-19 tue des milliers de personnes

La première injection de Covid-19 a été administrée en Angleterre le 8 décembre 2021, et voici les chiffres sur les taux de mortalité par statut vaccinal dans les 4 mois suivants –

Les données ont été extraites du tableau 1 de l’Office for National Statistics du Royaume-Uni « Deaths by Vaccination Status, England, 1 January 2021 to 31 May 2022 », qui peut être consulté sur le site de l’ONS ici, et téléchargé ici.

Les non-vaccinés étaient nettement plus susceptibles de mourir de toute autre cause que le Covid-19 que la population vaccinée en janvier et février 2021, avant que les taux ne semblent se normaliser à la fin du mois d’avril.

Mais regardez ce qui s’est passé à partir de mai 2021 !

Tout à coup, la population vaccinée dans son ensemble était plus susceptible de mourir que les personnes non vaccinées de toute autre cause que le Covid-19, et cette tendance s’est poursuivie mois après mois depuis.

Il n’est donc pas surprenant qu’environ cinq mois après la campagne de rappel du Covid-19, les taux de mortalité parmi les personnes triplement vaccinées aient dépassé les taux de mortalité parmi les personnes non vaccinées.

La vaccination contre le Covid-19 affaiblit le système immunitaire

Le graphique suivant montre les taux de cas de Covid-19 pour 100 000 personnes par statut vaccinal en Angleterre entre la semaine 51 de 2021 et la semaine 12 de 2022.

Les données ont été extraites des tableaux figurant dans les rapports de surveillance des vaccins de la semaine 3, de la semaine 7 et de la semaine 13 de la UK Health Security Agency.

Les données ci-dessus montrent une amélioration rapide des taux de cas parmi la population non vaccinée dans chaque groupe d’âge sur une période de trois mois, et une augmentation effrayante des taux de cas pour 100 000 parmi les personnes triplement vaccinées dans chaque groupe d’âge sur une période de trois mois.

En fait, la différence entre les deux groupes était si importante qu’à la 12e semaine de 2022, l’efficacité réelle du vaccin s’est avérée être aussi faible que moins-391 % chez les personnes âgées de 60 à 69 ans. Cette efficacité, déjà préoccupante, était de moins-104,7 % chez les personnes du même groupe d’âge à la deuxième semaine de 2022.

Formule de Pfizer : Taux de cas non vaccinés – Taux de cas vaccinés / Taux de cas non vaccinés x 100 = Efficacité du vaccin.

Mais soyons clairs. Malgré la campagne médiatique visant à vous faire croire qu’il est essentiel d’obtenir un rappel pour « rehausser votre immunité » en raison de la baisse d’efficacité, il est en fait impossible que l’efficacité du vaccin diminue lorsqu’il s’agit des injections de Covid-19.

Le vaccin Covid-19 est censé fonctionner en injectant un ARNm dans votre organisme, qui envahit ensuite vos cellules et leur donne l’ordre de fabriquer la protéine spike présente dans le prétendu virus SRAS-CoV-2. Une fois que votre corps a produit des millions de protéines de pointe, votre système immunitaire est censé se mettre au travail, débarrasser le corps des protéines de pointe, puis se souvenir de libérer ces mêmes anticorps si vous rencontrez un jour le virus présumé du SRAS-CoV-2.

Ainsi, lorsque les autorités déclarent que l’efficacité des vaccins s’affaiblit avec le temps, ce qu’elles veulent vraiment dire, c’est que les performances de votre système immunitaire s’affaiblissent avec le temps.

Le problème que nous constatons dans les données réelles est que le système immunitaire ne revient pas à l’état naturel observé chez la plupart des personnes non vaccinées. Si c’était le cas, l’efficacité du vaccin serait proche de 0 %, et non pas de moins 391 %, ce qui est choquant. Cela signifie que la vaccination Covid-19 endommage le système immunitaire, ce qui se reflète dans les chiffres de décès liés à la Covid-19.

9 décès sur 10 dus au Covid-19 en 2022 ont été enregistrés dans la population vaccinée.

Le graphique suivant montre les décès mensuels dus au Covid-19 par statut vaccinal en Angleterre entre le 1er janvier et le 31 mai 2022.

Les données ont été extraites du tableau 1 de l’Office for National Statistics du Royaume-Uni intitulé « Deaths by Vaccination Status, England, 1 January 2021 to 31 May 2022 », qui peut être consulté sur le site de l’ONS ici, et téléchargé ici.

Le mois de janvier a connu le plus grand nombre de décès parmi la population vaccinée et non vaccinée en Angleterre, avec 3 914 décès parmi les vaccinés, et 693 décès parmi les non vaccinés. Toutefois, les similitudes s’arrêtent là car on constate qu’à l’exception du mois de mai, les décès ont augmenté chez les vaccinés à partir de février, tandis qu’ils ont diminué chez les non vaccinés.

Le graphique suivant montre le pourcentage de décès liés au Covid-19 selon le statut vaccinal par mois en Angleterre entre le 1er janvier et le 31 mai 2022, d’après les dernières données de l’ONS.

Le graphique ci-dessus illustre parfaitement la façon dont la situation s’est détériorée d’un mois sur l’autre pour les vaccinés, alors qu’elle s’est améliorée d’un mois sur l’autre pour les non-vaccinés.

En janvier, les vaccinés représentaient 85% des décès dus au Covid-19, tandis que les non-vaccinés en représentaient 15%. En mars, les vaccinés représentaient 93% des décès dus au Covid-19, alors que les non-vaccinés n’en représentaient que 7%. En mai, les vaccinés représentaient 94 % des décès liés au Covid-19, alors que les non-vaccinés n’en représentaient que 6 %.

Les décès de nouveau-nés atteignent des niveaux critiques et les taux de natalité chutent

Les chiffres officiels révèlent que le taux de mortalité néonatale est passé à 4,6 pour 1000 naissances vivantes en mars 2022, soit une augmentation de 119 % par rapport au taux de mortalité prévu en Écosse. Cela signifie que le taux de mortalité néonatale a franchi un seuil d’alerte supérieur connu sous le nom de « limite de contrôle » pour la deuxième fois en au moins quatre ans.

La dernière fois qu’il a franchi ce seuil, c’était en septembre 2021, lorsque le nombre de décès néonatals pour 1 000 naissances vivantes avait atteint 5,1. Bien que le taux fluctue d’un mois à l’autre, les chiffres de septembre 2021 et de mars 2022 sont comparables aux niveaux observés pour la dernière fois à la fin des années 1980.

Public Health Scotland (PHS) n’a jamais annoncé officiellement qu’elle lançait une enquête, mais c’est ce qu’elle est censée faire lorsque le seuil d’alerte supérieur est atteint, et elle l’a fait en 2021.

À l’époque, le PHS avait déclaré que le fait que la limite supérieure de contrôle ait été dépassée « indique qu’il y a une plus forte probabilité que des facteurs autres que la variation aléatoire aient pu contribuer au nombre de décès survenus ».

Cependant, le 30 septembre, le gouvernement écossais est intervenu et a annoncé qu’il commandait enfin une enquête, attendue depuis longtemps, sur les décès néonatals survenus en Écosse depuis l’approbation du vaccin Covid-19.

Selon le gouvernement écossais, « l’enquête portera sur tous les décès signalés en Écosse entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022 afin de déterminer si un élément a pu contribuer à cette augmentation. Tout ce qui sera identifié alimentera des recommandations et des actions visant à améliorer la qualité des soins pour les mères et les bébés. »

Pendant ce temps, les données officielles provenant d’Allemagne montrent que les taux de natalité ont chuté de façon spectaculaire.

Les données officielles allemandes sur les naissances ont été récemment publiées et mises à jour jusqu’en avril 2022. Elles indiquent toujours une baisse de 11 % par rapport à la moyenne des sept dernières années et de 13 % par rapport à 2021.

La vaccination contre le Covid-19 augmente le risque de faire une fausse couche d’au moins 1 517 %.

Selon la base de données VAERS (Vaccine Adverse Event Database) des Centers for Disease Control (CDC). Vaccine Adverse Event Database (VAERS), en avril 2022, un total de 4 113 décès fœtaux avaient été signalés comme des effets indésirables des injections de Covid-19, dont 3 209 contre l’injection Pfizer.

Le CDC a admis que seuls 1 à 10 % des effets indésirables sont effectivement signalés au VAERS, et que le chiffre réel pourrait donc être bien pire. Mais pour mettre ces chiffres en perspective, seuls 2 239 décès fœtaux ont été signalés au VAERS au cours des 30 années précédant l’autorisation d’utilisation d’urgence des injections de Covid-19 en décembre 2020. (Source)

Et une autre étude, que l’on peut consulter ici, a révélé que le risque de souffrir d’une fausse couche suite à la vaccination contre le Covid-19 est 1 517 % plus élevé que le risque de souffrir d’une fausse couche suite à la vaccination contre la grippe.

Le risque réel pourrait toutefois être beaucoup plus élevé, car les femmes enceintes sont un groupe cible pour la vaccination contre la grippe, alors qu’elles ne représentent qu’une petite partie de la population en termes de vaccination contre le Covid-19 jusqu’à présent.

La vaccination contre le Covid-19 augmente le risque de développer un cancer

Le graphique suivant montre le nombre d’événements indésirables liés au cancer signalés aux Centers for Disease Control (CDC) aux États-Unis pour les vaccins contre la grippe (2008 à 2020) et le vaccin Covid-19 (décembre 2020 à août 2022).

Les données ont été extraites du CDC Vaccine Adverse Event Reporting System, que l’on peut consulter ici.

Bien que choquantes, les données ci-dessus ne représentent pas correctement la gravité de la situation.

Selon « Our World in Data », au 9 août 2022, 606 millions de doses de vaccins Covid-19 ont été administrées aux États-Unis. Cela signifie qu’il y a eu en réalité près de trois fois plus de vaccins contre la grippe administrés entre 2008 et 2020 que d’injections de Covid-19 depuis la fin de l’année 2020, sans parler de tous les autres vaccins qui ont été administrés.

Sur la base des chiffres ci-dessus fournis par les CDC, le nombre d’événements indésirables liés au cancer signalés pour 100 000 doses de vaccin antigrippal administrées équivaut à seulement 0,0003 pour 100 000 doses.

Mais le nombre d’événements indésirables liés au cancer rapportés pour 100 000 doses de vaccin Covid-19 administrées est de 0,43 pour 100 000 doses.

Cela signifie que la vaccination Covid-19 est 1433,33x plus susceptible de provoquer un cancer que la vaccination contre la grippe, ce qui suggère qu’elle augmente le risque de cancer. Et il existe des preuves scientifiques pour expliquer comment cela peut se produire.

La voie de réparation de l’ADN par recombinaison homologue est l’un des mécanismes utilisés par l’organisme pour empêcher les cellules de devenir cancéreuses en réponse à un stress environnemental.

En octobre 2021, deux scientifiques renommés, Jiang et Mei, ont publié un article, après examen par les pairs, dans MDPI, montrant que la protéine de pointe du SRAS-Cov-2 a détruit le mécanisme de réparation de l’ADN dans les lymphocytes.

La protéine virale en pointe était si toxique pour cette voie qu’elle l’a neutralisée à 90 %. Si l’ensemble de la protéine spike se retrouvait dans le noyau (dans les ovaires), et si elle était produite en quantité suffisante et restait en place suffisamment longtemps avant que l’organisme ne soit en mesure de l’éliminer, elle provoquerait un cancer.

Heureusement, dans le cas d’une infection naturelle, il est peu probable que cela se produise. Mais les « vaccins » expérimentaux à ARNm induisent la production de la protéine spike à l’intérieur et autour du noyau cellulaire, et ce pendant au moins 60 jours, et presque certainement plus longtemps.

Dépeuplement

Si l’on associe le fait que des centaines de milliers de décès excessifs sont enregistrés chaque semaine dans le monde au fait que les taux de natalité chutent et que les décès de nouveau-nés atteignent des niveaux critiques, on peut comprendre comment cela va conduire ou provoque la dépopulation.

Et si l’on ajoute à cela le fait que les taux de mortalité sont les plus élevés parmi les vaccinés dans tous les groupes d’âge, que la vaccination Covid-19 endommage le système immunitaire et augmente le risque de fausse couche, on comprend que la vaccination Covid-19 pourrait être responsable de la situation.

Cependant, il existe de nombreuses autres preuves qui confirment que la vaccination Covid-19 est entièrement responsable de la dépopulation qui s’ensuit, et ces preuves sont contenues dans des documents confidentiels qui ont été rassemblés au début de 2021, prouvant que votre gouvernement savait que tout cela était sur le point de se produire et a choisi de ne rien faire.

90 % des femmes enceintes vaccinées contre le Covid-19 ont perdu leur bébé, mais votre gouvernement et les autorités médicales ont choisi d’ignorer ces données.

La Food and Drug Administration (FDA) américaine a tenté de retarder de 75 ans la publication des données de sécurité du vaccin COVID-19 de Pfizer, bien qu’elle ait approuvé l’injection après seulement 108 jours d’examen de sécurité, le 11 décembre 2020.

Mais début janvier 2022, le juge fédéral Mark Pittman leur a ordonné de divulguer 55 000 pages par mois. Ils ont publié 12 000 pages à la fin du mois de janvier.

Depuis lors, le PHMPT a publié tous les documents sur son site Web. Le dernier dépôt a eu lieu le 1er juin 2022.

L’un des documents contenus dans la décharge de données est « reissue_5.3.6 postmarketing experience.pdf ». La page 12 du document confidentiel contient des données sur l’utilisation de l’injection Covid-19 de Pfizer pendant la grossesse et l’allaitement.

Pfizer indique dans ce document qu’au 28 février 2021, il y avait 270 cas connus d’exposition à l’injection d’ARNm pendant la grossesse.

Quarante-six pour cent des mères (124) exposées à l’injection Pfizer Covid-19 ont souffert d’une réaction indésirable.

Sur ces 124 mères ayant subi un effet indésirable, 49 ont été considérées comme des effets indésirables non graves, tandis que 75 ont été considérées comme graves. Cela signifie que 58 % des mères qui ont déclaré avoir subi des effets indésirables ont souffert d’un événement indésirable grave allant de la contraction utérine à la mort fœtale.

Au total, 4 cas graves de fœtus/bébé ont été signalés suite à l’exposition à l’injection de Pfizer.

Mais c’est ici que les choses deviennent plutôt inquiétantes. Pfizer déclare que sur les 270 grossesses, ils n’ont absolument aucune idée de ce qui s’est passé dans 238 d’entre elles.

Mais voici les résultats connus des grossesses restantes –

Au moment de la rédaction du rapport, il y avait 34 résultats en tout, mais 5 d’entre eux étaient toujours en attente. Pfizer note qu’un seul des 29 résultats connus était normal, tandis que 28 des 29 résultats ont entraîné la perte/mort du bébé. Cela équivaut à 97 % de tous les résultats connus de la vaccination par Covid-19 pendant la grossesse qui ont entraîné la perte de l’enfant.

Si l’on inclut les 5 cas où l’issue était encore en suspens, cela équivaut à 82% de toutes les issues de la vaccination contre le Covid-19 pendant la grossesse qui se sont soldées par la perte de l’enfant. Cela équivaut à une moyenne d’environ 90% entre les chiffres de 82% et 97%.

Pfizer et les autorités médicales ont caché les dangers de la vaccination contre le Covid-19 pendant la grossesse en raison d’une étude sur les animaux ayant révélé un risque accru de malformations congénitales et d’infertilité.

Voici les conseils tirés du document » REG 174 INFORMATION FOR UK HEALTHCARE PROFESSIONALS » du gouvernement britannique.

C’est en tout cas ce qu’indiquait le guide en décembre 2020. Malheureusement, à peine un mois plus tard, le gouvernement britannique et d’autres gouvernements dans le monde ont révisé ces directives pour les lire comme suit

C’est toujours l’orientation officielle à partir de juin 2022, et cela conduit à plusieurs questions qui nécessitent des réponses urgentes quand on sait que depuis début 2021, on dit aux femmes enceintes que la vaccination Covid-19 est parfaitement sûre.

Il suffit de regarder les choses que l’on a dit aux femmes d’éviter pendant leur grossesse avant de leur dire qu’il est parfaitement sûr de prendre une injection expérimentale pour se rendre compte que quelque chose ne va pas ici…

Le poisson fumé,

Fromage à pâte molle,

Peinture humide,

Café,

Thé aux herbes,

Suppléments vitaminiques,

Les aliments transformés.

Ce ne sont là que quelques exemples, et la liste est infinie.

Commençons donc par la section » Grossesse » du guide officiel. En décembre 2020, les recommandations indiquaient que « la vaccination contre le virus Covid-19 n’est pas recommandée pendant la grossesse ». Environ un mois plus tard, cette directive indiquait que « les études sur les animaux n’indiquent pas d’effets nocifs pour la grossesse, etc.

Examinons donc les études animales en question.

Mais avant cela, il convient de souligner que les recommandations officielles stipulent, depuis juin 2022, que « l’administration du vaccin ARNm COVID-19 BNT162b2 pendant la grossesse ne doit être envisagée que lorsque les bénéfices potentiels l’emportent sur les risques potentiels pour la mère et le fœtus ». Alors pourquoi diable toutes les femmes enceintes du pays ont-elles été activement contraintes de recevoir cette injection ?

L’étude limitée sur l’animal dont il est question dans le guide officiel a en fait révélé le risque de dommages importants pour le fœtus en développement, mais les autorités de réglementation médicale aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie ont activement choisi de supprimer cette information des documents publics.

L’étude en question peut être consultée dans son intégralité ici et s’intitule « Absence d’effets sur la fertilité des femelles et le développement prénatal et postnatal de la progéniture chez les rats avec BNT162b2, un vaccin COVID-19 à base d’ARNm ».

L’étude a été réalisée sur 42 rats femelles Wistar Han. Vingt et un d’entre eux ont reçu l’injection de Covid-19 de Pfizer, et 21 ne l’ont pas reçue.

Voici les résultats de l’étude –

Le nombre de fœtus présentant des côtes lombaires surnuméraires dans le groupe témoin était de 3/3 (2,1). Mais le nombre de fœtus présentant des côtes lombaires surnuméraires dans le groupe vacciné était de 6/12 (8,3). Par conséquent, le taux d’occurrence était en moyenne 295 % plus élevé dans le groupe vacciné.

Les côtes surnuméraires, également appelées côtes accessoires, sont une variante peu commune de côtes supplémentaires provenant le plus souvent des vertèbres cervicales ou lombaires.

Cette étude a donc mis en évidence des anomalies dans la formation du fœtus et des malformations congénitales causées par l’injection de Covid-19 de Pfizer.

Mais les résultats anormaux de l’étude ne s’arrêtent pas là. Le taux de « perte de préimplantation » dans le groupe de rats vaccinés était deux fois plus élevé que dans le groupe témoin.

La perte pré-implantatoire désigne les ovules fécondés qui ne s’implantent pas. Cette étude suggère donc que l’injection de Covid-19 de Pfizer réduit les chances d’une femme d’être enceinte. Par conséquent, elle augmente le risque d’infertilité.

Dans ces conditions, comment diable les autorités de réglementation médicale du monde entier ont-elles réussi à déclarer dans leurs directives officielles que « les études sur les animaux n’indiquent pas d’effets nocifs directs ou indirects sur la grossesse » ? Et comment ont-ils réussi à déclarer « On ne sait pas si le vaccin Pfizer a un impact sur la fertilité » ?

La vérité, c’est qu’ils ont activement choisi de le dissimuler.

Nous le savons grâce à une demande de liberté d’information (FOI) adressée à l’administration des produits thérapeutiques (TGA) du ministère australien de la santé.

Un document intitulé « Delegate’s Overview and Request for ACV’s Advice », créé le 11 janvier 2021, a été publié dans le cadre de la demande de liberté d’information. La page 30 et suivantes du document montre un « examen des informations sur le produit », et souligne les changements qui devraient être apportés au « rapport d’évaluation non clinique » avant la publication officielle.

Pfizer a demandé à ce que ces modifications soient apportées avant la prochaine mise à jour des informations sur le produit.

Certains de ces changements demandés sont les suivants

L’évaluateur du module 4 a demandé à Pfizer de retirer son allégation selon laquelle « les études sur les animaux n’indiquent pas d’effets nocifs directs ou indirects en ce qui concerne la toxicité pour la reproduction ».

Pourquoi ?

L’évaluateur du module 4 a indiqué à Pfizer que la catégorie de grossesse B2 était considérée comme appropriée et lui a demandé d’ajouter la ligne suivante

« Une étude combinée de fertilité et de toxicité pour le développement chez les rats a montré une augmentation de la fréquence des côtes lombaires surnuméraires chez les fœtus des rates traitées par COMIRNATY.

Mais voici un rappel de la façon dont se lit le document officiel publié à l’intention du grand public –

Source – Page 7

La catégorie de grossesse a été changée en « B1 », aucune ligne n’a été incluse sur l’occurrence accrue de côtes lombaires surnuméraires chez les fœtus, et ils ont plutôt inclus la ligne qui a été demandée d’être retirée en affirmant que « les études animales n’indiquent pas d’effets nocifs directs ou indirects en ce qui concerne la grossesse… ».

Voici la description officielle des catégories relatives à la grossesse

C’est une différence assez importante entre les deux catégories. Mais le fait que l’évaluateur du module 4 ait même pensé que la catégorie de grossesse B2 était appropriée est très discutable quand on considère les résultats, comme nous l’avons révélé ci-dessus, de l’étude animale « inadéquate » et extrêmement petite qui a été réalisée pour évaluer la sécurité de l’administration de l’injection Covid-19 de Pfizer pendant la grossesse.

Des documents confidentiels de Pfizer révèlent que le vaccin Covid-19 s’accumule dans les ovaires ; les cas de cancer ovarien n’ont jamais été aussi nombreux.

Une autre étude, que l’on peut trouver dans la longue liste de documents confidentiels de Pfizer que la FDA a été forcée de publier via une ordonnance du tribunal ici, a été menée sur des rats Wistar Han, dont 21 femelles et 21 mâles.

Chaque rat a reçu une seule dose intramusculaire de l’injection Pfizer Covid-19, puis le contenu et la concentration de la radioactivité totale dans le sang, le plasma et les tissus ont été déterminés à des points prédéfinis après l’administration.

En d’autres termes, les scientifiques chargés de l’étude ont mesuré la quantité de l’injection de Covid-19 qui s’est propagée dans d’autres parties du corps telles que la peau, le foie, la rate, le cœur, etc.

Mais l’un des résultats les plus inquiétants de l’étude est le fait que l’injection Pfizer s’accumule dans les ovaires au fil du temps.

Un « ovaire » est l’une des paires de glandes féminines dans lesquelles se forment les ovules et où sont fabriquées les hormones féminines que sont les œstrogènes et la progestérone.

Dans les 15 premières minutes suivant l’injection de la piqûre Pfizer, les chercheurs ont constaté que la concentration totale de lipides dans les ovaires était de 0,104 ml. Ce chiffre est ensuite passé à 1,34 ml après 1 heure, 2,34 ml après 4 heures, puis 12,3 ml après 48 heures.

Les scientifiques n’ont toutefois pas mené d’autres recherches sur l’accumulation après une période de 48 heures, de sorte que nous ne savons tout simplement pas si cette accumulation inquiétante s’est poursuivie.

Mais les données officielles britanniques publiées par Public Health Scotland, que vous pouvez consulter ici, offrent quelques indices inquiétants quant aux conséquences de cette accumulation sur les ovaires.

Les chiffres relatifs au nombre d’individus souffrant d’un cancer de l’ovaire montrent que la tendance connue en 2021 était nettement supérieure à celle de 2020 et à la moyenne 2017-2019.

Ovarian Cancer – Source

Le graphique ci-dessus va jusqu’à juin 2021, mais les graphiques du tableau de bord de Public Health Scotland présentent maintenant des chiffres allant jusqu’à décembre 2021 et révèlent malheureusement que l’écart s’est encore creusé, le nombre de femmes atteintes d’un cancer de l’ovaire ayant augmenté de manière significative.

Des documents confidentiels de Pfizer révèlent des preuves de l’existence de maladies auto-immunes et de maladies renforcées associées aux vaccins, mais votre gouvernement et les autorités médicales ont choisi de les ignorer.

Voici ce que Pfizer a révélé à la FDA au sujet de la maladie améliorée associée au vaccin dans son intégralité.

Pfizer écrit dans la section description que –

Il est difficile d’établir un taux attendu de VAED, de sorte qu’une analyse significative observée/attendue ne peut être menée à ce stade sur la base des données disponibles. La faisabilité d’une telle analyse sera réévaluée en permanence, à mesure que les données sur le virus augmentent et que les données sur la sécurité du vaccin continuent de s’accumuler ».

Compte tenu du fait que ce document a été approuvé le 30 avril 2021 et qu’il est basé sur les données relatives aux réactions indésirables reçues jusqu’au 28 février 2021, cette phrase devrait inquiéter même les plus fidèles adorateurs de l’industrie pharmaceutique.

Au Royaume-Uni, le Pfizer jab a reçu une autorisation d’utilisation d’urgence le 8 décembre 20, et la première injection a été administrée le jour suivant. En avril 2021, soit 5 mois plus tard, Pfizer admettait qu’il n’avait aucune idée si ses injections de Covid-19 provoquaient le VAED, et qu’il ne le saurait que lorsqu’il disposerait de plus de données.

Cela confirme noir sur blanc que le grand public a pris part à ce qui pourrait être la plus grande expérience jamais réalisée, une expérience qui a rendu quelques privilégiés extrêmement riches.

Pfizer continue dans la section description en déclarant –

Depuis la première autorisation temporaire d’approvisionnement d’urgence en vertu du règlement 174 au Royaume-Uni (1er décembre 2020) et jusqu’au 28 février 2021, 138 cas [0,33 % de l’ensemble des données PM], signalant 317 événements potentiellement pertinents, ont été récupérés ».

Ce que Pfizer admet ici, c’est que jusqu’au 28 février 21, 138 personnes avaient signalé des événements indésirables qui étaient des marqueurs de la maladie améliorée associée au vaccin.

Selon Pfizer, ces 138 cas rapportant 317 événements pertinents pour le VAED incluaient

71 incidents au Royaume-Uni ;

25 incidents aux Etats-Unis ;

14 incidents en Allemagne ;

16 incidents en France, Italie, Mexique et Espagne (4 chacun) ;

3 incidents au Danemark ;

et 9 incidents dans 9 pays différents

Sur les 138 cas, 71 ont été jugés « médicalement significatifs », dont 8 ont laissé des séquelles graves. Une hospitalisation non fatale ou ne mettant pas la vie en danger a été nécessaire pour 16 cas, dont 1 a laissé des séquelles graves. 17 cas ont été considérés comme mettant la vie en danger, dont 7 ont été jugés graves pour une hospitalisation, et 38 cas ont abouti à un décès.

Au moment de la rédaction du rapport, qui était basé sur les données soumises jusqu’à la fin du mois de février 2021, outre les 38 cas dont on savait qu’ils avaient entraîné le décès à ce moment-là, 26 autres cas seulement étaient répertoriés comme résolus, 65 non résolus, 1 non résolu avec des séquelles et 8 avec des résultats inconnus.

Pfizer poursuit dans le document confidentiel en déclarant que

‘Sur les 317 événements pertinents, les PT les plus fréquemment rapportés (≥2%) étaient : Inefficacité du médicament (135), Dyspnée (53), Diarrhée (30), Pneumonie à COVID-19 (23), Vomissements (20), Insuffisance respiratoire (8) et Convulsions (7). »

Pfizer conclut dans son document que –

Le VAED peut se présenter comme une manifestation clinique grave ou inhabituelle de COVID-19. Dans l’ensemble, il y a eu 37 sujets présentant une suspicion de COVID-19 et 101 sujets présentant une confirmation de COVID-19 après l’administration d’une ou des deux doses du vaccin ; 75 des 101 cas étaient graves, entraînant une hospitalisation, une invalidité, des conséquences mettant la vie en danger ou le décès.

Pfizer semble ainsi admettre que son vaccin n’est pas très efficace pour protéger les personnes qui reçoivent son vaccin expérimental. Il est important de rappeler que ces injections ne préviennent pas l’infection ou la transmission, elles sont seulement censées protéger contre l’hospitalisation et le décès. Par conséquent, comme 75 des 101 cas confirmés de Covid-19 étaient graves (69 %), Pfizer semble admettre que son vaccin n’est pas très efficace à cet égard.

Pfizer termine en déclarant que –

Dans cette revue des sujets atteints de COVID-19 après vaccination, sur la base des preuves actuelles,

Le VAED/VAERD reste un risque théorique pour le vaccin. La surveillance se poursuivra.

Nous avons ici Pfizer qui admet que la maladie améliorée associée aux vaccins est un risque théorique associé à sa thérapie génique expérimentale Covid-19, qui a été injectée dans les bras de centaines de millions de personnes dans le monde entier plusieurs fois depuis décembre 2020.

Il n’y a pas de mots appropriés qui pourraient exprimer à quel point la décision d’administrer cette injection à des millions de personnes, y compris des enfants, était et reste incroyablement stupide et dangereuse.

La maladie auto-immune

Malheureusement, la FDA a également choisi d’ignorer les preuves présentées par Pfizer de maladies auto-immunes subies en tant qu’effets indésirables de son injection de Covid-19.

La page 20 du document reissue_5.3.6 postmarketing experience.pdf contient des détails concernant les effets indésirables signalés en rapport avec des maladies à médiation immunitaire/autoimmunes.

Selon Pfizer, sur les 42 086 participants à l’essai, 1 050 ont déclaré souffrir d’une maladie auto-immune, dont 760 ont été médicalement confirmés.

Seuls 196 de ces cas concernaient des personnes âgées, la grande majorité (746) étant des adultes, et 2 autres des adolescents.

780 de ces cas de maladies auto-immunes ont été considérés comme graves, tandis que 297 ont été considérés comme non graves.

Les événements les plus fréquemment signalés comprenaient l’hypersensibilité, la neuropathie périphérique, la péricardite, la myocardite, les troubles auto-immuns et le phénomène de Raynaud, entre autres.

Cela montre qu’en avril 2021, les autorités de réglementation des médicaments étaient pleinement conscientes du risque de myocardite et de péricardite. En juin 2022, il s’agit de deux des seuls effets secondaires de la vaccination Covid-19 dont les autorités de réglementation médicale ont admis la possibilité, ce qui prouve la fréquence de ces effets secondaires.

De manière discutable, Pfizer a conclu dans le document qu’elle a présenté que

« Cette revue des cas cumulés ne soulève pas de nouveaux problèmes de sécurité. La surveillance se poursuivra ».

C’est une déclaration que Pfizer regrettera longtemps, du moins en ce qui concerne la myocardite et la péricardite.

Voici comment ces deux maladies auto-immunes ont touché des personnes aux États-Unis, selon le Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), où seulement 1 à 10 % des effets indésirables sont effectivement signalés -…

Des documents confidentiels de Pfizer révèlent des dizaines de milliers d’événements indésirables signalés et des milliers de décès au cours des 90 premiers jours du déploiement du vaccin Covid-19.

Dans le document confidentiel de Pfizer intitulé « Cumulative Analysis of Post-Authorization Adverse Event Records Reports », il est évident qu’au cours des 90 premiers jours du déploiement du vaccin Covid-19 dans le cadre de l’autorisation d’utilisation d’urgence de la FDA – du 1er décembre 2020 au 28 février 2021 – des dizaines de milliers d’effets indésirables ont été signalés. 2020 – 28 février 2021 – des dizaines de milliers d’effets indésirables ont été signalés, dont plus de 1200 décès.

Comme le rapport n’inclut que les effets indésirables du vaccin que les chercheurs considèrent comme des « cas graves », des milliers d’autres soumissions n’ont pas été prises en compte dans ces données.

Le rapport indique qu’il y a eu au total 42 086 rapports de cas de personnes ayant eu une réaction indésirable au vaccin de Pfizer dans le monde, le plus grand nombre (13 739) provenant des États-Unis et du Royaume-Uni (13 404).

Selon le document, les femmes (29 914) étaient trois fois plus susceptibles d’avoir une réaction que les hommes (9182). Au total, 1 223 personnes ont eu une réaction mortelle au vaccin expérimental de Pfizer.

Le rapport indique également que tous les cas jugés « non graves » seraient traités dans les 90 jours. Or, ce rapport a été publié avant même que les 90 jours de disponibilité du vaccin Pfizer ne soient écoulés.

« En raison du grand nombre de déclarations spontanées d’effets indésirables reçues pour le produit, le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché a donné la priorité au traitement des cas graves, afin de respecter les délais de déclaration réglementaire accélérés et de s’assurer que ces déclarations sont disponibles pour la détection des signaux et l’évaluation.

Les cas non graves sont traités dès que possible et au plus tard 90 jours après leur réception. Pfizer a également pris de multiples mesures pour contribuer à atténuer la forte augmentation des rapports d’événements indésirables. »

Votre gouvernement savait ce qui allait se passer

Les documents confidentiels de Pfizer révèlent que votre gouvernement connaissait les risques liés au déploiement des injections expérimentales de Covid-19 dans la population générale, mais qu’il a choisi d’ignorer ces risques et d’agir quand même.

Il connaissait les dommages que les vaccins pouvaient causer pendant la grossesse, mais a choisi non seulement de les ignorer, mais aussi de les dissimuler.

Ils savaient que le vaccin s’accumulait dans toutes les parties du corps, mais ont insisté pour qu’il reste au site d’injection.

Ils savaient qu’il existait des preuves que les vaccins provoquaient des maladies auto-immunes et des maladies renforcées associées aux vaccins, mais ils ont choisi de les ignorer.

Et ils savaient que les vaccins Covid-19 avaient mutilé et tué des milliers de personnes dans les 90 premiers jours de leur lancement, mais ils ont choisi de continuer à offrir l’injection au public.

Toutes ces choses ensemble étaient une recette pour la dépopulation et maintenant, à la fin de 2022, nous semblons être témoins de ce qui se passe enfin.

Nous vous avons dit que vous pourriez trouver certaines des affirmations ci-dessus difficiles à croire au départ. Mais comme vous l’avez vu, elles sont toutes extraites de documents officiels approuvés par le gouvernement.

La vaccination contre le Covid-19 provoque en effet une dépopulation massive, et votre Gouvernement savait que cela se produirait.

https://expose-news.com/2022/10/16/covid-jab-killing-millions-gov-knew-it-would-happen/