Alerte pour Pfizer à Londres, crise de l’énergie et crise boursière, l’Europe politique vacille

L’Europe devait sortir vainqueur par KO de son affrontement avec la Russie. On nous soutenait qu’elle était renforcée par l’épreuve du COVID . Mais, coup sur coup, deux nouvelles viennent de tomber qui interrogent fortement sur la pérennité de la construction communautaire, et au-delà, sur l’avenir de l’Europe occidentale elle-même. De Pfizer à Londres, les nuages s’accumulent à l’horizon, bas et lourds comme un couvercle de plomb…et voici une dame va-t’en guerre qui devra bientôt rendre des comptes.