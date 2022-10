Source: http://mai68.org/spip2/spip.php?article12929

Bonjour à toutes et à tous,

La gauche, même celle dite « extrême » a tellement glissé à droite que sur certaines thématiques de lutte populaire, tels le covid ou l’Ukraine, elle se retrouve dépassée sur sa gauche par l’extrême droite.

Sur le covid,

Lire l’article sur la trahison de la gauche face au spectacle du coronavirus :

http://mai68.org/spip2/spip.php?article6682

Coronavirus – Exemple de discours tenu par la pire extrême droite :

http://mai68.org/spip2/spip.php?article6018

Sur l’Ukraine,

Lire l’article sur le petit soldat de la Somme :

http://mai68.org/spip2/spip.php?article12783

Un point de vue d’extrême droite sur le Donbass communiste :

http://mai68.org/spip2/spip.php?article10941

Sur la lutte de classe sur le front économique,

Mélanchon qui « stélirise » la gauche contestataire contre l’érosion du pouvoir d’achat par la mystique climatique petite bourgeoise.

Mélenchon stérilise les manifs contestataires grâce au climat – VIVE LA RÉVOLUTION (mai68.org)

.

La déliquescence de la gauche :

.

La gauche française et européenne est-elle l’alliée des peuples ou partenaire de l’OTAN ?

La grande explosion sociale arrive mais dans la confusion idéologique la plus extrême…à cause de la gôche.

Inversement à ce qui se passe en Amérique Latine la gauche européenne est dans la confusion la plus profonde et n’ose pas faire face aux récits imposés par les médias et aux limites imposées par la domination américaine. Ainsi, sur certains sujets fondamentaux comme la paix et la guerre, elle réussit à se situer à droite d’Elon Musk, Henri Kissinger ou Marine Le Pen.

Le risque majeur est que si la gauche ne se ressaisit pas de son autocastration, par volonté de rester dans le “politiquement correct” (au service du capital), elle laissera la place à l’extrême droite conservatrice, nationaliste et réactionnaire, du moins à son aile la moins soumise aux Américains, pour exprimer la révolte populaire.

Article complet : http://mai68.org/spip2/spip.php?article12927

