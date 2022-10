Si les “vaccins” covid ont toujours la cote auprès des autorités sanitaires et politiques, qui multiplient les autorisations et indications dans des conditions qui auraient conduit à des radiations il y a quelques années, la population mondiale semble de moins en moins dupe.

Faute de réaction de la part des autorités qui sont mieux informées et avant nous, au début nous disions qu’il faudrait malheureusement plus d’accidents, plus de décès pour que les choses bougent. Nous y sommes peut-être. L’histoire du Médiator se répète en pire : freins de l’administration qui soutient le laboratoire, omerta, censure des lanceurs.

Avant, quelques dizaines de sportifs tombaient sur le terrain chaque année, maintenant c’est plus de 1000 par an (3 (et non 2) décès pour le dernier marathon Comrades en Afrique du Sud ( 28 août), un arrêt cardiaque au dernier semi marathon (2 octobre, Annecy),..), cela ne dérange personne. Que des gamins s’effondrent dans des cours d’école devant leurs camarades, cela ne dérange personne. Que des présentateurs télé, que des orateurs s’écroulent en présentation, cela ne dérange personne. Personne chez nos dirigeants, par contre il semble, au vu des derniers chiffres, que cela commence à déranger la population.

Si elle bougeait peu à ce jour, c’est parce que la presse ne l’informait pas. Là encore on a un début de frémissement. Merci à Télé7jours qui a relayé ce que Nathalie Marquay-Pernaut dit depuis des mois : JPP n’est pas mort de son cancer, mais de thromboses successives après sa troisième dose, jusqu’à la thrombose mortelle. Son mari n’a bien sûr pas été déclaré comme décédé du vaccin, tout comme Karin, avec des thromboses de partout, mais c’est normal à cet âge d’avoir des thromboses de partout. On a incriminé un facteur génétique, bien que toutes les recherches aient été négatives. J’ai dit merci à Télé7jours (et à Nathalie), mais j’aurais préféré dire merci au Monde, à Libération, au Point ou à TF1 et France 2.

À quoi voit-on que la population en a ras-le-bol de ces vaccins et de ces mensonges ? Aux chiffres de vaccinations, les chiffres eux ne mentent pas.

AUX USA

Aux USA, les effets secondaires sont enfin publiés par le CDC (équivalent ANSM). Il a fallu 15 mois de procédures juridiques au cabinet d’avocats Siri & Glimpstead pour avoir la transparence, qu’on ne devrait pas avoir à demander en médecine, surtout quand il s’agit de nouveaux traitements et de décès. Plus de 3,3 millions de déclarations, dont 25% étiquetées graves. Depuis, que voit-on sur les courbes de vaccinations, malgré la sortie d’un nouveau vaccin bivalent miraculeux (et autorisé sans étude chez l’homme, mais uniquement chez 15 souris qui aujourd’hui ne sont plus en vie) ? Une chute brutale en 10 jours :

EN FRANCE

Et en France, qui a lancé sa campagne avec le nouveau vaccin il y a 11 jours, a-t-on une remontée des vaccinations ? Non cela continue de baisser, de plus en plus :

MONDE

Et à l’échelle mondiale, que se passe-t-il ?

Même baisse, générale, même chute rapide, en une semaine.

Même s’il est sans doute encore un peu tôt pour juger de l’engouement ou du rejet de cette nouvelle “vaccination” face à plusieurs nouveaux variants qui arrivent (prochain billet), nous avons quand même des cassures nettes, alors qu’on devrait avoir des courbes se stabilisant ou remontant. Les 15 jours à venir vont être intéressants, et sur l’évolution de ces courbes, et sur l’évolution de l’iceberg qui commence à fondre et remonter à la surface.

Petite anecdote concernant la transparence et l’information du public, quand je vais sur le site officiel du gouvernement US (cdc.gouv), à la page « possibles effets secondaires », et que sur cette page, je clique sur l’accès à V-Safe, j’ai depuis quelques heures le message suivant :

Problème technique ? Afflux de consultations ? Frein volontaire ? Revirement ? On sera fixé dans la journée. Ceci dit, le message est tout à fait adapté à la situation, oui, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce monde, et l’on peut toutefois toujours accéder aux données par : https://www.icandecide.org/v-safe-data/