La tragédie de la République islamique et le dilemme de la gauche occidentale

En 1979, lorsque je suis arrivé aux États-Unis, venant d’Iran, pour poursuivre mes études, j’ai donné une conférence à un groupe d’Américains progressistes sur mon point de vue au sujet de la révolution iranienne et l’émergence de la « République islamique« . J’ai notamment dit que la révolution visant à renverser la monarchie, qui a commencé avec un énorme soutien populaire, s’est islamisée. J’ai également déclaré que le terme République islamique est un oxymore, car le concept d’un État dirigé par un représentant du peuple, tel qu’un président, est incompatible avec la notion de tutelle d’un juriste islamique ou du Faqih. En outre, j’ai mentionné que le concept de République Islamique est à bien des égards incompatible avec le capitalisme moderne. Par exemple, j’ai dit que l’usure est interdite dans l’Islam, comme dans de nombreuses autres religions, donc pour avoir un capital porteur d’intérêts et un système bancaire moderne, il faut soit changer les enseignements religieux – comme l’a fait, par exemple, le christianisme – soit appeler l’usure par un autre nom, ce qu’a fait la République Islamique. Compte tenu de cela, et de quelques autres incompatibilités, j’avais prédit que la Révolution Islamique ne durerait pas très longtemps.

Rétrospectivement, j’avais tout à fait tort dans ma prédiction ! 43 ans plus tard, la République islamique continue de vivre. Mais mon analyse n’était pas erronée. La République Islamique était, et est toujours, un oxymore. Elle est toujours, à bien des égards, incompatible avec le capitalisme moderne.

Dans les soi-disant démocraties occidentales, comme Karl Marx l’a fait remarquer un jour, le peuple décide régulièrement quel membre de la classe dirigeante doit le représenter. Ainsi, les électeurs oscillent entre tel ou tel parti, ou tel ou tel individu, en espérant qu’un jour ils auront de la chance et que leur sort s’améliorera. Même si ces espoirs sont presque toujours déçus après l’élection, le concept de choix donne une illusion de légitimité au système de gouvernance. Dans ces démocraties, les dissidents sont généralement peu nombreux et inefficaces, de sorte qu’ils sont tolérés. Le seul moment où l’appareil d’État peut utiliser une force massive contre eux est lorsque la légitimité de l’État est remise en question et que l’ordre social existant est menacé.

La République Islamique a tenté d’imiter les démocraties occidentales, mais en y associant le règne du Faqih, le « chef suprême de la révolution« . Le résultat a été un système, ou un « nezam » comme on l’appelle souvent en Iran, dans lequel le Faqih et ses cohortes prennent toutes les décisions importantes, et le président, qui est soumis au Faqih, est surtout une figure symbolique. [Les États-Unis et leurs alliés utilisent souvent le terme « régime » pour désigner le système de gouvernement iranien ou, en fait, tout gouvernement qui n’est ni ami ni soumis. Ainsi, le nezam en Iran est un régime mais l’Arabie saoudite est un royaume et Israël une démocratie].

Dès le début, la légitimité du nezam a été remise en question par les dissidents, ce qui menaçait les fondements de la République Islamique. L’État a réussi à réprimer, souvent violemment, toute opposition à son pouvoir, en utilisant des forces de sécurité massives, notamment l’armée irrégulière ou le Corps des gardiens de la révolution islamique. Ceci, et le fait que le nezam avait ses propres partisans inconditionnels, a aidé le système à survivre.

Une autre raison de la survie du système était, ironiquement, l’opposition aux forces impériales de l’Occident et de leurs alliés au Moyen-Orient, en particulier Israël. Ces forces avaient perdu leur meilleur partenaire dans la révolution iranienne, le monarque. Le nouveau régime, qui parlait d’exporter sa révolution et d’aider à libérer la Palestine, apparaissait comme une menace pour l’ordre mondial que les États-Unis avaient établi. Les États-Unis et leurs alliés ont donc imposé à l’Iran des sanctions sévères qui se poursuivent aujourd’hui encore et s’accumulent presque quotidiennement. Cependant, non seulement la pression n’a pas renversé le nezam, mais elle a contribué à prolonger sa vie. La République Islamique a effectivement utilisé cette hostilité à son propre avantage. Toute objection à son régime est traitée comme une conspiration étrangère, et les dissidents sont qualifiés de laquais ou d’espions des États-Unis et de leurs alliés, en particulier Israël.

L’inimitié des Etats-Unis et de leurs alliés envers la République Islamique a également aidé le nezam d’une autre manière. Les forces progressistes du monde entier considéraient souvent la République Islamique comme un allié anti-impérialiste et anti-colonialiste, en particulier lorsqu’il s’agissait de la situation critique des Palestiniens. Certains, bien sûr, se sont rendu compte que l’opposition de la République Islamique à l’impérialisme et aux diverses formes de colonialisme, comme le sionisme, n’est pas fondée sur les mêmes principes que les leurs, mais principalement sur des motifs religieux (comme, par exemple, dans le cas de la Palestine) ou opportunistes (comme, par exemple, dans le cas de Cuba). Néanmoins, le proverbe « l’ennemi de mon ennemi est mon ami » a souvent prévalu et de nombreux progressistes se sont abstenus de critiquer le nezam, permettant à la République Islamique d’exploiter leurs critiques de la politique des États-Unis et de leurs alliés à l’égard de l’Iran.

Le nezam a réussi à survivre malgré une crise économique persistante. L’économie iranienne, depuis sa création, a été principalement dans un état de « stagflation« , la combinaison d’une économie stagnante avec un taux de chômage élevé et une forte inflation. Dans l’interview que j’ai accordée en juillet 2022 à un site d’information iranien sur les perspectives de l’économie iranienne, j’ai mentionné le fait que le taux de croissance du PIB iranien, en particulier celui prévu pour 2023, est au mieux anémique, que le taux de chômage prévu pour 2022 est de 10,2 % et que le taux d’inflation prévu est d’environ 39,4 %. J’ai également mentionné que la dévaluation continue de la monnaie iranienne est largement révélatrice du manque de confiance de la population dans sa monnaie et son économie. En outre, j’ai souligné que même si les sanctions inhumaines imposées par les États-Unis et leurs alliés à l’Iran sont une cause majeure de ses difficultés économiques, la mauvaise gestion et la corruption jouent également un rôle important. En effet, j’ai rappelé qu’il y a quelques années, l’ancien président du Parlement iranien, Ali Larijani, a déclaré que 80 % des problèmes de l’Iran étaient dus à la mauvaise gestion et le reste aux sanctions. J’ai également cité le président actuel, Raisi, qui a déclaré : « La corruption, la pauvreté et l’injustice ne conviennent pas à la République islamique et la situation actuelle est différente de la situation souhaitée. » [Inutile de dire que l’interview n’a jamais été publiée, même si toutes mes données provenaient de sources officielles et que l’interview a été soumise à deux processus éditoriaux, éliminant les commentaires jugés négatifs]. Pourtant, de nombreux dirigeants politiques et leurs porte-paroles médiatiques en Iran donnent l’impression que les performances économiques abyssales de l’Iran sont simplement dues à l’hostilité des « ennemis« . De nombreux Iraniens semblent également être d’accord avec cette évaluation et, par conséquent, ne tiennent pas le gouvernement responsable de leurs malheurs économiques.

Bien qu’il soit en proie à une agitation économique et politique permanente, le nezam a organisé des élections depuis sa création. Au fil des ans, de nombreux Iraniens, à l’instar de ceux des démocraties occidentales, ont participé à ces élections, dans l’espoir que la chance frappe à leur porte. Mais à chaque élection, il est devenu plus évident que l’ensemble du processus est encore une plus grande farce que dans les démocraties occidentales. Alors qu’en Occident, les candidats à la présidence sont contrôlés principalement par l’argent, en Iran, ils sont contrôlés par le Conseil des gardiens, un organe religieux composé de 12 membres, dont six sont nommés par le Faqih. Il n’est donc pas difficile de comprendre que rien ne changera dans le pays tant que le Faqih et ses associés contrôleront le résultat des élections. Lors de la dernière élection présidentielle, en 2021, le Conseil des gardiens a éliminé toutes les personnes sauf trois, dont deux n’étaient que de la poudre aux yeux, et la troisième, Raisi, avait été préparée par le nezam pendant des années pour devenir président. Cette élection était une telle mascarade que moins de 50 % des électeurs éligibles ont voté, Raisi ayant obtenu plus de 70 % des voix. Les votes nuls et perdus étaient d’environ 13%, ce qui indique que même certains de ceux qui ont voté en avaient assez du processus électoral du nezam.

L’élection présidentielle de 2021 en Iran a prouvé que la « République islamique » d’Iran est un oxymore, qu’il n’y a pas de république dans la « République islamique« . Elle a mis à nu le fait que l’Iran est dirigé par un seul homme et ses cohortes. Elle a démontré clairement que l’élection présidentielle en Iran est un simulacre, une façade destinée à donner une légitimité à un système clérical fondé sur l’interprétation de l’Islam par un seul homme. Elle a mis en évidence que la jeune génération iranienne – capable de voir d’un simple clic sur un téléphone portable le mode de vie moderne en dehors de son pays – n’acceptera plus des concepts médiévaux tels que le hijab.

Avec l’arrivée de cette jeune génération sur la scène, la République islamique a enfin confirmé qu’elle est incompatible avec le capitalisme moderne. Il ne manquait qu’une étincelle pour mettre le feu à cette génération, et elle est venue lorsqu’une jeune femme, Mahsa (Ghina) Amini, est morte sous la garde de la patrouille d’orientation. Que Mahsa soit morte à la suite d’un coup à la tête ou de médicaments pris pour une opération du cerveau pendant l’enfance n’avait aucune importance pour les gens qui sont descendus dans la rue. Ils voulaient que le nezam médiéval parte. [Leurs doléances ont été bien exprimées dans la chanson Baraye qui est « devenue virale », pour reprendre une expression populaire].

Les jeunes manifestants, cependant, n’ont pas été rejoints par des masses de gens, les plus de 50% des électeurs éligibles qui n’ont même pas voté à l’élection présidentielle de 2021. Cela n’était pas le cas lors de l’élection présidentielle controversée de 2009, où, après le scrutin, des milliers de personnes ont défilé dans la rue pour demander ce qu’il était advenu de leurs votes. En outre, même si les manifestations ont été très répandues géographiquement et ont duré des semaines, elles sont restées relativement petites, sporadiques, se déroulant souvent la nuit, et sans leader. Néanmoins, les manifestations de cette nouvelle génération semblent être le signe avant-coureur de choses à venir.

Les événements en Iran ont fait saliver les puissances impériales de l’Occident, en particulier les États-Unis, ainsi que leurs alliés au Moyen-Orient, notamment Israël et l’Arabie saoudite, à la perspective d’un « changement de régime » en Iran, voire de la désintégration du pays. Leurs médias – qui ne rapportent presque jamais le nombre record de Palestiniens tués l’année dernière, ou jusqu’à présent cette année, par le régime israélien d’apartheid – sont dans un état de frénésie lorsqu’il s’agit de manifestations en Iran et du nombre de personnes tuées jusqu’à présent. Les groupes et les individus que les États-Unis, Israël et l’Arabie saoudite considèrent depuis des années comme des candidats possibles à la restauration de l’ordre ancien en Iran, tels que le fils de l’ancien monarque ou la secte MEK, qui figurait autrefois sur la liste des groupes terroristes américains, bavent également à l’idée de prendre le pouvoir en Iran. Même certaines personnes progressistes ont pris des positions que les partisans du « changement de régime » ont jugées utiles. Et cela pose une question importante. Comment les éléments progressistes, y compris ceux dont le sentiment a pu être exploité par la République Islamique à un moment donné, doivent-ils réagir à la situation actuelle en Iran ?

Il n’est pas facile de répondre à cette question. C’est un dilemme auquel beaucoup d’entre nous somment confrontés. C’est comme marcher sur une corde raide, un numéro d’équilibriste. Il serait présomptueux de ma part de dire aux autres ce qu’ils doivent faire. Mais j’ai toujours été guidé par le fait qu’il n’y a pas de bons dans la bataille entre la République Islamique et l’Occident impérial, en particulier les États-Unis, et leurs alliés au Moyen-Orient, notamment Israël et l’Arabie saoudite.

La question est de savoir lequel est le pire, lequel est le plus dangereux, lequel a historiquement commis le plus d’atrocités dans le monde, et lequel peut faire le plus de dégâts dans ce monde. Une fois que vous avez répondu à ces questions, vous pouvez concentrer votre attention sur l’un sans perdre de vue l’autre.

Sasan Fayazmanesh est professeur d’économie à la California State University.

Traduit par Wayan, relu par Hervé, pour le Saker Francophone