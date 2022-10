Mislav Kolakusic, ancien juge anticorruption : «Les vaccins sont le plus grand scandale de corruption de l’histoire de l’humanité»

Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, est dans de beaux draps… L’opacité sur l’achat des vaccins qui ont été négociés par SMS entre elle et Pfizer, pour des milliards d’euros, ne passe pas inaperçue au parlement européen. L’intervention du parlementaire croate Mislav Kolakusic, avocat et ancien juge militant contre la corruption fait sensation sur les réseaux sociaux.

« Le vaccin est un produit dont personne sur cette Terre — hormis peut-être deux ou trois personnes — ne sait ce qu’il contient. Tout ceci n’est que secret et protection des brevets. Ne pensez pas qu’il existe un gouvernement ou agence européenne qui saurait exactement ce qui se trouve dans ce produit. Personne ne sait et personne n’ose le dire. […] L’achat de 4,5 milliards de doses du vaccin Covid-19 […] pour 450 millions de résidents de l’Union européenne (71 milliards d’euro) est le plus grand scandale de corruption de l’histoire de l’humanité. »

Source: Le Média en 4-4-2. Mislav Kolakusic, ancien juge anticorruption : « Les vaccins sont le plus grand scandale de corruption de l’histoire de l’humanité » (lemediaen442.fr)

