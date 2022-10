La dette publique et le budget de l’État…et autres réflexions de travailleurs portugais

La dette publique et le budget de l’État portugais (2023)

« Réduire notre dette publique » est la justification de fin de ligne de Medina pour contester le budget de l’État pour 2023.

Dans la précédente étude d’impact du budget, le gouvernement portugais indique sur son site internet que le budget de l’État pour 2023 protège les revenus et favorise l’investissement en garantissant aux entreprises un régime fiscal plus favorable, des incitations à la capitalisation et le renforcement des revenus.

Il y parvient en cédant aux créanciers internationaux une part importante de ce qu’il reçoit des Portugais par le biais de la collecte des impôts et en contenant les salaires à des niveaux nettement inférieurs à l’inflation des prix des biens essentiels nécessaires à la subsistance des travailleurs.

Le budget du gouvernement, qualifié de socialiste de manière provocante, permet à la bourgeoisie de faire d’une pierre deux coups. D’une part, il donne libre cours aux intérêts du capital et des capitalistes, et d’autre part, il favorise et aiguise le dégoût et la révolte populaires contre le « socialisme » qui traite si mal le citoyen travailleur dépossédé.

Les bons comptes pour António Costa sont la réduction du déficit et de la dette publique.

Ce que l’outrecuidance de Costa ne dit pas, parce que lui-même ne sait pas ou ne veut pas savoir, c’est ce qu’est cette dette publique et ce que signifie le déficit des comptes publics.

La dette publique n’est rien d’autre que la main basse sur l’appropriation de l’argent des impôts collectés par l’État auprès de ses citoyens. C’est le placement le plus sûr qui soit, car il dispose d’une organisation puissante, des fonctionnaires des finances aux policiers et du gouvernement à la présidence de la république, pour le rembourser, c’est-à-dire le rembourser et piller les intérêts.

Mais, provocation des provocations, ce ne sont pas ceux qui ont fait et bénéficié de la dette qui paient, ce sont ceux qui n’ont ni fait la dette, ni bénéficié de la dette qui sont obligés de la payer !

Quant au déficit, également de la responsabilité des gouvernants, il se produit parce que le solde des comptes est négatif. Mais pourquoi est-il négatif ? Est-ce à cause de ceux qui travaillent ? Ou est-ce à cause de ceux qui gouvernent ? Quelles circonstances conduisent au déficit et quelle est la comptabilité qui l’exprime ? Une fois de plus, pas un seul mot d’explication de la part de Costa ou de Medina, et encore moins de responsabilité pour ce qui a été réalisé !

Ceux qui pensent que le gouvernement Costa est politiquement différent du gouvernement Passos Coelho et que Ventura fera mieux que Costa s’il est au gouvernement se trompent. On les a tous eus, PS et PSD seuls, PSD et CDS, CDS et PS, PS plus PC et BE, PSD avec PS, et si quelqu’un pense que Chega n’a jamais été là, il suffit de regarder les CV de ses militants pour se rendre compte qu’ils étaient soit du PSD, de la CDS ou même du PS, soit sont aujourd’hui des gorilles nostalgiques du parti unique de Salazar/Caetano cyniquement appelé » Union nationale » et gouvernement de quarante ans de bâillonnement, de sous-développement et de répression tutoyée.

Le problème qui cherche une solution dans le pays depuis presque cinquante ans s’aggravera tant que l’on insistera sur les solutions bourgeoises à la crise. Ce qui est en crise, c’est le mode de production bourgeois et son économie d’exploitation de l’homme par l’homme, qui est de plus en plus odieux et insoutenable pour ceux qui travaillent, étudient et aspirent à vivre.

Nous devons rapidement surmonter les obstacles fictifs et matériels qui empêchent les travailleurs en général et les travailleuses en particulier de s’organiser socialement en tant que classe dirigeante pour une économie de produit – et non de surproduction, farouchement défendue par la bourgeoisie – et dans la primauté de la valeur d’usage contre la primauté de la valeur d’échange telle que, de manière réductrice, le capital l’impose.

Le budget de l’État 2023 est né avec du plomb !

Dehors le gouvernement d’António Costa !

A bas la farce parlementaire !

Seuls les travailleurs peuvent surmonter la crise !

Le contrôle ouvrier doit s’opposer au contrôle bourgeois !

INFLATION : POUR L’ETAT BOURGEOIS UN IMPÔT, LA SURVIE POUR LE CAPITAL !

Pour les économistes bourgeois, l’inflation a diverses causes et divers effets selon la manière dont elle est perçue : inflation de la demande, inflation des coûts, inflation structurelle ; inflation et croissance économique, effets distributifs de l’inflation, effets de l’inflation sur les entreprises et inflation, balance des paiements et taux de change (AAVV, A Inflação, Salvat Editora, 1979).

Mais scientifiquement l’inflation ne résulte que d’un désordre dans la production dans le cadre de l’appropriation de la plus-value – et l’effet est le pillage que l’inflation procure.

La production dans le mode de production bourgeois est déterminée par le produit excédentaire – ou plus-value – réalisé. Le produit est un moyen d’accéder au surproduit. Ce n’est pas le pain qui intéresse le bourgeois ; ce qui intéresse le bourgeois, c’est de savoir s’il accumule ou non du pain. Il y a autant d’argent qu’il y a de marchandises à transiger. Mais si pour le travailleur l’argent est destiné à l’échange avec les produits nécessaires à ses attentes, sa subsistance et sa reproduction, pour le patron le produit dont il a besoin est la force de travail qui produit plus d’argent afin d’accumuler plus que ce que le travailleur a gagné.

La guerre du pain

Sept chiens pour un os ! Telle est l’avidité de la bourgeoisie pour le contrôle de l’exploitation des peuples que la logique du capital fournit et oblige.

Celui qui a du pain a le pouvoir dans sa main !

Les puissances militairement les plus agressives sur la scène internationale sont également les plus grands producteurs de blé au monde : les États-Unis, aujourd’hui en déclin tant au niveau de la production que de leur propre initiative militaire, et la Russie et la Chine en nette expansion tant au niveau de la production céréalière que de l’initiative militaire. Le premier producteur mondial de blé est actuellement la Chine, suivie de l’Inde, qui possède la plus grande armée de la planète, puis de la Russie et enfin seulement des États-Unis, qui étaient il n’y a pas si longtemps le premier exportateur mondial de cette céréale.

La bourgeoisie russe se bat en Ukraine avec son armée. La bourgeoisie américaine utilise la chair à canon ukrainienne pour lutter contre ses concurrents russes. La bourgeoisie ukrainienne est divisée entre les pro-russes et les pro-UE/US. Pour la bourgeoisie, qu’elle soit russe, américaine ou ukrainienne, l’enjeu est le contrôle des céréales produites par l’un des peuples européens les plus massacrés.

La classe ouvrière fabrique les armes, le grain et le pain. Du pain, des céréales et des armes aliénés en échange d’un salaire !

La guerre est la réponse bourgeoise au désir des peuples de pain, de paix et de liberté – personnelle et internationale.

La guerre vise à forcer ceux qui travaillent à accepter l’impossible : il n’y a pas de pain, de paix ou de liberté – personnelle et internationale – tant que la surproduction l’emporte sur le produit, que le propriétaire du capital l’emporte sur le propriétaire de la force de travail et que l’appropriation se fait par le pillage.

La guerre est de plus en plus la guerre entre la bourgeoisie internationale et le prolétariat internationalisé, entre la révolution ouvrière et la contre-révolution bourgeoise, entre le développement et l’entrave des forces productives.

Pour le pain, pour la paix, pour la liberté !

Vive ceux qui travaillent !

Opposez le contrôle ouvrier au contrôle bourgeois !

Pas de soutien à la guerre inter-impérialiste !

LES ARMES PAS POUR LES RICHES

Ce sont les travailleurs qui fabriquent les armes qui tuent les militaires et les civils en temps de guerre, qui détruisent les bâtiments et les véhicules, les villes et les usines, les hôpitaux, les musées, les écoles et les crèches, les réseaux d’eau et d’électricité, les arbres et les fleurs, qui contaminent les sols et les aquifères et empuantissent l’air avec leurs produits chimiques mortels.

Les nazis, dans le désespoir de la guerre, ont utilisé les progressistes (communistes-socialistes), les Juifs, les prisonniers politiques et les populations militairement vaincues pour multiplier les esclaves contraints au travail forcé dans des conditions et à des rythmes brutaux.

Les travailleurs en Allemagne, aux États-Unis, en France, en Russie, en Angleterre et dans les autres pays producteurs d’armes échangent la destruction et la mort contre la sécurité d’un salaire là où ces armes sont à l’œuvre, que ce soit en Libye, en Syrie ou en Ukraine.

C’est le drame du mode de production bourgeois et de l’économie capitaliste : lorsque ceux qui travaillent n’échangent pas volontairement leur force de travail contre l’aliénation du produit, ils doivent le faire sous la violence armée de ceux qui échangent leur pain quotidien contre le crime réglementé.

Refusons le chantage, refusons la tromperie, refusons le crime, refusons la lâcheté de ne pas lutter contre l’inhumanité de ceux qui abusent, exploitent et oppriment.

N’aliénons pas le produit du travail : pas aux Poutine, pas aux Zelensky, pas aux Costas, pas aux Bidens, ni à aucune autre marionnette.

Ce sont les travailleurs qui fabriquent les armes et les travailleurs qui sont les soldats que la bourgeoisie mobilise et oblige à faire la guerre, détruisant les bâtiments, les voitures, les villes, les usines, les hôpitaux, les musées, les écoles, les crèches, les réseaux d’eau et d’électricité, les arbres et les fleurs, contaminant les sols et les aquifères et polluant l’air avec leurs produits chimiques mortels !