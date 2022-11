ATTENTATS TERRORISTES «MANIPULÉS»… IL Y A CINQ ANS…

Parce que la CIBLE ne doit pas savoir quelle est CIBLE…

Au Canada ;

Canada : une attaque terroriste au camion fait 5 blessés à Edmonton

Un suspect a été arrêté. Un drapeau du groupe État islamique aurait été découvert dans un autre véhicule. Cinq personnes, dont un policier, ont été blessées dans la nuit de samedi à dimanche 1er octobre à Edmonton, dans l’ouest du Canada, après avoir été heurtées par des véhicules. Source L’OBS ► http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/terrorisme/20171001.OBS5386/canada-une-attaque-terroriste-au-camion-fait-5-blesses-a-edmonton.html

Et ici, sur ce blog, nous connaissons le point de vue des Natifs et Nations premières de l’île de la Grande Tortue ► L’occupation militaire du Canada dénoncée par Mohawk Nation News

◄|►

Aux USA ;

Las Vegas : la pire tuerie de l’histoire des États-Unis

Au moins 58 personnes ont été tuées et plus de 500 autres blessées dans la nuit de dimanche à lundi lorsqu’un homme de 64 ans a ouvert le feu, depuis le 32e étage d’un hôtel, sur une foule réunie pour un festival de musique country. Lundi, l’Amérique s’est réveillée devant les images de la pire fusillade de son histoire. En quelques minutes, un tireur solitaire a tué au moins 58 personnes et en a blessé plus de 500 autres à Las Vegas, la mecque du jeu, dans le Nevada. Source Libération ► http://www.liberation.fr/planete/2017/10/02/las-vegas-la-pire-tuerie-de-l-histoire-des-etats-unis_1600492

http://www.lci.fr/international/fusillade-de-las-vegas-la-revendication-faite-par-daech-est-elle-credible-2066136.html

Et en ces temps de Trumperie universelle, dire la vérité est un acte révolutionnaire !

►◄

En France ;

Marseille : l’assaillant était connu de la police sous sept identités différente

L’homme avait été interpellé à Lyon vendredi pour vol à l’étalage, placé en garde à vue et remis en liberté. Une enquête administrative va être menée. L’enquête se poursuit après revendiquée par l’organisation État islamique, au cours de laquelle deux jeunes femmes ont été tuées sur le parvis de la gare Saint-Charles, dimanche en début d’après-midi. Source Les Échos ► https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/030646134001-marseille-letat-islamique-revendique-lattaque-au-couteau-2118731.php ▼ C’est plus facile quand la CIBLE ne sait pas, qu’elle est CIBLE !

Vidéo de 3poings2crochets

On n’est même plus dans le Gladio 2.0

On est bien au-delà ;

Ce ne sera que lorsque nous, les occidentaux, reconnaitrons les criminels de guerre parmi les nôtres et que nous arrêterons de nier la vérité que le sang commencera à sécher…

Demain, en France, les députés godillots vont veauter la loi anti-terroriste, qui nous le voyons bien n’a servi à rien, puisque 2 jeunes femmes sont mortes hier, alors que nous sommes sous ÉTAT D’URGENCE…

Le gonze qui les a tué, était connu des services de police… Alors Jupiter, à quoi tu sers ? Sinon à prendre le contrôle de nos peurs, de nos vies et de nos âmes…

Plus un peuple est éclairé, plus ses suffrages sont difficiles à suspendre. […] Même sous la Constitution la plus libre, un peuple ignorant est esclave Condorcet

Sur RussiaToday Deutsch l’ancien correspondant de presse en Afghanistan Kristof Herstell, argumentait que tous les gouvernements de l’Otan mentaient, tous les gouvernements mentaient et pratiquaient le « management par la terreur » et Paris n’y faisait pas exception, la preuve par le Macron à l’américaine.

La preuve en image et en français afin que vous ne puissiez plus dire, que vous ne pouviez pas savoir ► https://www.kla.tv/index.php?a=showembed&vidid=5350&lang=fr