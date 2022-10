Le régime des Mollahs en proie à la fièvre obsidionale

Par Khider Mesloub.

Nul doute, le pouvoir des Mollahs vit dans une mentalité d’assiégé face à une entreprise de déstabilisation menée sur tous les fronts par la « main étrangère », notamment américaine et israélienne, pour l’affaiblir. En effet, le pouvoir islamiste cultive une mentalité d’assiégé. Cette approche défensive et pessimiste est symptomatique d’une fièvre obsidionale qui s’est emparée du régime théocratique.

Le régime phallocratique islamiste est persuadé d’être entouré d’adversaires, encerclé par des ennemis tapis au sein du pays. Ce faisant, à ses yeux cernés par la peur obsidionale, tout citoyen iranien, à plus forte raison citoyenne iranienne dévoilée, qui exprime quelque critique, manifeste son opposition politique, revendique ses droits sociaux, ou ne s’aligne pas sur l’agenda théocratique du régime devient potentiellement dangereux, un ennemi allié des puissances étrangères. Aux yeux du régime phallocratique iranien, aveuglé par son obscurantisme religieux, le peuple, perçu comme une masse moutonnière tout juste bonne à être tondue économiquement ou sacrifiée militairement, ne s’éveille à la conscience politique que sous l’instigation de quelque gourou meneur de foules. Ou de quelques professionnels spécialistes de la manipulation politique œuvrant au service d’occultes puissances étrangères. Ainsi, dès lors que les masses populaires laborieuses iraniennes, notamment les femmes, investissent la rue pour revendiquer leurs droits à la vie, à la prospérité et au bonheur, l’abolition de l’apartheid sexuelle incarné par la ségrégation vestimentaire imposée aux femmes, œuvrent à l’instauration d’une «société démocratique et égalitaire», selon la terminologie de la petite bourgeoisie en révolte elles sont aussitôt taxées d’être à la solde de pays étrangers, en particulier Israël et États-Unis.

Depuis le 16 septembre, l’Iran est traversé par des manifestations importantes suite à la mort de Mahsa Amini, arrêtée par la police des mœurs pour « port de vêtements inappropriés ».

Cette stupide répression vise en fait à démontrer que le grand capital iranien ne tolèrera aucune révolte populaire ou ouvrière aggravée par une conjoncture économique difficile et une crise de légitimité institutionnelle, cette politique obsidionale prend une dimension pathologique. À trop cultiver le délire de persécution le régime théocratique iranien a fini par perdre le sens des réalités, s’aliéner la population iranienne, notamment la jeunesse, exaspérée par les accusations de collusion avec l’étranger portées contre elle, pour avoir réclamé son droit à vivre dans la dignité.

De toute évidence, le régime des Mollahs actuel est en proie à une névrose dénommée complexe de Massada, la citadelle assiégée. Le complexe de Massada du pouvoir iranien se manifeste par son autisme fanatique, son enfermement jusqu’au-boutiste criminel, illustré par sa politique répressive sanguinaire, le massacre de dizaines de femmes qui réclamaient juste leur droit à vivre dans la dignité, et non dissimulées sous la bâche de la honte…sans compter la révolte populaire pour la défense des conditions de vie et de travail…le coeur du soulèvement…contrairement à ce que prétendent les médias à la solde.

Paradoxalement, sous la monarchie de la dynastie Pahlavi, la période des années 1930 aux années 1970 fut marquée par une certaine émancipation des femmes iraniennes. Sur la question de la femme, assurément la monarchie de Pahlavi était plus progressiste que le régime des mollahs. En 1935, le shah Reza Shah Pahlavi avait interdit le port du voile en public. L’année suivante, en 1936, il avait réformé l’éducation nationale, instituant un système éducatif d’égalité scolaire entre garçons et filles, autorisant l’accès des femmes à l’université.

Cette émancipation des femmes sera interrompue par les Mollahs.

Rappel historique. En 1979, l’ayatollah Khomeini arrive au pouvoir et instaure une République islamiste. Dès son investiture, la première mesure autant politique que religieuse qu’il impose à la société s’applique exclusivement aux femmes : l’obligation de porter le tchador, nom donné au voile iranien ; suivie de l’abaissement de l’âge du mariage de 18 à 9 ans pour les filles. Des décisions en rupture avec le précédent régime monarchique. On l’oublie souvent : la mesure d’obligation du port du voile instaurée par le nouveau despote théocratique Khomeini entraîne immédiatement une vague de contestation dans le pays. Le port du voile obligatoire est définitivement inscrit dans la loi iranienne en 1983. « Ce voile, on l’a rendu obligatoire pour protéger nos valeurs », confiait Khomeini, en 1984. Voilà l’aveu prononcé : « nos valeurs », autrement dit celles de la société théocratique rétrograde.

Il ne faut pas perdre de vue que les organisations activistes d’extrême-gauche iraniennes, telles les Moudjahidines du peuple Iranien, s’étaient associées avec les Mollahs pour les aider dans leur conquête du pouvoir. De fait, on peut affirmer que les mouvements d’extrême-gauche iraniens auront été les artisans et les complices de la victoire islamiste et de l’avilissement de la condition des femmes iraniennes.

Tout le monde qualifie le changement de régime de 1979 de « révolution islamique » iranienne. Or, il serait plus approprié de caractériser ce cataclysme politique de Coup d’État Islamiste. Khomeini et ses sbires islamistes n’ont pas commis leur coup d’État pour déposer la dynastie Pahlavi, mais pour destituer la royale et noble Femme iranienne de la société, de son règne sur sa vie personnelle. Ce n’était pas la monarchie l’ennemie des Mollahs, mais la femme iranienne. Ce coup d’État masculiniste islamiste réussi sera imité par d’autres pays, notamment l’Algérie. En Algérie, après avoir échoué leur coup d’État violent, c’est-à-dire leur insurrection armée terroriste dans les années 1990, les islamistes poursuivront leur combat « pacifiquement » en s’appliquant à perpétrer des mini-coups d’États culturel, parfois avec l’aide de certains membres salafisés du régime de Bouteflika. Ils auront mieux réussi leur « révolution islamique », ou plus exactement leur coup d’État islamiste. Avec leurs mœurs surannées foncièrement misogynes, ils ont recouvert l’Algérie d’un voile culturel réactionnaire et chauvin.

En fait, une haine clitoridienne terrestre unit tous les islamistes du monde. Dans leur exaltation religieuse phallocratique, la femme, cet être réel et libre doté de sexualité, de sensualité, de volupté, doit être « castré », « châtré », châtié, réduit à sa seule fonction de génitalité. Ils n’aiment la femme terrestre qu’éthérée, enterrée, voilée, désérotisée, enfermée dans le goulag islamique. La vraie femme épurée, selon leur frénésie islamique hystérique, est hissée au paradis. Aussi, pour jouir de sa compagnie paradisiaque décuplée (d’aucuns parlent de 72 vierges, les voluptueuses houris, mises à la disposition de chaque croyant musulman), sont-ils prêts à transformer la terre en enfer, en océan de larmes et de sang, en charnier à ciel ouvert.

Globalement, dans les États musulmans, notamment en Iran, la femme est soumise à un véritable code d’indigénat patriarcal, symbolisé par cette législation exceptionnelle qui lui est exclusivement appliquée. Ce code d’indigénat féminin est la dernière forme d’oppression, survivant dans les États islamiques où l’infériorisation de la femme est gravée dans le marbre des mœurs mais également inscrite dans certaines constitutions, notamment en Iran.

Le régime d’indigénat, à l’exemple de l’opposition ségrégationniste entre « sujet indigène » et « citoyen européen » instaurée par la France coloniale en Algérie, établit un statut d’exception pour les femmes musulmanes. Ce régime d’indigénat, comparable au régime d’apartheid longtemps en vigueur en Afrique du Sud, est la dernière survivance d’oppression humaine. Dans le cadre de ce régime d’indigénat, les États islamistes, notamment leurs franges fondamentalistes fanatisées, à l’instar des Mollahs iraniens, contraignent les femmes à se voiler entièrement le corps et à se soumettre à des conventions sociales humiliantes et avilissantes. Certes, les femmes de ces pays, notamment l’Iran, sont autorisées à se scolariser et à exercer une profession, mais elles demeurent toujours d’éternelles mineures soumises à la tutelle du mâle. Les femmes sont considérées comme la propriété privée de leur père, mari, frère, c’est-à-dire l’homme de la famille.

À la vérité, sous couvert de religion islamique, une coutume vestimentaire païenne est pérennisée au nom de cette millénaire domination patriarcale et de cet atavique attachement obsessionnel à des traditions misogynes toujours aussi prégnantes. Le Mollah iranien, en particulier, tout comme l’homme islamiste, en général, à l’exemple du colon français foncièrement attaché à ses privilèges colonialistes, au point d’avoir livré une guerre exterminatrice au peuple algérien pour continuer à le priver de son droit à la dignité et de son émancipation nationale, refuse obstinément de renoncer à ses privilèges phallocratiques enrobés de religiosité islamique. Ce faisant, les Mollahs iraniens et les mâles islamistes du monde entier, avec les sionistes d’Israël, sont les derniers spécimens à perpétuer la mentalité colonialiste en plein 21ème siècle. Les premiers en colonisant la femme (musulmane) autochtone, les seconds en colonisant le peuple palestinien, tous deux au nom de prescriptions fallacieusement religieuses.

Pour mémoire, Massada est cette forteresse inexpugnable hissée au sommet d’un vertigineux éperon rocheux, où quelques centaines de Juifs se barricadèrent contre le siège des troupes romaines. Après trois ans d’encerclement romain, ces zélotes préfèrent se suicider collectivement plutôt que d’être pris vivants.

Aujourd’hui, au plan gouvernemental, cette mentalité d’assiégé est symbolisée par la lutte désespérée du régime iranien contre un destin historique tragique inéluctable : la fin de son règne.

En revanche, les Mollahs, ces molosses des traditions patriarcales, embourbés dans la mélasse, eux, ne sont pas près de se suicider collectivement. Mais, lâchement sacrifier l’ensemble du peuple insurgé iranien, pour se maintenir au pouvoir.

Une chose est sûre, quoi qu’il en pense, le régime théocratique islamiste capitaliste de Téhéran ne peut plus se voiler la face : le rideau de fer confessionnel qu’il a érigé au sein de la société iranienne se disloque, s’effondre sous l’assaut des courageuses résistantes filles et femmes, hommes et garçons, Perses, dignes héritières d’une grande civilisation qui a brillé par sa magnificence et fait trembler l’empire romain.

Les femmes iraniennes feront-elles tomber l’empire des Mollahs : la société d’exploitation, d’oppression, et d’aliénation religieuse, idéologique, sociale et économique ?

En tout cas, à observer l’évolution du mouvement de contestation, tout porte à le croire. Après les femmes, fer de lance de la lutte, ensuite les étudiants, les travailleurs commencent, à leur tour, à rallier la révolte. Les appels à la grève générale se multiplient dans tout le pays. Les travailleurs de l’industrie pétrolière, secteur économique majeur du pays, se mobilisent et semblent rejoindre le mouvement de contestation sociale globale…dans un pays capitaliste émergent

Khider MESLOUB