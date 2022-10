Bonjour, M. Sourovikine ! Vous avez été nommé commandant du groupe de forces interarmées dans la zone de l’Opération Militaire Spéciale par un décret du ministre de la Défense de la fédération de Russie. Beaucoup de citoyens russes sont préoccupés par la situation actuelle.

La situation dans la zone de l’opération militaire spéciale peut généralement être décrite comme tendue.

L’ennemi ne cesse de tenter d’attaquer les positions des troupes Russes. Cela concerne tout d’abord la direction de Koupiansk, Krasny Liman et Nikolayev-Krivoï Rog. Notre ennemi est le régime criminel qui pousse les citoyens Ukrainiens à la mort. Les Ukrainiens et nous sommes un seul peuple et nous souhaitons que l’Ukraine soit un État ami de la Russie, indépendant de l’Occident et de l’OTAN.

Le régime Ukrainien a l’intention de briser notre défense. Dans ce but, les Forces Armées Ukrainiennes (FAU) amènent toutes leurs forces de réserve disponibles sur la ligne de front. Il s’agit généralement d’unités de défense territoriale qui n’ont pas été complètement formées.

Les dirigeants ukrainiens les condamnent à mort. Ce type d’unités a généralement un faible moral. Pour empêcher les désertions de la ligne de front, les autorités ukrainiennes font appel à des détachements de blocage dirigés par des nationalistes qui abattent tous ceux qui tentent d’abandonner le champ de bataille.

L’ennemi subit des pertes quotidiennes de 600 à 1 000 personnes.

Nous suivons une stratégie différente. Elle a déjà été mentionnée par le Commandant en Chef Suprême. Nous ne cherchons pas à obtenir des taux d’avance élevés, mais à économiser chaque soldat et à « broyer » méthodiquement l’ennemi qui attaque. De cette façon, non seulement nous minimisons nos pertes, mais nous réduisons aussi considérablement le nombre de victimes parmi les civils.

Le groupe de forces interarmées prend actuellement des mesures pour augmenter la force de combat et la force numérique de ses groupes et unités militaires, pour créer des forces de réserve supplémentaires, pour préparer des lignes et des positions de défense le long de toute la ligne de contact.

Nous continuons à lancer des attaques avec un armement de haute précision sur les installations militaires et les infrastructures qui influencent l’efficacité au combat des troupes ukrainiennes.

Outre votre nomination au poste de commandant du groupe de forces interarmées dans la zone de l’Opération Militaire Spéciale, vous restez le commandant en chef des forces aérospatiales. Comment décririez-vous l’efficacité de l’aviation et des forces de défense aérienne Russes ?

L’Opération Militaire Spéciale a prouvé l’efficacité des systèmes aériens et des installations de défense anti-aérienne disponibles.

Les équipages de l’aviation opérationnelle-tactique, de l’armée et de l’aviation à long rayon d’action ont effectué plus de 34 000 vols de combat au cours de l’opération. Ils ont lancé plus de 7 000 munitions aériennes guidées. Les missiles aériens à ultrasoniques Kinjal, à la pointe de la technologie, ont fait leurs preuves dans la neutralisation des installations. Aucun système de défense anti-aérienne ennemi ne peut nous faire peur. Les missiles de croisière stratégiques aériens ont également fait preuve de la plus grande précision.

Quant à la qualité opérationnelle, je veux distinguer l’avion polyvalent Su-57 de 5ème génération. Doté d’un large éventail d’armements, il accomplit des tâches multiples liées à la neutralisation de cibles aériennes et terrestres.

Les drones ont effectué plus de 8 000 vols, et les drones d’attaque ont détruit plus de 600 installations des FAU.

Il y a quelques jours, le gouverneur par intérim de la région de Kherson, Vladimir Saldo, a déclaré que les autorités avaient décidé d’organiser la possibilité de quitter la région pour se rendre dans d’autres parties de la fédération de Russie pour se reposer ou étudier. Cela concerne principalement la rive droite. Le chef de la région a déclaré que ces mesures ont été prises pour assurer la sécurité des civils au milieu des attaques fréquentes des FAU. Que pensez-vous de cette décision ?

La situation est difficile dans la direction susmentionnée. L’ennemi lance des attaques délibérées sur les infrastructures et les bâtiments résidentiels situés à Kherson. Les impacts de roquettes Himars ont endommagé le pont Antonov et la digue de la centrale hydroélectrique de Kakhovka où le trafic est actuellement arrêté.

Cela a eu pour conséquence d’entraver les livraisons d’alimentation ; certains problèmes ont été enregistrés dans l’approvisionnement en eau et en électricité. Tout cela non seulement complique la vie quotidienne des habitants, mais constitue également une menace directe pour leur vie.

Les dirigeants de l’OTAN, qui dirigent les Forces Armées Ukrainiennes, exigent depuis longtemps du régime de Kiev qu’il mène des opérations offensives en direction de Kherson, sans se soucier des pertes : ni dans les FAU, ni dans la population civile.

Nous avons obtenu des données sur l’utilisation possible de méthodes de guerre interdites par le régime de Kiev près de Kherson, sur la préparation d’une attaque massive de missiles sur le barrage de la centrale hydroélectrique de Kakhovka, ainsi que sur le lancement d’une attaque massive et indiscriminée de missiles et d’artillerie sur la ville.

Cette action peut entraîner la destruction de l’infrastructure d’un grand centre industriel et faire de nombreuses victimes parmi les civils.

Dans ces conditions, notre tâche principale est de sauver la vie et la santé des civils. C’est pourquoi, tout d’abord, l’Armée Russe assurera le départ en toute sécurité de la population conformément au programme de réinstallation qui est actuellement préparé par le gouvernement russe.

Nos plans et actions ultérieurs concernant la ville de Kherson elle-même dépendront de la situation militaire et tactique.

Je le répète : elle est déjà devenue très difficile.

Quoi qu’il en soit, comme je l’ai déjà dit, nous agirons en fonction de la nécessité de sauver au maximum la vie des civils et de notre personnel.

Nous opérerons consciemment, promptement, sans exclure de prendre des décisions difficiles.

Source : KP

Traduction par Raphaël pour Donbass Insider

Source : Donbass Insider

https://www.donbass-insider.com/fr/…