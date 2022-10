«20 millions de morts et 2 milliards d’effets indésirables graves… C’est un carnage inimaginable, et qui n’est pas terminé»



Le docteur Roger Hodkinson est un pathologiste, spécialiste des maladies infectieuses et expert en virologie. Il est diplômé de l’Université de Cambridge et à l’University College Hospital Medical School de Londres (Angleterre).

Il exerce actuellement au Canada où il préside « The Alberta Society of Laboratory Physicians » (« La Société d’Alberta des Médecins de Laboratoire »).

Le 13 novembre 2020, lors du conseil municipal d’Edmonton (Alberta – Canada), il a publiquement déclaré à propos du « C19 » : « Une hystérie publique totalement infondée, encouragée par les médias et les politiciens. C’est scandaleux. C’est le plus grand canular jamais perpétré ».

Ces propos ont été repris et partagés des centaines de milliers de fois sur les réseaux sociaux dans le monde entier.

Le 13 octobre 2022, il diffuse sur le web des chiffres qui révèlent « un carnage inimaginable et qui n’est pas terminé »

« L’une des grandes nouvelles de ces deux derniers jours, est une étude réalisée par un homme appelé Peter Halligan qui est l’analyste le plus expérimenté qui soit, ancien du secteur financier, extrêmement habitué à examiner des statistiques et à les traduire et les synthétiser.

» Et voici le résumé (j’espère que vos dirigeants sont assis et qu’ils respirent bien, parce que ce que je vais vous dire parait peut-être insensé, c’est pourquoi, il est important que je le dise.

» Ces chiffres sont les meilleures estimations à l’heure actuelle en utilisant les données gouvernementales, pour les conséquences globales en termes de décès et de morbidité.

» Autrement dit : les effets indésirables graves, tels que les crises cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux, les embolies pulmonaires, etc.

» Alors voici les chiffres :

» Les décès mondiaux directement attribuable aux « va x ins » : 20 millions de décès – 2 et 0 [20] millions de décès dus à la piqure de rappel. Et 2 milliards d’effets indésirables graves du type de ceux que j’ai décrit.

» Ces chiffres sont plus que stupéfiants, et j’espère que les gens peuvent apprécier l’ampleur de ce qui se passe ici.

» C’est un carnage inimaginable et qui n’est pas terminé parce que ces chiffres, tout d’abord, sont l’estimation actuelle et ils n’incluent pas les décès futurs, similaires, ils n’incluent pas les mort-nés, ils n’incluent pas ces décès qui auraient pu être évités et dus au fait que nous avons eu un manquement aux soins notable pendant 2 ans et demi pendant lesquels les gens n’ont pas été traités ou même examinés. »

« Il aurait parlé de la météo en Bretagne, que cela aurait le même effet »

Un médecin, diplômé de prestigieuses universités anglaises, président d’une société savante, nous annonce que 2 milliards de personnes sont tombées gravement malades à cause des « va x ins » tueurs de Pfizer & Co. et que 20 millions en sont mortes, et rein ne se passe…

Cela nous rappelle l’annonce faite par le professeur Christian Perronne au sujet des 25 à 35 000 personnes âgées véritablement assassinées dans les Ehpad en 2 mois en 2020 ; assassinées à coups de Ri — vo — tril et par refus de soins.

Christian Perronne aurait parlé de la météo en Bretagne, que cela aurait le même effet et il en est de même pour les révélations du docteur Roger Hodkinson.

Pas un seul politicien, pas un seul leader syndical, pas un seul artiste, pas un seul universitaire n’a relevé en disant « Mais qu’est-ce qu’on nous raconte là ? »

« Ne faudrait-il pas qu’il y ait une enquête indépendante sur ces graves accusations »…

Source: Ma France: « 20 millions de morts et 2 milliards d'effets indésirables graves… C'est un carnage inimaginable, et qui n'est pas terminé »

