Biden, entre la corde raide et le nœud coulant

Sur Communia. Traduction et commentaires

LES TROIS MONTRES DE BIDEN

1. L’HIVER EUROPÉEN ET LA GUERRE D’UKRAINE

Si la guerre en Ukraine -ou du moins le blocus gazier russe- se poursuit jusqu’à l’hiver 2023-24, la pénurie d’énergie deviendra catastrophique en Allemagne , même si cet hiver (2022-2023) ne sera pas facile non plus, même s’ils parviennent à réduire la consommation mondiale entre 10 et 20 %. Surtout si, comme c’est déjà le cas, tout type de problème survient dans l’approvisionnement et le déchargement du gaz GNL .

Ce n’est pas que les États-Unis soient trop préoccupés par la santé du capital allemand et européen, en fait la réduction définitive de la puissance de l’impérialisme allemand sur le continent est un objectif secondaire de l’opération de l’OTAN en Ukraine (NDÉ), pas un dommage collatéral pour Washington. Mais, comme nous le voyons déjà en Croatie , même les pays les plus étroitement alignés sur les États-Unis peuvent finir par faire défection du front anti-russe ou rejeter de nouvelles accusations si la situation économique continue de se détériorer trop longtemps ou trop rapidement.

D’un côté, l’exemple de la Grande-Bretagne – où l’inflation est hors de contrôle et où la faim est déjà à l’horizon pour des millions de personnes – donne à réfléchir aux classes dirigeantes européennes. D’autre part, les perspectives industrielles sont catastrophiques. Que le directeur de Stellantis prédise la fermeture de 11 usines et que l’industrie autour des énergies renouvelables -fabricants de composants et de batteries- voit une réduction de 25% de son marché à l’horizon immédiat ne stimule pas l’adhésion à la guerre prolongée que les États-Unis envisagent.

En conséquence, les tensions internes à l’UE se multiplient à nouveau. La Commission, qui espérait centraliser la quasi-totalité des achats de gaz, aspire désormais à gérer un maximum de 15 % car personne ne croit que Bruxelles ne privilégiera pas systématiquement les capitaux allemands.

Bien entendu, le temps presse également pour le régime russe. Des analystes proches de l’OTAN s’attendent à ce que « les choses deviennent vraiment problématiques pour Poutine » à partir de mars ou avril si l’avancée militaire ukrainienne se poursuit. Ainsi, le Kremlin, qui a déjà vidé les rues des jeunes hommes et les a entassés en masse jusqu’à une mort ignominieuse, élargit le terrain de jeu : les drones iraniens qui ont terrorisé Kiev cette semaine ne sont que le premier épisode de ce qui est à venir.

2. LA COURSE AUX PUCES

Les États-Unis aoouient sur l’accélérateur dans la guerre technologique contre la Chine : l’industrie des puces et des semi-conducteurs . Il n’y a pas de jour sans nouvelles mesures et boycotts .

La Chine s’efforce de rattraper son retard et de développer sa propre industrie, en acceptant des taux d’erreur disproportionnés comme des coûts temporaires et en puisant dans un marché de l’occasion en déclin .

Les États-Unis accélèrent leur guerre technologique parce qu’ils savent que le temps joue contre eux. Chemin faisant, il détruit le marché et les capacités productives de l’Europe, des pays manufacturiers eux-mêmes (Taiwan et Corée du Sud) qu’il traite de manière de plus en plus punitive … et de sa propre star de l’industrie, Intel . The Economist parle même de « l’ effondrement d’une industrie de 1 500 milliards de dollars ». Et la pénurie qui en résultera – il n’y aura pas assez d’approvisionnement en puces pour l’industrie automobile pendant au moins deux ans – ne manquera pas de toucher l’ensemble de la capacité industrielle américaine.

3. LE RETOUR D’UN PARTI RÉPUBLICAIN DE PLUS EN PLUS SCEPTIQUE QUANT À LA POURSUITE DE LA GUERRE

Biden annonce la libération de millions de barils de pétrole

L’inflation produit par la guerre, aggravée dans ses conséquences pour les travailleurs et la petite bourgeoisie par la réponse anti-inflationniste de la Fed, rend les élections de novembre de plus en plus difficiles pour les démocrates .

Dès lors, la diplomatie américaine a tout joué en faisant pression sur l’Arabie saoudite pour que l’Opep+ augmente les quotas de production . Ce qui ne lui a manifestement pas réussi. Les gestes et menaces ultérieurs de Biden envers le dirigeant saoudien ne font que révéler l’échec des États-Unis à construire un bloc au-delà de l’Europe et des pays anglo-saxons. Pire encore, cela a irrité l’establishment saoudien et ses alliés régionaux, comme on l’a vu pas plus tard qu’hier dans la réponse acerbe des Émiratis à la référence de Borrell à « la jungle ».

Et ce qui est plus frappant, cela a également envenimé l’industrie pétrolière américaine, qui est désormais en concurrence avec ses propres réserves nationales après que Biden a ordonné la mise sur le marché de millions de barils pour forcer une baisse des prix qui l’aidera électoralement.

Résultat : les lobbies pétroliers sont à l’assaut des démocrates et soutiennent les candidats républicains à ces élections, dont beaucoup sont des militaires à la retraite et des sous-officiers vétérans, s’opposent ouvertement à continuer à soutenir la guerre en Ukraine . En fait, Trump parle déjà « d’établir des négociations immédiates » .

4. ACCÉLÉRER, CE N’EST PAS ALLER PLUS VITE VERS LA CATASTROPHE, C’EST ALLER DE PLUS EN PLUS VITE

Des bombardiers nucléaires russes en Syrie

Chaque pas en avant des États-Unis multiplie les chances d’une extension de la guerre à de nouveaux États et régions.

Par exemple, après que la Russie s’est tournée vers l’Iran pour renforcer son aviation avec des drones suicides dans la guerre d’Ukraine, Israël s’est précipité pour combattre son principal ennemi sur le sol ukrainien . Réponse russe : menacer le gouvernement de Tel-Aviv d’ accorder à l’Iran un laissez-passer en Syrie et au Liban , en lui rappelant que si la guerre en Syrie ne s’est pas étendue pour affecter directement Israël, c’est en raison de son rôle de contrôle.

LES OUVRIERS : ENTRE CHAIR À CANON ET BÉTAIL AFFAMÉ

L’insécurité alimentaire en Grande-Bretagne

Chaque accélération suppose aussi une plus grande destruction de capacités productives et de vies.

Après l’ attaque du pont de Kertch, la Russie a déjà détruit 30 % des centrales électriques ukrainiennes en représailles . Alors que les États-Unis encouragent les attaques de l’armée ukrainienne contre les villes russes et qu’une offensive sur Kherson est en cours , ce qui s’en vient en Ukraine est clair : des meurtres de soldats et de civils des deux côtés, la famine des travailleurs des deux côtés de la frontière.

En Grande-Bretagne, en septembre dernier, au moins 18 millions de familles ont dû sauter des repas parce qu’elles n’avaient pas les moyens d’acheter de la nourriture .

Aux États-Unis, 180 millions de personnes tentent de survivre avec des revenus inférieurs au minimum nécessaire pour une vie décente . Et évidemment, ils n’appartiennent ni aux classes dirigeantes ni à la petite bourgeoisie aisée, ni ne se limitent à un groupe racial ou sexuel; Ce sont, dans leur grande majorité, des travailleurs précaires (les « vulnérables » dont nous parlerons bientôt. NDÉ). C’est la classe ouvrière dans son ensemble qui est entraînée dans la pauvreté.

Les politiques économiques avec lesquelles la Fed et les banques centrales d’une part et les gouvernements, y compris ceux de la gauche européenne , tentent de sauver le capital au milieu de l’anxiété produite par l’avancée des conflits impérialistes, ne feront qu’aggraver la situation. Les images de misère, de mort et d’angoisse qui affecte déjà des millions de travailleurs.