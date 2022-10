Le blocus étasunien des semi-conducteurs destinés à la Chine est une bombe – les préparatifs de guerre globale se poursuivent

Par Mike Whitney − Le 16 octobre 2022 − Source Eurasia Review

Beaucoup de gens ne savent pas ce qui s’est passé hier. Pour faire simple, Biden a obligé tous les Américains travaillant en Chine à choisir entre quitter leur emploi et perdre la citoyenneté américaine. Tous les cadres et ingénieurs américains travaillant dans l’industrie chinoise des semi-conducteurs ont démissionné hier, paralysant l’industrie manufacturière chinoise du jour au lendemain. Un seul cycle de sanctions de Biden a fait plus de dégâts que les quatre années de sanctions performatives de Trump. Bien que les exportateurs américains de semi-conducteurs aient dû demander des licences pendant les années Trump, les licences étaient approuvées en un mois.

Avec les nouvelles sanctions de Biden, tous les fournisseurs américains de blocs IP, de composants et de services sont partis du jour au lendemain, coupant ainsi tout service [à la Chine]. En bref, toutes les entreprises de semi-conducteurs de pointe sont actuellement confrontées à une interruption totale de l’approvisionnement, à la démission de tout le personnel américain et à une paralysie immédiate des opérations. Voilà à quoi ressemble l’anéantissement : L’industrie chinoise des semi-conducteurs a été réduite à zéro du jour au lendemain. Effondrement complet. Aucune chance de survie. Posté sur le compte Twitter de Jordan Schneider @jordanschnyc à partir d’un fil de discussion traduit sur @lidangzzz.

L’administration Biden a intensifié sa guerre contre la Chine la semaine dernière en faisant exploser une bombe thermonucléaire au cœur de l’industrie technologique florissante de Pékin. Dans un effort pour bloquer l’accès de la Chine à la technologie cruciale des semi-conducteurs, l’équipe Biden a annoncé de nouvelles règles d’exportation onéreuses visant à « couper complètement l’approvisionnement » en technologie essentielle des semi-conducteurs, ce qui, selon un analyste, a entraîné une « paralysie immédiate des opérations« . La terreur déclenchée par cette annonce a été résumée avec justesse dans un fil de discussion posté sur le compte Twitter de Jordan Schneider à partir d’un fil de discussion traduit sur @lidangzzz (voir la citation ci-dessus).

Naturellement, le gouvernement chinois a été pris de court par les nouvelles règles draconiennes qui incluent « toutes les entreprises chinoises de conception de puces informatiques avancées » et qui, sans aucun doute, « assureront l’élimination de tous les produits et technologies américains de l’ensemble de l’écosystème. » Le nouveau régime de sanctions infligera probablement des dommages importants à l’industrie technologique chinoise, qui est florissante, tout en causant un préjudice considérable aux partenaires américains qui n’ont pas été consultés à ce sujet.

********

Par Peter Lee – Le 15 octobre 2022 – Source Patreon

Les restrictions américaines sur les ventes de puces et d’équipements, et même sur les citoyens américains travaillant pour soutenir l’industrie des semi-conducteurs de la RPC, annoncées le 7 octobre, ont fait l’effet d’une bombe.

Les restrictions ont pris la forme d’une mise à jour des contrôles à l’exportation annoncée par le Bureau de l’industrie et de la sécurité du ministère du commerce, censé être un bastion de la guerre contre la Chine sous la direction du secrétaire Raimondo, mais les empreintes digitales du conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan sont partout. [Un pdf de l’annonce du BIS est disponible sur cette page].

Contrairement aux interdictions sanctionnant Huawei, qui ont été expliquées comme étant une punition pour le mauvais comportement de Huawei, aucun effort n’est fait pour présenter ces restrictions comme une réponse punitive au piratage, au vol de technologie, ou autre. Les interdictions actuelles sont ouvertement destinées à paralyser les avancées de la RPC en matière d’intelligence artificielle et de supercalculateurs.

Par conséquent, l’annonce selon laquelle l’hégémon technologique mondiale envisagerait gracieusement l’octroi de certaines exceptions pour certains produits, appareils et individus méritants ne semble pas avoir fait grande impression.

Après tout, selon la doctrine américaine de lutte contre la fusion civile/militaire de la RPC, les opérations et les capacités menées n’importe où en Chine sont automatiquement considérées comme un renforcement de la capacité militaire de la RPC.

Alors quel est le critère pour obtenir une licence ? Que l’armée chinoise vous considère comme stupide et incompétent et qu’elle vous déteste ?

Cela a été perçu davantage comme un aveu ouvert et embarrassant que les États-Unis ont abandonné leur hypothèse optimiste considérant que l’ingéniosité des Yankees permettrait aux États-Unis de toujours garder une confortable avance sur les Chinois qui s’intéressent aux semi-conducteurs.

La victime visée est donc, bien sûr, la Chine, même si je pense qu’elle trouvera des solutions de contournement.

En fait, je soupçonne que l’annonce américaine a été déclenchée par la prise de conscience que les interdictions et blocus précédents ne ralentissaient pas suffisamment la Chine et qu’il était nécessaire de lâcher la plus grosse enclume à portée de main.

Selon le New York Times, le moment « Sputnik » a été l’annonce que la société chinoise Semiconductor Manufacturing International Corporation ou SMIC avait réussi à fabriquer une puce de 7 nanomètres sans utiliser la lithographie EUV. Il s’agit de la lithographie par ultraviolets extrêmes, que les États-Unis considéraient auparavant comme la solution miracle ou le point d’étranglement pour la fabrication des petites puces à haute performance dont tout le monde se soucie tant.

A part la Chine, les autres victimes, bien sûr, sont les fournisseurs de puces, d’équipements et de services de semi-conducteurs. Et pas seulement les fournisseurs américains comme NVIDIA. Les restrictions couvrent les fournisseurs étrangers qui utilisent des technologies ou des équipements américains. C’est le cas d’AMSL, une société néerlandaise, qui est jusqu’à présent le seul fabricant de machines EUV.

L’explication étasunienne est que, comme les entreprises étrangères ont tardé à signer l’initiative américaine par crainte d’offenser la Chine, les États-Unis ont généreusement promulgué les interdictions mondiales eux-mêmes à la place, afin de prendre la température.

Les explications les plus probables sont les suivantes : 1) personne ne voulait céder volontairement des marchés et 2) tout le monde avait peur que ses concurrents les remplacent à leur dépens, de sorte que les États-Unis ont dû sortir le gros marteau et tout chambouler d’un coup, pour tout le monde.

Ce qui en fait un autre exercice classique de non-diplomatie américaine.

Les États-Unis ont déjà annoncé qu’ils accordaient une dérogation d’un an à la République de Corée pour lui permettre de réduire certaines de ses opérations en Chine, en partant du principe que le président de la République de Corée, M. Yoon, devra obéir pour plaire aux États-Unis en matière de politique de sécurité en Asie du Nord, faute de quoi ses champions des semi-conducteurs, qui sont très exposés à la Chine, en subiront les conséquences.

Eh bien, Team Semicon devra se contenter de la perte du haut de gamme d’un marché de plus de 300 milliards de dollars et, apparemment, personne n’est très heureux de cela. Mais il faut espérer que la cascade d’aides provenant de la loi CHIPS et une utilisation judicieuse des contrats de défense adouciront la pilule.

À en juger par l’expérience passée, je m’attends à ce que la RPC joue la carte de la victime/martyre en se positionnant comme le champion de la mondialisation et de l’ouverture.

Cette position lui vaudra une certaine sympathie dans le monde entier, notamment dans ce que l’on appelle le « reste du monde« , c’est-à-dire les sombres royaumes situés en dehors du G7.

Mais je soupçonne que même l’Europe, où la glorieuse croisade en Ukraine s’est transformée en une destruction systématique de l’industrie européenne lourde et à forte intensité énergétique et, selon un politicien allemand, en une sollicitation active des entreprises européennes pour qu’elles s’installent aux États-Unis afin de profiter de notre délicieux gaz à bas prix, considérera cette position comme un ajout malvenu à ses problèmes économiques et diplomatiques.

Ironiquement, si l’industrie des semi-conducteurs de la RPC s’effondre, cela rend plus probable une attaque de la RPC contre Taïwan. Il n’y a pas d’»ordre international » à protéger, ni d’accès aux puces taïwanaises à prendre en considération, et la mise à genoux des capacités occidentales en matière de semi-conducteurs pourrait être considérée comme une mesure de rétorsion justifiée/uniformisation des règles du jeu.

Une confrontation avec Taïwan, associée à la possibilité que la RPC lance un missile en direction de la TSMC ou qu’elle fasse du sabotage, accélérerait le retrait de la TSMC et d’autres producteurs de semi-conducteurs de l’île, rendant ainsi le fameux « bouclier de silicium » sans objet.

À propos, je pense que vous pouvez écarter l’idée que la RPC tentera d’envahir Taïwan et de s’emparer des précieuses installations de la TSMC. S’il y a la moindre menace que la RPC accède à ces usines, que ce soit par la conquête, par la reddition ou peut-être simplement par une coexistence pacifique, les États-Unis les élimineront en moins d’une heure.

Les véritables victimes dans cette affaire ont été les experts, les actifs et les complices des États-Unis qui se cachaient derrière le mythe utile selon lequel les États-Unis défendaient l’ordre international fondé sur des règles contre l’agression chinoise. L’interdiction des semi-conducteurs est une agression nue et sans équivoque contre la Chine et le prétexte peu convaincant selon lequel elle est justifiée par la politique de « fusion civile/militaire » de la RPC ne passe même pas le test de l’odeur et encore moins celui du rire.

Il y aura un réajustement déchirant lorsqu’ils pivoteront vers le mantra « c’est la faute de la Chine si les États-Unis ont dû renverser l’ordre économique mondial« . Cela pourrait arriver subitement, en une journée.

Paul Krugman a écrit une chronique sur le thème « Quand le commerce devient une arme« . Il aurait dû l’intituler « Nous sommes tous des Trumpistes maintenant« . Il y a eu une continuité remarquable entre les politiques anti-RPC de Trump et Biden.La guerre technologique américaine de l’ère moderne a débuté à l’époque de Trump avec l’hypothèse que l’étranglement de Huawei paralyserait les capacités de télécommunication 5G de la RPC.

Eh bien, aujourd’hui, l’hypothèse est que l’étranglement des capacités d’intelligence artificielle de la RPC assurera la domination américaine dans les applications militaires, et permettra également aux entreprises occidentales de récolter les milliards de dollars de la manne mondiale des voitures à conduite autonome qui, autrement, pourraient être récupérées par la RPC.

Et vous savez, avant l’IA et avant la 5G, il y avait la DRAM.

La guerre moderne des semi-conducteurs contre la Chine a en fait commencé lorsque l’élection du gouvernement pro-américain de Tsai Ing-wen a rendu possible un assaut frontal contre les aspirations de la RPC en matière de semi-conducteurs.

Le point d’inflexion clé a été atteint en 2017, lorsque Taïwan s’est associé aux États-Unis pour écraser une usine de DRAM à 700 millions de dollars que la RPC tentait de construire.

La RPC en a bien sûr pris note et a accéléré ses efforts pour développer la technologie nécessaire en interne ou du moins sans aide occidentale.

Vous n’en avez probablement entendu trop parler car, sous les aspects juridiques, il s’agissait d’un acte d’agression économique.

Les personnes qui étudient les prétextes des États-Unis pour justifier la guerre économique noteront qu’en 2018, l’attaque contre l’industrie des semi-conducteurs de la RPC était justifiée par le fait que la Chine, qui importait à l’époque 90 % de ses puces, poursuivait des plans infâmes pour dominer le marché mondial des puces.

Aujourd’hui, nous avons supprimé ces qualificatifs de domination mondiale.

Ah, que de chemin parcouru en seulement quatre ans !

Je décris l’affaire DRAM ci-dessous, dans un article que j’ai réalisé en 2018 pour Newsbud. Il fournit le contexte des machinations américaines et montre clairement que, si pour les observateurs américains la guerre des semi-conducteurs à spectre complet a commencé aujourd’hui, en réalité, elle se déroule déjà depuis 5 ans.

Nous n’avons simplement pas pris le temps de l’annoncer avant cette semaine.

Mike Whitney

Traduit par Wayan, relu par Hervé, pour le Saker Francophone.