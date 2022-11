LA DAME SANS MASQUE

Il y a une gentille madame de soixante-dix ans, qui s’est fait harceler et ensuite condamner parce que elle ne portait pas de masque sanitaire dans une manif anti-masque, à Montréal cette été. Pourtant, tout le monde ne portait pas de masque? Elle a été ciblée. Nos gardiens de la morale lui ont collé une contravention salée de 1,600 $ à cette grand-maman à la retraite avec sa petite pension de vieillesse. Et qu’es qui lui arrive si elle ne peu pas payé?

Notre système démocratique est devenu très fragile et des opportunistes comme Legault et Trudeau en profitent largement. Sa prend des gens, comme cette personne âgée pour nous réveiller à la tragique réalité qui nous guette… tous!

Elle a été maltraitée par une loi matraque illégal. On l’a traitée de terroriste! On a fait d’elle un exemple public, tout simplement.

Comme la jeune femme, Mahsa Amini, en Iran, la fois dernière. On voyait ses cheveux… un scandale! Cette brave jeune femme à osée défier une loi stupide, et elle a payée le Gros Prix… sa vie ! Battue à mort. C’est cela des lois stupides. Ça sert à mater le peuple, les remettre dans le rang. Frappés par l’absurdité on se fait cibler, chacun notre tour.

Non, il n’y a pas eu de mort ici… encore? Mais si on continue de laisser ces dictateurs élus nous bousculer et nous traiter de terroristes, on est foutus. Comme en Iran.

Mon amie, de qui je parle depuis le début, est seule à se battre contre la grosse machine, le système d’injustice québécoise. Sans argent pour se payer une bonne défense, elle risque GROS! Elle a besoin d’aide. On ne peu pas la laisser seule. Elle n’a pas la santé ni les moyens de se défendre seule. Si, vous connaissez des groupes de défense de la personne ou d’un recours collectif, quelque part, faites le moi savoir par l’entremise de ce journal. Merci!

John Mallette

Le Poète Prolétaire.