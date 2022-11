Tout est vibration

OLIVIER CABANEL — C’est la théorie que défend Masaru Emoto depuis de nombreuses années, et le moins que l’on puisse dire, c’est que les avis sont partagés.

Masaru Emoto est diplomé comme docteur en médecine alternative par l’Open International University for Alternative Medecine.

Il est aujourd’hui responsable de l’institut de l’institut de recherche d’IHM Corporation.

Il est également Président du « project of love and thanks to water ».

Il a publié plusieurs ouvrages présentant des clichés de cristaux de molécules d’eau.

Quelle est sa théorie :

Il est convaincu, expérimentations à l’appui, que l’eau réagit à nos sentiments.

Cela paraît énorme, et pourtant des photos sont là pour confirmer ses dires.

Les cristaux réagissent par des changements de structure s’ils sont soumis à diverses influences musicales, ou à des paroles positives, ou négatives.

Lorsque les mots sont positifs les cristaux sont structurés de façon régulière, et c’est l’inverse pour des paroles négatives.

Depuis peu, un centre de recherche s’est ouvert au Liechtenstein et s’interesse à ses travaux.

Un film américain « what the bleep we know » s’est inspiré de sa théorie.

Ce processus raconté par Emoto n’est pas nouveau. Il s’appuie sur le principe de la résonance.

Un Biologiste anglais, Rupert Sheldrake a développé la théorie de la « résonance morphique ».

Pour ce, il utilisa les amateurs de mots croisés.

Il divisa ceux-ci en deux groupes : ceux qui, dès qu’ils ont une grille de mot croisé sous les yeux s’empressent de la remplir,

Et ceux qui remettent çà à plus tard.

Etrangement, ce dernier groupe obtenait toujous de meilleurs résultats.

Il explique cela en affirmant que lorsqu’on complète un mot dans une grille, la vibration du mot se mèle à la structure de l’univers.

Emoto donne un autre exemple : musical celui là.

Si l’on considère que nous sommes chacun une note de musique, un do va se mettre en harmonie avec un mi, et un ré sera en disharmonie.

Sauf si une personne nouvelle amène une note qui permette de recréer une harmonie avec toutes ces notes.

Tout est vibration dit Emoto.

Notre oreille ne perçoit des sons qui se situent entre 15 et 20 000 hertz.

Cela ne veut pas dire pour autant que des vibrations au dela de ces limites n’existent pas.

Pour Emoto, même un caillou émet des vibrations.

Il en va de même pour l’eau, selon lui, et les vibrations que nous émettons influencent la structure de l’eau.

C’est globalement ce qu’il explique lorsqu’il nous montre des cristaux d’eau de forme différentes suivant si ils ont perçu des sentiments négatifs ou positifs.

Ce qui est dommage c’est qu’Emoto n’ait pas accepté des tests en « double aveugle » ce qui permettrait de valider scientifiquement sa découverte, car du coup, ses travaux font l’objet de nombreuses critiques.

James Randi, fondateur de James Randi educational fondation lui a offert un million de dollars s’il pouvait faire son expérience selon la procédure en double aveugle.

On peut aussi comprendre son attitude, car il est évident que, d’après sa théorie, si une personne refait l’expérimentation en refusant au fond d’elle-même la validité de la théorie d’Emoto, le résultat sera bien sur négatif.

Ils sont nombreux ceux qui pensent que l’eau peut avoir « une intelligence », mais à ce jour, ils le sont moins ceux qui donnent une crédibilité à cette théorie, pourtant très attractive.

D’autres scientifiques attribuent ces différences de formes de cristaux d’eau à la contamination aqueuse, ou à des défauts cristallins.

Mais Emoto persiste.

Car comme disait un vieil ami africain :

« La persévérance est un talisman pour la vie ».