Ukraine : Les États-Unis nous entraînent dans le piège de Thucydide (N. Mirkovic)

Président de l’association Ouest-Est, Nikola Mirkovic est l’auteur de « L’Amérique Empire ». Invité de TVL, il insiste sur le fait que, dans la guerre russo-ukrainienne ou vis à vis de la Chine, les États-Unis entraînent toute l’Europe dans le piège de Thucydide, c’est à dire un moment où une puissance dominante entre en guerre avec une puissance émergente en raison de la peur suscitée par sa montée en puissance. Comment en est-on arrivé là ? Nikola Mirkovic apporte d’importants éléments de réponse.

Il évoque le déroulement des midterms et les enjeux des prochaines élections de mi-mandat aux États-Unis. Nikola Mirkovic indique que le contexte d’embrasement général va peser lourdement sur ce scrutin qui renouvelle la Chambre des représentants et plus d’un tiers du Sénat.

source : YouTube/TV Libertés via Soleil Verseau