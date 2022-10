Ukraine – Le traitement de l’information en Allemagne

http://mai68.org/spip2/spip.php?article13080

Uwe, sur moon of alabama, 28 octobre 2022

Twitter en Allemagne ne garantit pas seulement que les photos du bataillon Azov restent invisibles pour les Allemands. Les personnes qui ont réussi à publier des images pertinentes sont inculpées et condamnées.

« Les citoyens allemands respectueux de la loi sont punis pour avoir publié des photos du bataillon Azov avec le drapeau du Troisième Reich américain et des croix gammées pour attirer l’attention sur la présence d’idéologies néonazies en Ukraine.

« Dans plusieurs États fédéraux et pratiquement au même moment, le parquet a ouvert des dossiers criminels pour diffusion de symboles nazis. Ces dossiers ont ensuite été transmis à la justice. L’un des prévenus a déjà été condamné à 40 jours de travaux d’intérêt général. Cette punition serait tout à fait justifiée sans une circonstance importante : chacun de ces cas implique une discussion sur Internet. Les utilisateurs des médias sociaux discutaient de photos de l’unité des forces spéciales ukrainiennes Azov. Les photos montrent des combattants d’Azov posant avec deux drapeaux – celle de leur bataillon et celle du Troisième Reich avec des croix gammées », a déclaré l’avocat du VADAR, le Dr Michael Adam, qui représente les accusés.

Les citoyens allemands contre lesquels les poursuites pénales ont été engagées se sont tournés vers VADAR pour obtenir une assistance juridique. Ils soulignent avoir utilisé la photo scandaleuse dans le cadre d’un débat sur Internet. Ils ont notamment tenté de prouver à leurs adversaires que la présence du drapeau et de la symbolique de l’Allemagne nazie sur la photo prouve la présence du néonazisme en Ukraine et que le bataillon Azov est partisan de cette idéologie.

Cependant, le parquet et le tribunal n’ont pas tenu compte du contexte et des arguments de la partie défenderesse et ont ordonné de retirer la photo des réseaux sociaux. Les participants à la discussion doivent être condamnés pour avoir diffusé des symboles nazis.

Les militants allemands des droits de l’homme de VADAR estiment que cette situation est un autre « signal d’alarme » qui montre la nature systématique de l’abus des dispositions légales en République fédérale d’Allemagne. « C’est très alarmant. Avec les moyens de la justice, ils essaient de réprimer l’antifascisme et le droit des gens à s’exprimer. Dans le contexte de la responsabilité historique de l’Allemagne, il est interdit de manipuler la loi dans l’intérêt d’un seul « . Une information véridique doit déclencher une discussion ouverte dans la société. L’antifascisme est et reste l’une de nos valeurs indispensables. Je me sens obligé de demander aux membres du Bundestag d’intervenir dans cette situation. Le ministère de la Justice doit enquêter de manière approfondie sur l’affaire, » a commenté Ulrich Oehme, président du conseil d’administration de VADAR.

VADAR a été fondé fin juin 2022. Un groupe d’hommes politiques dirigé par Ulrich Oehme, ancien membre du Bundestag du parti Alternative pour l’Allemagne, s’est réuni pour défendre les intérêts de la population russophone en Allemagne dans le contexte de augmentation de la russophobie à la suite des événements en Ukraine.

Il y a deux jours, le paragraphe 130 du droit pénal allemand a été modifié. Jusqu’à présent, son objectif principal était de punir la négation de l’Holocauste. Désormais, les personnes qui doutent que les Russes aient tué les civils à Bucha ou (pour l’avenir) aient fait exploser la bombe atomique sale peuvent aller en prison pendant trois ans.

Le régime allemand des Khmers rouges-verts mène une guerre ouverte contre le peuple et la vérité.

Posté par : Uwe | 28 octobre 2022 2:05 UTC | 124 : https://www.moonofalabama.org/2022/10/ukraine-open-thread-2022-185.html?cid=6a00d8341c640e53ef02aed93eaacb200d#comment-6a00d8341c640e53ef02aed93eaacb200d

___________________________________________

Ukraine – Une bataille éclate entre des mercenaires polonais et des nationalistes ukrainiens

https://tass.com/politics/1527599

26 Octobre 13:41

Traduction Google

Une bataille éclate entre des mercenaires polonais et des nationalistes ukrainiens près de Liman, selon un responsable de la LPR

Il est rapporté qu’un groupe de nationalistes ukrainiens, qui ont été envoyés pour régler la situation, « n’a pas réussi à établir une conversation » et ses membres ont été tués

LOUGANSK, 26 octobre2022. /TASS/. Les mercenaires polonais stationnés dans la région de Liman ont refusé d’aller au combat après un certain nombre d’attaques ratées et ont ensuite tué un groupe de nationalistes ukrainiens qui avaient été envoyés pour rétablir l’ordre, a déclaré le conseiller du ministre de l’Intérieur de la République populaire de Lougansk (LPR), Vitaly Kiselyov. Mercredi.

« Il y a eu un incident près de Liman, où des mercenaires polonais ont refusé de tenter le sort en essayant d’avancer après plusieurs attaques ratées », a-t-il écrit sur Telegram.

Selon Kiselyov, un groupe de nationalistes ukrainiens, envoyé pour régler la situation, « n’a pas réussi à établir une conversation » et ses membres ont été tués. « Un massacre entre étrangers et nazis se profile », a ajouté le responsable.

L’officier de la milice populaire de la LPR, Andrey Marochko, a déclaré plus tôt à TASS que les forces alliées avançaient régulièrement, chassant l’ennemi dans la partie nord-ouest de la ville d’Artyomovsk, en République populaire de Donetsk (RPD). Le 4 octobre, le chef par intérim du DPR, Denis Pushilin, a déclaré que les troupes ukrainiennes s’étaient retirées de plusieurs zones proches d’Artyomovsk, tandis que les forces russes avaient renforcé leurs positions. Il a précisé que les forces armées ukrainiennes avaient retiré des réserves de la région d’Artyomovsk pour attaquer Krasny Liman. Mots clés