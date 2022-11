L’arnaque de l’urgence climatique anthropique (1)

Par Jacky Ruste.

En décembre prochain, se tiendra à Paris la Grande Messe mondiale officielle des « réchauffistes »(1) sur « le Réchauffement Climatique », et donc d’ici là, nous subirons sur toutes les chaînes de radio et de télévision et dans tous les médias une avalanche d’informations catastrophiques sur le futur de la planète, sur l’évolution inéluctable du climat qui tôt ou tard nous « grillera » comme l’a prédit le grand spécialiste du climat bien connu, Laurent Fabius.

Car en effet selon la théorie officielle sur le climat que partagent écolos, politiciens de tout bord (2) et un certain nombre de scientifiques (3), le climat se réchauffe dangereusement et conduit l’humanité à sa perte si on ne fait rien.

Selon le protocole de Kyoto, pour sauver la planète d’un danger (on verra inexistant !) on estime que le coût global sera d’environ 35.000 milliards d’euros ! (soit plus que l’ensemble des dettes cumulées de tous les états de la planète) !

Le pamphlet de dix-huit pages est disponible gratuitement en format PDF: