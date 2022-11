.

Le congrès du PCC a signifié beaucoup plus important et beaucoup plus dangereux que ce que la presse européenne et américaine a voulu en dire, obsédée par la présentation de la nouvelle étape du régime du parti-État chinois comme la transition vers une dictature personnelle . Une image sûrement utile à la propagande de guerre américaine, qui masque pourtant le sérieux de l’évolution de l’organisation de toute la classe dirigeante chinoise (le grand capital ayant ses bases d’accumulation en Chine ) pour se préparer à une guerre avec le bloc américain (l’Alliance Atlantique) à partir de 2027.

CONTEXTE DU CONGRÈS : LA GUERRE COMMERCIALE ET TECHNOLOGIQUE AMÉRICAINE NUIT AU CAPITAL CHINOIS

L’accumulation du capital chinois s’est « présentée » à ce congrès avec des contradictions croissantes : un déficit budgétaire de plus d’un billion de dollars, un secteur immobilier à l’agonie , une industrie lourde au bord de la faillite , une nette tendance à réduire les investissements étrangers et une baisse des investissements industriels. Perspectives inimaginables il y a à peine un an et demi. La Chine se prépare à la guerre mondiale sous le harcèlement de l’hégémon américain – les 7 du quebec

Le plus alarmant est de constater que les chaînes de production sont de plus en plus affectées par la guerre technologique et commerciale américaine. Et ce qui est pire, le blocus international imposé par la menace de sanctions américaines sur tout fournisseur ou fabricant qui vend certains composants ou services est déjà étendu à toutes les technologies critiques. Évidemment, comme pour les semi-conducteurs et les puces, les premiers touchés sont les capitaux investis dans la technologie par les principaux alliés de Washington en Asie : Taïwan, la Corée du Sud et le Japon. Ne parlons pas de l’UE . Mais, pour l’instant, l’agressivité du gouvernement Biden réduit ses plaintes et ses prédictions à l’impuissance. Le blocus étasunien des semi-conducteurs destinés à la Chine est une bombe – les préparatifs de guerre globale se poursuivent – les 7 du quebec

Et bien qu’à moyen terme l’effet soit pour le moment contre-productif pour les comptes de la même capitale américaine qui souffre inévitablement de pénuries de pièces critiques dans l’automobile et d’autres secteurs, à Washington, il est entendu qu’il s’agit d’une bataille stratégique sur laquelle la capacité à maintenir l’hégémonie dépend de l’Amérique pour les décennies à venir.

Contrairement à ce que vend la propagande de guerre américaine à l’étranger , cette entreprise ne doit pas être comprise dans une perspective exclusivement militaire. Il ne semble pas que le blocus actuel de l’industrie des semi-conducteurs va arrêter ou conditionner le développement des armes de Pékin. Les efforts de surcapitalisation menés par l’État permettent à l’industrie technologique endogène de fournir à l’armée plus qu’assez de puces 7 nm.

La presse américaine est bien plus honnête que le reste du monde sur ce point : il s’agit simplement de couper coûte que coûte les pieds au développement industriel chinois pour garder l’industrie américaine capable de créer des monopoles mondiaux . Et cela… si la politique de clôture et d’isolement de Biden y parvient.

Une telle stratégie ne peut qu’accroître les tensions guerrières et le risque d’un conflit armé direct entre puissances. Si la Chine voit définitivement ses capacités de développement et son affirmation impérialiste sur le marché mondial diminuées, elle a tout intérêt à déclencher une guerre avant qu’il ne soit trop tard et que les dommages causés rendent une victoire ultérieure impossible. Le monde entre dans sa décennie « la plus dangereuse », prévient Poutine – les 7 du quebec.

LA RÉPONSE POLITIQUE DE LA CLASSE CAPITALISTE CHINOISE

Dès lors, les tensions au sein des différents groupes du pouvoir chinois face à la pression américaine croissante ne sont pas surprenantes. Nous savons qu’ils existent parce que depuis mai dernier, le PCC, le parti-État dans lequel la classe dirigeante chinoise est organisée, tente de faire taire et de réprimer les rumeurs et les commérages dans ses propres rangs, craignant de laisser à ses dirigeants une marge de manœuvre publique. .ou semi-public précipitera une rupture interne non désirée.

Xi a tenté de donner du ton aux préparatifs avec un article dans lequel il prévenait du caractère critique du moment : « Si nous n’avons pas une perspective historique et une planification à long terme, nous nous ruinerons », a-t-il assuré. Comme l’ont rappelé certains analystes chinois, Xi a tenu à insister sur le fait que la compétition impérialiste avec les États-Unis est « un long marathon » désavouant les positions qui défendent des réponses susceptibles d’accélérer le cours du conflit… auxquelles Xi et sa faction ne croient pas la Chine encore prête.

Son discours d’ouverture , mesuré au millimètre près dans le jargon bureaucratique caractéristique du parti-État, a souligné, également en ses absences , le grand changement que le congrès venait de reconnaître :

La soi-disant « période d’opportunité stratégique importante » est fermée, ou ce qui revient au même, la phase ouverte des années 90 au cours de laquelle le développement du capital chinois pouvait se faire librement sans provoquer d’affrontements majeurs ni réveiller l’horizon de la guerre impérialiste est terminée

Notre pays est entré dans une période où les opportunités stratégiques coexistent avec les risques et les défis, et les incertitudes et les facteurs imprévus augmentent. Ce à quoi on peut s’attendre désormais selon Xi, c’est que les États-Unis et leurs alliés – qu’il n’a pas directement nommés – se tournent vers une stratégie vouée à « faire chanter, contenir, bloquer et exercer une pression maximale sur la Chine » jusqu’à ce qu’ils soulèvent des « orages dangereux ».

Mais si le rapport d’ouverture posait le diagnostic, il posait aussi les bases de la stratégie à approuver. Le passage de l’accent mis sur le développement des marchés et les réformes à l’accent mis sur la sécurité, comme le souligne Xi dans son rapport, a donné le ton: mettre la machinerie du capital chinois en plein essor et se diriger vers l’économie de guerre (accroître la consommation nationale Le monde entre dans sa décennie « la plus dangereuse », prévient Poutine – les 7 du quebec. )

Comme Liu Yuanchun , président de l’Université des finances et de l’économie de Shanghai, l’a dit au South China Morning Post, la guerre en Ukraine a inspiré « profondément » l’économie chinoise. Christopher K. Johnson, président du China Strategies Group et ancien analyste de la politique chinoise de la CIA au New York Times , a noté que le discours ordonnait à la classe dirigeante de « renforcer le système car la probabilité de conflit augmente« .

Dans la logique du capitalisme d’État chinois, le renforcement de la tendance à l’économie de guerre signifie essentiellement deux choses:

Le renforcement de la « circulation interne du capital », c’est-à-dire de la capacité de la demande interne (= consommation + dépenses publiques) à soutenir l’accumulation face au risque croissant de rencontrer des marchés fermés à l’étranger. Il ne s’agit pas, d’abandonner le secteur de l’exportation, mais d’organiser l’intervention de l’État pour apaiser les craintes prévisibles qui viendront de l’étranger. C’est ce qu’il appelait déjà en 2020 la double circulation . Comme nous en avons discuté alors :

La distinction entre avant-garde économique (exportations) et arrière-garde (marché intérieur) est renforcée, avec le concept de double circulation : deux circuits marchands entre lesquels l’État s’interposerait pour assurer une croissance maîtrisée. Il s’agirait de maximiser les exportations en développant une économie domestique flexible capable de fournir par des politiques de crédit et de demande les arrêts et les changements brusques que le conflit impérialiste a produits dans la demande étrangère. L’objectif est ainsi d’éviter que les blocages commerciaux ou technologiques, les interruptions des voies d’approvisionnement et les conflits armés ne démantèlent le tissu productif interne et n’alimentent des situations d’instabilité. La souveraineté technologique et la suffisance des ressources deviennent les clés pour rendre le secteur exportateur plus robuste face à la guerre commerciale et aux blocus technologiques. Développer sa propre industrie des semi-conducteurs et des puces et entrer dans le jeu des blocages technologiques avec les États-Unis deviennent des objectifs prioritaires. L’objectif de leadership mondial dans les nouvelles technologies telles que l’IA passe au second plan. Le changement pointe dans une perspective non seulement d’autosuffisance comme le souligne la presse, mais d’une véritable rupture technologique et industrielle aux normes. La Chine à 5 et 15 ans , 10/03/2020 La recentralisation du pouvoir économique s’accompagne, comme il ne pouvait en être autrement, d’une recentralisation générale du pouvoir étatique autour des structures partisanes et de leur verticalité. Le jeu politique entre les niveaux et les secteurs est déjà perçu comme un danger potentiel pour les défis – lutte des classes à l’intérieur et guerre impérialiste à l’étranger – auxquels ils espèrent faire face avec succès et maîtrise dans les années à venir. La fameuse intronisation ou sacralisation de Xi Jinping, tant relayée ces jours-ci dans la presse européenne et américaine pour sa prétendue utilité de propagande, n’est rien d’autre que le reflet dans les structures du Parti-Etat d’une même logique centralisatrice intrinsèquement liée à l’Économie militariste de Guerre. Le développement accéléré de l’armée pour qu’elle soit capable de gagner une guerre contre les États-Unis. Il ne faut pas oublier que l’un des principaux atouts de Xi par rapport à ses pairs est d’avoir été engagé dans la modernisation de l’armée et de ses équipements depuis son premier mandat, désormais perçu comme prophétique.Dans son rapport, il était clair que davantage de dépenses militaires sont à venir. Le tout, en pensant que le siège américain se concrétisera, tôt ou tard, par des guerres localisées que l’armée chinoise doit pouvoir « arrêter ou gagner ». Et qu’elle doit s’y préparer avant 2027… au plus tard.

. L’armée doit être prête à combattre et tout son travail doit toujours être mené avec la combativité comme critère et s’attacher à la rendre capable de combattre et de vaincre. Nous mènerons correctement et solidement les préparatifs de la lutte militaire dans toutes les directions stratégiques, nous favoriserons les préparatifs dans les domaines de sécurité conventionnels et nouveaux de manière coordonnée, nous développerons le nouveau modèle de forces de combat et de sécurité logistique, nous déploierons l’entraînement militaire sous forme de combat réel, nous renforcerons l’utilisation des forces militaires, accélérerons le développement du renseignement militaire et augmenterons la capacité de mener des opérations conjointes et la capacité de mener des opérations qui couvrent tous les fronts, à la fois sur la base de la transmission d’informations par le biais de réseaux, pour pouvoir créer des situations favorables, contrôler des crises et arrêter ou gagner des guerres, et pour pouvoir faire tout cela efficacement.

LA RÉPONSE ORGANISATIONNELLE DE LA CLASSE DIRIGEANTE CHINOISE

L’appareil gouvernemental de l’État chinois est composé d’une équipe de vice-premiers ministres, coordonnée par le premier ministre. Mais c’est une condition préalable implicite pour devenir vice-Premier ministre d’être membre du Politburo. Et pour devenir Premier ministre, il est de tradition d’être d’abord membre du Comité permanent du Politburo, dont les plus de 68 ans sont généralement exclus.

Par conséquent, l’élection des membres du Politburo et de son Comité permanent a été la mesure la plus importante de ce Congrès. Selon qui est choisi et avec quels critères, Xi démontrerait le degré d’urgence et de rapidité qu’il attend de la mise en œuvre de la nouvelle direction en cours et l’horizon qu’il donne à son propre mandat.

Le résultat indique un engagement fort à court terme et à long terme : Quatre nouveaux jeunes leaders , qui arrivent au Comité permanent de la direction de l’appareil scientifique-technologique et militaire appelés à donner une impulsion immédiate à la substitution de la technologie importations et réarmement… mais ils sont trop jeunes pour être candidats à la succession de Xi.

Mais il y a plus. Le pouvoir du parti-État est un jeu obscurantiste à somme nulle. Alors que la presse européenne et américaine s’attardait sur le triste spectacle du départ d’un Hu Jintao âgé -et peu influent- , le prétendu dauphin préféré de Xi, Hu Chunhua – dit le petit Hu – était exclu du cercle restreint du pouvoir . Encore une fois, la lecture est politique. L’exclusion de Hu Chunhua, l’architecte de la politique de réduction de la pauvreté qui a été une fois de plus le drapeau de Xi, confirme qu’après le troisième mandat de Xi, un quatrième suivra . Et c’est déjà décidé. La classe dirigeante chinoise ne va pas changer l’équipe en charge. « Les orages arrivent » et le barreur n’est pas changé au milieu de la houle.

En cas de doute, le nouveau Comité militaire défie les règles non écrites avec un nouveau vice-président de 72 ans, He Weidong, qui s’avère être non seulement le père de la stratégie de modernisation des armements, mais le général aux commandes des forces du Fujian, chargées de garder la frontière avec Taïwan… ou de l’envahir. Et juste au cas où cela pourrait sembler une simple coïncidence, le président du comité sera Liu Zhenli, le seul membre du comité central ayant une expérience de combat .

Les dirigeants chinois traduisent ainsi deux des urgences pointées par Xi : établir la première ligne de défense contre les États-Unis à Taïwan -en cas de déclaration d’indépendance- et disposer de commandements d’une combativité et d’une capacité d’action avérées.

C’est-à-dire, tant parmi les postes politiques que parmi les militaires, les changements confirment que quelques années s’annoncent marquées par une accumulation accélérée des forces pour la guerre. Économie de guerre et militarisme à l’intérieur ; développement de l’armement et combativité à l’étranger avec une attention particulière à Taïwan, l’Indo-Pacifique et l’ Afrique .

CONCLUSION

