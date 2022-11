LA DÉSINDUSTRIALISATION DE L’EUROPE ET LA RECONFIGURATION DES BLOCS RIVAUX

Le froid n’a pas encore commencé. Mais la délocalisation des usines et des capitaux de l’UE vers la Chine et dans une moindre mesure vers les États-Unis a déjà commencé. C’est un saut qualitatif d’importance historique.

QUOI DE NEUF?

L’accélération imposée par les Etats-Unis à l’Europe dans le processus de formation d’ un bloc occidental qui casse en deux le continent eurasien modifie la place qu’occupent les capitaux européens sur le marché mondial.

La première fuite, évidemment, est celle des coûts énergétiques. Depuis le début de la guerre en Ukraine jusqu’à aujourd’hui, les pénuries et les flambées des prix du gaz ont mis les industries chimiques en échec et entraîné des fermetures et des licenciements temporaires dans les grandes aciéries . Nous entrons maintenant dans un nouveau niveau de contradictions : les grandes entreprises allemandes et françaises réduisent en permanence leurs effectifs et transfèrent investissements et production vers la Chine et les États-Unis .

POUR MAINTENANT?

Ludwigshafen, la plus grande usine de BASF

Comme on l’a vu venir depuis avril , la substitution du gaz russe au gaz GNL acheminé par les navires ne pouvait manquer d’avoir un impact sur la structure des coûts des grandes industries européennes, notamment allemandes . Le sabotage -probablement américain- du NordStream a marqué un point de non-retour. Même une improbable fin précoce de la guerre n’entraînerait pas un retour à la normale . Alors les grandes entreprises refont leurs plans pour l’avenir.

Voici des exemples :

LE PROBLÈME EST-IL LIMITÉ À L’INDUSTRIE À FORTE CONSOMMATION DE CARBURANT?

Travailleurs de Volkswagen en Allemagne

Non. Les coûts énergétiques ont été le déclencheur et le premier acte, mais ils ne sont pas au cœur de tout cela.

Quand on voit les chiffres de 2022 pour un géant de l’automobile comme Mercedes , c’est une évidence : la baisse des ventes sur le marché automobile européen fait de la Chine l’origine de 42 % de ses revenus. Il n’est pas surprenant qu’il veuille y accroître ses investissements et se heurte à la vague anti-chinoise des secteurs de la bourgeoisie allemande qui s’engagent à une plus grande intégration avec le capital américain. Quelque chose de similaire arrive à Volkswagen, qui a déjà annoncé de nouveaux investissements de 1 200 millions dans des entreprises chinoises de robotique . Et BMW transporte la production de la Mini électrique de la Grande-Bretagne vers la Chine .

L’option de rester en Europe et de doubler pour de plus petites parties du marché américain n’est pas comparable. Le PDG de Stellantis, Carlos Tavares, prévenait il y a seulement dix jours que jusqu’à onze usines du groupe en Europe étaient en échec . Et nul doute qu’une partie d’entre eux fermera.

LE GREEN DEAL PEUT-IL SAUVER L’INDUSTRIE EUROPÉENNE ?

Macron avec Tavares

Il est clair que le Pacte vert va augmenter les taux de profit d’industries telles que l’industrie automobile (12% de bénéfices en plus avec 12% de production en moins en 2021) ou l’énergie (voir Iberdrola ou Repsol) , qui à leur tour, ou qu’ils agiront comme le moteur du noyau dur des principales capitales nationales avec les banques en tête , favorisant ensemble un gigantesque transfert des revenus du travail vers la rentabilité du capital. Il est conçu pour cela, pas pour mettre fin au changement climatique .

Mais étant donné l’énorme surcapitalisation, ce qui est un merveilleux débouché pour le capital localement, ne l’est pas globalement s’il ne peut pas faire une partie des ventes et placer à son tour avec profit le capital produit par l’accumulation des dividendes. En d’autres termes, le marché intérieur est de peu d’utilité pour le capital européen si sa capacité de développement impérialiste est de plus en plus limitée.

C’est pourquoi Stellantis parle de fermeture massive d’usines. Pourquoi les voudriez-vous, même s’ils sont théoriquement plus rentables maintenant, si vous ne pouvez pas placer une part croissante de votre production à l’étranger ? Pour couronner le tout, Stellantis sort de Chine . Ce n’est pas qu’il y ait plein d’endroits où placer des capitaux, mais Stellantis, de plus en plus otage des frictions entre l’Elysée et Pékin, a opté pour une future guerre commerciale entre l’UE et la Chine pleine de « sanctions croisées ». Et maintenant, il doit regarder carrément ce que signifie casser le marché mondial en deux.

Au lieu de cela, Volkswagen, BMW et Mercedes, en tant que partie importante du capital allemand, résistent au changement promu par les États-Unis. Ils veulent en effet y augmenter leurs investissements, comme BASF. Et ils savent que si le protectionnisme de l’UE contre les voitures électriques chinoises ou les investissements stratégiques des fonds contrôlés par la bourgeoisie chinoise augmente, ils sont en première ligne des représailles.

C’est pourquoi ils sont plus que prudents lorsqu’il s’agit d’accompagner Tavares dans l’exigence de mesures protectionnistes contre la concurrence des constructeurs automobiles chinois sur le marché intérieur européen et de s’opposer publiquement à la promotion de contrôles et de restrictions sur les investissements des capitaux chinois dans l’UE , une approche presque obsessionnelle . question pour les secteurs les plus liés aux États-Unis de la bourgeoisie allemande, à commencer par les Verts.

QUELLES SONT LES CAUSES SOUS-JACENTES ET LES CONTRADICTIONS ?

L’idée américaine des « trois méridiens »

Au final, la géographie impose sa logique d’accumulation par les coûts de transport et d’infrastructure. Le développement simultané vers l’Est des capitaux allemands d’un côté du gigantesque continent eurasien et des capitaux chinois de l’autre indiquait une fusion à long terme avec la Russie en tant que fournisseur d’énergie bon marché pour les deux.

Pour la même raison, le projet stratégique du capital américain consiste à casser en deux l’espace économique euro-asiatique . Et le capital allemand entre dans une contradiction qui tient toujours.

D’une part, comme Scholz l’a réaffirmé à Prague , elle continue d’aspirer à l’expansion vers l’Est, transformant de nouvelles régions européennes telles que les Balkans occidentaux en pratiques semi-coloniales dans lesquelles relocaliser une partie importante de sa capacité industrielle (comme elle l’a fait avec les pays du bloc russe) avec l’extension du 93) quitte à rompre définitivement l’alliance avec la France . Dans ce cadre, la fin du principe d’unanimité sur les questions clés dans l’UE permettrait à l’Allemagne de devenir une sorte d’ empire par procuration des États-Unis dans la région. Les mouvements de capitaux allemands dans l’armement, le bouclier antimissile et l’élargissement de l’UE entre autres, pointent là , au désespoir de Paris.

Mais d’un autre côté, le capital allemand est conscient que, contrairement à la Russie, les prix de l’énergie signifient une grave fuite, et qu’être dans le bloc américain signifie participer à la guerre commerciale et technologique avec la Chine… et comme nous l’avons vu, d’importants secteurs du capital industriel hésitent à fermer les portes de Pékin car ils ne voient pas d’autre moyen de survie à moyen terme.

Résultat : la fin de l’Allemagne en tant que grande puissance se profile à l’horizon immédiat et est déjà en partie une réalité.

ET APRÈS?

Sanchez et Scholz

Un nouveau compte à rebours rejoint le conflit impérialiste mondial avec Berlin cherchant à tout prix des alternatives énergétiques et débattant de l’opportunité de laisser entrer le capital chinois et même de les aider à esquiver la guerre technologique américaine .

Le tout dans un cadre global où ne manqueront ni les pressions de Washington ni les tensions avec les pays de l’Est. Un cadre dans lequel la France et l’Allemagne vont également se disputer l’hégémonie européenne dans les Balkans et le Caucase et ensemble, face à la Chine et à la Grande-Bretagne, en Amérique du Sud et en Afrique .

En interne, on voit déjà les tendances à l’œuvre : accélération du Pacte vert comme moteur de transfert des revenus vers le capital, politiques sociales et de revenus visant à sortir de l’universalité et à concentrer les salaires autour du salaire minimum qui s’intègrent dans un nouveau modèle productif dans lequel le L’Espagne de Sánchez a été, une fois de plus, pionnière.

QUEL AVENIR RESTE-T-IL À L’EUROPE ?