Le moins connu mais néanmoins sublime chez Léon Tolstoï

Chacun rêve de changer L’HUMANITÉ

Mais personne ne pense à se changer LUI-MÊME…

Léon Tostoï

Grâce à Résistance71 ;

Qui a été cherché le moins connu de Tolstoï, pour nous convaincre qu’il nous fallait profondément nous changer nous-même, pour vaincre l’inertie de départ et enclencher un nouveau paradigme en lien avec les peuples autochtones de tous les continents et ainsi changer durablement ; L’HUMANITÉ…

J’ai réalisé une version PDF {N° 37} de 27 pages de leurs publications des textes de Léon Tolstoï, comme suit ;

Tu ne tueras point ► Page 2

Inutilité de la violence pour faire disparaitre le mal ► Page 6

Le commencement de la fin ► Page 11

De l’esclavage moderne ► Page 17

L’esclavage de notre temps ► Page 18

S’affranchir et de la pseudo-religion et de la violence étatique ► Page 25

Lien direct ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2017/10/pdfleontolstoi.pdf

Et parce que la recherche de la vérité n’a pas de prix, et qu’elle ne doit pas se monnayer, en aucun cas, ce PDF et comme tous les PDF de ce blog, sont mis GRATUITEMENT à votre disposition pour lecture, téléchargement et/ou impression et vous pouvez les consulter librement dans cette page dédiée ► https://jbl1960blog.wordpress.com/les-pdf-de-jbl1960/

De plus, je suis persuadée, tout autant que Résistance71, que c’est la vérité qui libérera les peuples à tout jamais, une fois que nous aurons changé d’attitude envers l’État, ses institutions. Dès lors que nous nous serons changés NOUS-MÊME et une fois compris que nous avons le droit d’ignorer l’État, et de désobéir aux lois !

C’est bien pourquoi, du reste, les psychopathes aux manettes s’échinent à nous diviser, et tentent de nous maintenir dans l’ignorance de leur Plan et de tout le reste. C’est pourquoi nous devons créer une chaine de diffusion, grâce à Internet, véritable presse Gutenberg 2.0, de toutes les pépites de vérités historiques, scientifiques, littéraires, qui surgissent tant bien que mal du fatras idéologique qu’est devenu la société du spectacle entretenue par les peuples eux-mêmes en acceptant, par démission de leur pensée critique, les fadaises proposées par une oligarchie désormais aux abois, la preuve par 3 false flag ► Attentats terroristes « manipulés » en cours…

« C’est pourquoi le sage dit : Je pratique le non-agir et le peuple se convertit de lui-même… Je me dégage de tous désirs et le peuple revient de lui-même à la simplicité. » Lao Tseu, Tao Te King, LVII

Le populo, dont je fais partie, est à même de comprendre la pensée Taoïste ; car comme l’a dit la Tortue Taoïste Oogway dans le film Kung Fu Panda :

Hier, c’est l’histoire.

Demain est un mystère.

Et aujourd’hui ?

Aujourd’hui est un cadeau ;

C’est pourquoi on l’appelle le présent…

Et nous savons, désormais que l’Histoire s’écrit au présent…