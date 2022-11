NOUS NOUS DIRIGEONS VERS DES TEMPS DE GRANDE INFLATION (20%) ET LA CASSE ACCRUE DE L’APPAREIL PRODUCTIF

Par Brigitte Bouzonnie

J’ai écouté avec intérêt la vidéo Youtube, interviewant Marc-Gabriel Dragui, intitulée : « La destruction de la France est voulue » : que m’a communiqué mon amie Christiane Sawczuk, militante de l’UPR. Je la remercie.

1°)- NOUS NOUS DIRIGEONS VERS DES TEMPS DE GRANDE INFLATION :

Dragui affirme que nous nous dirigeons vers des temps d’hyper inflation. Et de citer le cas de la Turquie, dont l’inflation est actuellement de 82%. Je ne crois pas que la France va suivre le modèle turc.

Certes, nous allons vivre des périodes de forte inflation, du hier, au célèbre « quoiqu’il en coûte » de macron, lors du premier confinement de 2020. Débauche de chèques qui a fait marcher indûment la planche à billets, mais sans création de valeur correspondante. Résultat : une masse monétaire énorme appelée inflation.

Cette mauvaise politique de macron est reconduite avec son supposé « bouclier contre le prix de l’énergie » aux PME et aux particuliers décidé à l’automne 2022. Politique de la planche à billets, qui n’aura d’autre conséquence que de faire croître une inflation à deux chiffres : 20% en moyenne par an, selon moi Ce qui est déjà énorme. Ce qui signifie que 20% de notre salaire ou retraite, c’est de la pure monnaie de singe. (Charles Gave fait le même constat: Les trois Crises n’en sont qu’une (Charles Gave) – les 7 du quebec).

2°)-LA CASSE DE L’APPAREIL PRODUCTIF FRANCAIS VA SE POURSUIVRE.

Dragui ajoute : « A cause des diktats de l’OTAN, -sanctions aux russes, suivies d’un fort enchérissement du pris de l’énergie’-, la casse de notre industrie va se poursuivre »(sic). Exact. Non seulement notre petit secteur industriel, qui ne représente plus que 11% de la population salariée va trinquer ; mais aussi les PME, les entreprises grosses consommatrices d’énergie comme les verres DURALEX, mettant la clef sous la porte.

Autrement dit, à cause de cette affreuse guerre en Ukraine, LA CASSE DE L’APPAREIL PRODUCTIF FRANCAIS VA SE POURSUIVRE. Sur le triste « modèle » du premier confinement de 2020. Souvenons-nous : suite au premier confinement, on a compté 1 548 plans sociaux, 1 million de demandeurs d’emploi supplémentaires ! A la sortie de l’hiver, on doit s’attendre à un bilan humain du même ordre.

Et pourtant, personne ne moufte. Personne pour critiquer cette sale guerre, qui nous ruine sur le plan économique. Nous fait rétrograder de la 6ème à la 47 ème place mondiale ! Inversement, à la télévision, devant les caméras, Ruffin va même jusqu’à applaudir l’OTAN nazi en public : voir article du camarade Jean-Pierre Garnier sur le sujet.

3°)- NOUS NOUS DIRIGEONS VERS DES TEMPS DE FORTE CONFLICTUALITE!

Ce que ne dit pas Dragui, c’est qu’une inflation à deux chiffres va faire descendre massivement les français dans la rue. Sur le modèle de la grève des 5 sites de raffineries de TOTAL et EXXO de l’automne 2022.

Le 28 octobre 2022, les salariés grévistes de Gonfreville ont voté la poursuite de la grève. Ils ne sont pas isolés. Selon Jacques Chastaing du Front social : » LES GREVES POUR LES SALAIRES S’ETENDENT TOUJOURS PLUS : Total, EDF, Enedis, GRDF, Safran L’Oreal, Tereos, SNCF, Geodis, AIA, Trisalid, Photonis, Lactalis, Marie, Stran, Montupet.

Castorama, Leroy-Merlin, Monoprix, Brico Dépôt, Carrefour, Sanofi, Blanc Aero, Bostik, Left Armos, OtiS, Artenay Foods, Eiffage, Maisons de champagne, Daher, Air Liquide, ATS-Marie, Robinet frigorifique, Carriere SCS, Agem, MDM, SN Auvergne Aeronautique, Castre Equipement,, Neuhauser, Cenexi, Movianto, Arkéma, Illévia, Divia, Kéolis? Amcor Flexibles, Domidom, Aptar Stelmi, Sepro Groupe,

Pizzorno, Socor, Oxance, Renault Trucks, Laïta, Opéra de Rouen et de nombreuses grèves dans les cliniques, les ehpad, les hôpitaux, la petite enfance, la culture, les bibliothèques, des éboueurs, des pompiers, des agents territoriaux et tellement d’autres.. »(sic) (voir mur Facebook de Jacques Chastaing).

N’en déplaisent aux hypocrites qui se taisent, nous assistons à un pic « haut » de conflictualité des français. Conflictualité à la hausse, qui ne pourra que perdurer dans les mois à venir, à cause de l’explosion du prix de l’énergie.

Macron est pris en tenaille. Il est pris, d’une part, par les Russes, qui vont lancer une grande offensive en Ukraine. De façon à ce que la guerre soit « pliée » d’ici deux à trois mois. D’autre part, par le réveil du Peuple français qui veut en découdre.

Macron est pris au piège, à cause de son refus de rétablir l’échelle mobile, -l’indexation des salaires et retraites sur les prix-, de nature à garantir le revenu de tous les français. Ce qui ne peut qu’accélérer en France, la survenance d’un grand mouvement social cet hiver.

Comme on disait dans les années 70

ON A RAISON DE SE REVOLTER !