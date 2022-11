Le fascisme a pour mission de préparer les conditions de la guerre mondiale à venir

Le fascisme résurgent, d’abord parmi les puissances occidentales pour le moment, dans ses variantes nationales-socialistes (NAZI), corporatistes ou militaristes, n’a pas pour objectif ultime d’implanter l’identité numérique, et d’organiser les contrôles économique, sanitaire, social et idéologique des populations mondiales. Le fascisme « libéral-de-gauche » en Occident, et le « militarisme-de-droite » en Orient, est le mode de gouvernance économico-politique que promeut le grand capital mondialisé pour les États-nations qu’il contrôle.

Comme le souligne le lanceur d’alerte ci-dessous, nous percevons bien l’agenda des politiciens larbins et des technocrates au service des ploutocrates mondialisés. L’ensemble de ces mesures de surveillance numérique, de contrôle social, de répression des populations, de taxation, de propagande médiatique militariste, visent à assurer le contrôle gouvernemental sur la production et la consommation des biens et des services dans les conditions extrêmes d’une guerre mondiale globale. Comme le démontre la gestion chaotique de la « plandémie » du COVID-19; la gestion chaotique de la guerre OTAN-Russie en Ukraine; et comme l’atteste la débandade de la guerre énergétique, commerciale et financière que mène l’Alliance Atlantique déclinante (États-Unis-Union européenne) contre l’Alliance Pacifique émergente (Chine-Russie-OCS), le grand capital est poussé par les lois de la concurrence capitaliste à s’affronter pour se repartager les ressources rares, les matières premières, la force de travail salariée et les marchés.

Une telle guerre mondiale globale, la première qui couvrira toute la planète, impliquant huit milliards d’individus embrigadés en 200 États-nations et qui verra s’affronter des armées colossales, équipées d’armes virales, bactériologiques, météorologiques, et nucléaires létales. Une telle guerre totale exigera le contrôle permanent et sophistiqué des populations civiles rationnées. Comme le prouve la guerre d’Ukraine, il n’y aura pas de ligne de front dans cette guerre toute azimut et les populations civiles seront conscrites pour l’effort de guerre totale. Seul le fascisme fournit le cadre idéologique et organisationnel pour mener à terme cette corvée mondialisée. De l’Union européenne au Reich allemand sous tutelle américaine – les 7 du quebec

Le prolétariat révolutionnaire est la seule force sociale capable de contrecarrer les projets de guerre totale du grand capital. Le prolétariat révolutionnaire du monde entier doit s’unir, mener des grèves partout, militantes et acharnées, qui entravent la production et la distribution et les préparatifs de guerre mondiale. Biden, entre la corde raide et le nœud coulant – les 7 du quebec