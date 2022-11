De nouvelles recherches en Suisse suggèrent que chaque personne qui est « vaccinée » contre le coronavirus de Wuhan (Covid-19) finit par développer une sorte de lésion cardiaque allant de mineure à majeure.

Des chercheurs de l’autre côté de l’étang ont découvert que chaque personne « entièrement vaccinée » développe des niveaux élevés de troponine après l’injection – la troponine étant un indicateur de lésion cardiaque. De ce nombre, près de trois pour cent finissent par développer une myocardite subclinique.

L’histoire officielle est que tout type de blessure cardiaque doit avoir été causé par le « virus » et non par les injections. Cela devient de plus en plus incroyable, même pour les apologistes purs et durs des vaccins, sur la base de données émergentes. (En relation : Les propres recherches du CDC montrent que les injections de covid provoquent une myocardite et d’autres problèmes cardiaques.)

Les décès excessifs, comme ils les appellent, ont considérablement augmenté après le début de l’opération Warp Speed, le plan accéléré de l’administration Trump pour libérer les vaccins contre la grippe Fauci à une vitesse fulgurante. Depuis lors, le nombre de blessés et de morts n’a cessé d’augmenter.

Un groupe d’experts confirme : les blessures et les décès liés au cœur ont augmenté en corrélation directe avec les campagnes de vaccination de masse

La Heart Advisory and Recovery Team (HART), un groupe d’experts qui analyse ces questions, affirme que l’Australie constitue un excellent « groupe témoin » à des fins de comparaison, car il y avait très peu de « cas » de covid réels jusqu’au moment où les piqûres ont été publiées.

Une fois que les injections ont été déclenchées, HART a constaté que les décès excessifs ont grimpé en flèche. Et il n’y a pas d’autre explication à cela que les piqûres parce que l’Australie « n’avait pas de covid antérieur comme raison de voir cette augmentation de la mortalité et de la pression hospitalière à partir du printemps 2021 ».

« Les résultats de ce groupe témoin indiquent que la cause de cette augmentation des décès, en particulier chez les jeunes, doit être quelque chose en commun avec l’Australie, l’Europe et les États-Unis », a ajouté HART.

Dans la Nouvelle-Zélande voisine, l’économiste John Gibson a identifié une association temporelle entre les injections dites « de rappel » qui ont été introduites pour des variantes comme « Omicron » et un pic similaire de décès excessifs.

Gibson estime qu’il y a « 16 décès en excès pour 100 000 doses de rappel » car « les groupes d’âge les plus susceptibles d’utiliser des rappels affichent une forte augmentation de la surmortalité après le déploiement des rappels ».

Une corrélation similaire a été identifiée par le professeur Seiji Kojima au Japon. Là-bas, le déploiement du rappel de janvier à mars 2022 a entraîné une forte augmentation des décès en excès.

Ensuite, nous avons Israël, où une augmentation des appels d’urgence en cas d’arrêt cardiaque a été observée après que des personnes de 16 à 39 ans ont commencé à se faire injecter la première série de vaccins d’ARNm (ARN messager) – la double injection de Pfizer était la marque officielle de vaccins contre la grippe Fauci de choix en Israël.

Le Dr Eyal Shahar a découvert, après avoir examiné les données, qu’il y avait entre huit et 17 décès en excès pour 100 000 personnes vaccinées.

Aux Pays-Bas, ce chiffre est encore plus élevé, selon le Dr Theo Schetters, qui a identifié un taux de mortalité excessif de 125 pour 100 000 dans le groupe d’âge de 60 ans et plus.

Drs. Michael Palmer et Sucharit Bhakdi de Doctors for Covid Ethics sont désormais en mission pour identifier une « preuve irréfutable de causalité » dans tous ces cas. Ils veulent montrer sans l’ombre d’un doute que les injections d’ARNm causent en fait des lésions vasculaires et organiques chez de très nombreuses personnes.

Ils ont déjà découvert que le contenu de l’injection d’ARNm ne reste pas au site d’injection, mais voyage à travers le corps où il finit par s’accumuler dans le cerveau et d’autres organes vitaux.

Cela explique « la forte expression de la protéine de pointe dans le muscle cardiaque après la vaccination est en corrélation avec une inflammation et une destruction tissulaire importantes« , disent-ils, ajoutant que « les dommages vasculaires induits par le vaccin favoriseront la coagulation du sang et les maladies liées à la coagulation telles que les crises cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux , les embolies pulmonaires sont très courantes dans les bases de données sur les événements indésirables.

Vous trouverez plus d’informations sur les « vaccins » covid toxiques et mortels sur ChemicalViolence.com.