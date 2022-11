Source http://mai68.org/spip2/spip.php?article13211

Bonjour à toutes et à tous,

En France, l’ANSM est l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament

et des produits de santé.

Voici quelques image extraites d’un PDF de l’ANSM

L’ANSM ne tient bien sûr compte que de ce dont elle a connaissance. Il faut bien savoir que seul un effet indésirable sur 10 est signalé à l’ANSM. En effet, l’État qui nous a obligés à nous faire vacciner n’a pas très envie qu’on signale les effets indésirables. Aussi, les médecins ne sont pas incités à le faire.

De toute façon, un médecin n’a pas du tout envie de dire à un malade que s’il est malade, c’est à cause de l’injection qu’il lui a faite. S’il en est mort, que dire à la famille : « c’est de ma faute ! » ? NON ! il préfèrera dire (et croire) que son « vaccin » n’y est pour rien.

De la même façon, une personne à qui on a dit que ce « vaccin » est dangereux, et qui ne voulant pas le croire s’est fait vacciner quand même, préfèrera penser que s’il est malade peu de temps après, c’est par hasard et que cela n’a rien à voir.

Ainsi, « Il aura fallu deux ans avant qu’un avocat dépose un recours contre le contrat qui lie l’État et le laboratoire Pfizer. L’homme défend un adolescent de 13 ans devenu presque totalement aveugle après avoir reçu une injection du vaccin Pfizer ». Référence : le dernier livre du professeur Perronne qui s’est longtemps occupé de la politique vaccinale auprès de divers gouvernements et de l’OMS.